Sport Bild’in verdiği bilgilere göre, Premier League’e yeni yükselen Hull City, SC Freiburg’un kalecisini transfer etme olasılığını araştırdı.
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Bir dizi transfer aksiliklerinin ardından: Freiburg’lu Noah Atubolu, yeni yükselmiş bir takıma sürpriz bir transfer mi yapacak?
Atubolu’nun Breisgau ekibiyle 2027’ye kadar geçerli bir sözleşmesi olsa da, bu yaz transferinin gerçekleşmesi neredeyse kesin olarak görülüyor. Bunun nedeni, 24 yaşındaki oyuncunun haftalar önce kulübe yeni bir ortama geçme konusundaki kesin isteğini bildirmiş olması; bunun üzerine SC, Werder Bremen’den 12 milyon avroya Mio Backhaus’u yedek olarak transfer etti.
Ayrıca Atubolu, sözleşme uzatmasını reddetmişti; bu da Freiburg için bu transfer döneminde, kendi altyapısından yetişen bu oyuncu için uygun bir transfer ücreti elde etmenin son şansı anlamına geliyor.
Ardından uzun süre Premier Lig kulübü Newcastle United’a transfer olacağı konuşuldu, ancak Magpies sonunda Alman oyuncuyu kadrosuna almamaya karar verdi ve bunun yerine Stade Reims’ten Ewen Jaouen’i (28,5 milyon avro transfer ücreti) kadrosuna kattı.
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Atubolu "her şeyini kumarda mı kaybetti?"
Daha sonra Sport Bild, Atubolu için yaklaşan bir fiyasko yaşanabileceğinden bahsetti; zira o zamandan beri ne kendisine ne de Freiburg’a ilgilenen bir kulüpten somut bir teklif gelmemişti. “Her şeyi mahvetti” ifadesinin yer aldığı haberde, 24 yaşındaki oyuncunun tribünde oturmak zorunda kalabileceği tehditkar bir senaryo çizildi.
Şimdi, ligden yeni yükselen Hull’a transfer olmak, kalecinin sportif beklentilerine hiçbir şekilde uymuyor – sonuçta kendisi daha çok Şampiyonlar Ligi hedefleri olan bir Premier Lig devine transfer olmayı hayal etmişti – ancak bu yaz için muhtemelen son seçenek olabilir.
Atubolu, geleceğin olası Alman milli kalecisi olarak görülüyor; ancak Freiburglu oyuncu, 2026 Dünya Kupası kadrosuna giremedi. Geçen yılın Ekim ayında, eski U21 milli kalecisi, Dünya Kupası elemelerinde milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann’ın kadrosunda yer almış olsa da, Atubolu hâlâ ilk A milli takım maçını bekliyor.