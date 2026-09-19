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Bir devrin sonu! Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe, 20 yılın ardından Nike'ı olay yaratan bir kararla bırakarak Roger Federer destekli markaya katıldı
Madridli süperstar için bir dönemin sonu
Mbappe, yaklaşık yirmi yılın ardından Nike ile ilişkisini resmen sonlandırdı. Madrid'in forveti, İsviçreli spor giyim şirketi profesyonel futbola girişe hazırlanırken On Holding ile dikkat çekici bir ortaklık konusunda anlaşmaya vardı.
Mbappe, sekiz yaşından beri Amerikan markasına bağlıydı. Cristiano Ronaldo ve Vinicius Jr ile birlikte, özellikle Mercurial krampon serisinin yüzü olarak Nike'ın dünya çapındaki en önde gelen elçilerinden biri haline geldi.
Bu değişiklik, Fransa milli takım oyuncusunun ana işini koşu üzerine kuran bir şirkete katılması anlamına geliyor. On Holding, Kasım 2019'da tenis efsanesi Roger Federer'i yatırımcı ve stratejik ortak olarak kadrosuna katarak şimdi yeni spor dallarına açılıyor.
- On
Yarının futbolu için taze bir vizyon
Bu çığır açan ayrılık, Mbappe'nin Nike ile olan sözleşmesinin 31 Temmuz'da sona ermesinin ardından geldi. Forvet oyuncusunun Nike promosyonlarında görünmeye devam etmesi ve markanın ticari kanallarda ona atıflarını sürdürmesi nedeniyle geleceği etrafındaki belirsizlik devam etmişti. Ancak oyuncu artık yeni girişimini doğruladı.
Mbappe, resmi bir açıklamada şöyle dedi: "En başından beri beni On'a çeken şey, yarının oyununu şekillendirmeye yardımcı olacak tamamen yeni bir şeyi birlikte inşa etme fırsatıydı."
"Deneyimimi ve bakış açımı ortaya çıkaracaklarımıza taşımak, inovasyonla mümkün olanın sınırlarını zorlamak ve her zaman futbolun neşesine sadık kalmak istiyorum. Ortak bir hayalimiz var ve bu daha sadece başlangıç."
Roger Federer'in izinden giderek
Mbappe'nin kararı için açık bir emsal var. İsviçreli tenis ikonu Roger Federer de benzer şekilde Nike ile uzun yıllara dayanan ortaklığını sona erdirip On ile iş birliği yaptı, daha sonra şirketin hissedarı oldu ve markayla kendi imza ürün serisini oluşturdu.
Nike, Mbappe'nin gelişimini akademideki ilk günlerinden Monaco, Paris Saint-Germain ve nihayetinde Madrid'deki yükselişine kadar destekledi. Bu süreçte Fransız yıldıza, Ronaldo gibi en çok kazanan isimlere uygulanan yaklaşıma benzer şekilde, kendi adını taşıyan özel kramponlar verildi.
Neredeyse 20 yılın ardından yolların ayrılması, futbol pazarlamasında belirleyici bir dönemin kapanması anlamına geliyor. Bu aynı zamanda Mbappe'yi, On'un yakında çıkacak futbol koleksiyonunun tasarım ve geliştirme sürecinde doğrudan rol oynamaya konumlandırıyor.
- getty
Spor giyim sektörünün devlerine meydan okumak
On Holding'in futboldaki iddialı girişimi, onları sektörün köklü devleri Nike, Adidas ve Puma ile doğrudan rekabete sokuyor. Koşu sektöründe dengeleri değiştiren İsviçreli marka, şimdi dünyanın en popüler sporunda pazar payı elde etmeyi hedefliyor.
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