Atubolu’nun Breisgau ekibiyle 2027’ye kadar geçerli bir sözleşmesi olsa da, bu yaz transferinin gerçekleşmesi neredeyse kesin olarak görülüyor. Bunun nedeni, 24 yaşındaki oyuncunun haftalar önce kulübe yeni bir ortama geçme konusundaki kesin isteğini bildirmiş olması; bunun üzerine SC, Werder Bremen’den 12 milyon avroya Mio Backhaus’u yedek olarak transfer etti.

Ayrıca Atubolu, sözleşme uzatmasını reddetmişti; bu da Freiburg için bu transfer döneminde, kendi altyapısından yetişen bu oyuncu için uygun bir transfer ücreti elde etmenin son şansı anlamına geliyor.

Ardından uzun süre Premier Lig kulübü Newcastle United’a transfer olacağı konuşuldu, ancak Magpies sonunda Alman oyuncuyu kadrosuna almamaya karar verdi ve bunun yerine Stade Reims’ten Ewen Jaouen’i (28,5 milyon avro transfer ücreti) kadrosuna kattı.