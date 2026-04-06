Bir dönemin sonu! Bernardo Silva, dokuz kupa dolu yılın ardından Man City'den ayrılıyor - Portekizli oyun kurucu serbest oyuncu statüsüne geçecek

City teknik kadrosu, kaptanın yaklaşan ayrılışıyla oluşan boşluğu doldurmak için artık kulübün altyapısına ve son transferlerine yöneliyor. Ancak Lijnders, Silva gibi kalibrede bir oyuncunun yokluğunun ilk on birde yer almadığında hemen hissedildiğini belirterek, bu geçiş sürecinin zor olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Kulübün simgesi olan oyuncuya uygun bir veda töreninin gerekliliğini vurgulayan Lijnders, şunları ekledi: "Ve sonra akademimizden, halihazırda transfer ettiğimiz genç oyuncuların da orta saha pozisyonlarında bu adımı atabilmelerini umuyorsunuz. Ancak akademimizdeki genç oyuncularımıza bakarsanız, onların bu adımı atmaları ve büyümeleri gerekiyor. En önemlisi ise kıdemli oyuncuların uzun süre kalması, kalmaları, çekirdeğin orada olması ve onun etrafında hareket edebilmenizdir. Ancak bu zor olacak, çünkü dediğim gibi, maçta o oynamadığında ne kadar özlendiğini göreceksiniz. Ve bu sadece bir maç. Bir sezonu düşünün? Ancak her güzel hikayenin bir sonu vardır. Umarım son aylarını keyifle geçirir, sadece altı hafta kaldı ve güzel bir veda yapar. Ayrıca tüm bu ilgiyi de hak ediyor."