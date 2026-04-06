Bir dönemin sonu! Bernardo Silva, dokuz kupa dolu yılın ardından Man City'den ayrılıyor - Portekizli oyun kurucu serbest oyuncu statüsüne geçecek
Efsanevi kaptan ayrılmaya hazırlanıyor
Dokuz sezon önce Monako'dan transfer olan Silva, City'deki parlak kariyerinin son haftalarına resmen girdi. Çok yönlü oyun kurucu, en son Ağustos 2023'te sözleşmesini uzatmıştı, ancak bu yaz sözleşmesi sona erdiğinde yeni fırsatlar peşinde ayrılmaya hazırlanıyor. 450 maça çıkıp 153 gol katkısı yapan orta saha oyuncusunun ayrılışı, kulüp için altı Premier League şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı olduğu hakimiyet döneminin sonunu simgeliyor.
Lijnders, eşsiz yeteneğe saygılarını sunuyor
City'nin Liverpool'u 4-0 mağlup ettiği FA Cup maçının ardından cezalı Pep Guardiola'nın yerine geçici olarak görevi devralan yardımcı teknik direktör Pep Lijnders, kulübün kaptanının yerine doğrudan bir yedek bulmaya çalışmayacağını doğruladı. Lijnders, kadronun gelişmesi gerektiğini vurguladı; Portekizli yıldızın teknik liderliği ve oyun zekasının bıraktığı boşluğu tek bir transferle doldurmanın imkânsız olacağını belirtti.
Gazetecilere konuşan Lijnders, "Bir oyuncuyu asla aynı türden bir oyuncuyla değiştirmezsiniz, çünkü öyle bir oyuncu yoktur. Bernardo Silva eşsizdir. Maçı kontrol etme şekli, hareketleri, topu alma şekli, liderlik tarzı, çözümleri görme şekli, tüm bunlar. Asla tek bir tür oyuncunun yerine geçecek birini aramazsınız, takımla birlikte gelişmek için neye ihtiyaç duyulduğunu ve ilk 11'e uyum sağlayabilecek birini ararsınız."
Tecrübeli oyuncunun ayrılışının ardından akademiden umut
City teknik kadrosu, kaptanın yaklaşan ayrılışıyla oluşan boşluğu doldurmak için artık kulübün altyapısına ve son transferlerine yöneliyor. Ancak Lijnders, Silva gibi kalibrede bir oyuncunun yokluğunun ilk on birde yer almadığında hemen hissedildiğini belirterek, bu geçiş sürecinin zor olacağı konusunda uyarıda bulundu.
Kulübün simgesi olan oyuncuya uygun bir veda töreninin gerekliliğini vurgulayan Lijnders, şunları ekledi: "Ve sonra akademimizden, halihazırda transfer ettiğimiz genç oyuncuların da orta saha pozisyonlarında bu adımı atabilmelerini umuyorsunuz. Ancak akademimizdeki genç oyuncularımıza bakarsanız, onların bu adımı atmaları ve büyümeleri gerekiyor. En önemlisi ise kıdemli oyuncuların uzun süre kalması, kalmaları, çekirdeğin orada olması ve onun etrafında hareket edebilmenizdir. Ancak bu zor olacak, çünkü dediğim gibi, maçta o oynamadığında ne kadar özlendiğini göreceksiniz. Ve bu sadece bir maç. Bir sezonu düşünün? Ancak her güzel hikayenin bir sonu vardır. Umarım son aylarını keyifle geçirir, sadece altı hafta kaldı ve güzel bir veda yapar. Ayrıca tüm bu ilgiyi de hak ediyor."
Kupa için son mücadele
Silva’nın, City’nin bu sezon hâlâ ulaşabileceği iki kupayı kazanma yolunda takımı yönetmek için sadece altı haftası kaldı. Premier League lideri Arsenal'in dokuz puan gerisinde olmasına rağmen, Guardiola'nın takımı önemli bir maç eksiği var ve FA Cup yarı finallerine girmeyi başardı. Bu yüksek baskı altındaki son dönem, 31 yaşındaki oyuncunun engin deneyimine büyük ölçüde bağlı olacak, ardından ise ilgi kaçınılmaz olarak yüksek profilli bir serbest oyuncu olarak bir sonraki durağına kayacak.