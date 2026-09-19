Mbappe, yaklaşık yirmi yılın ardından Nike ile ilişkisini resmen sonlandırdı. Madrid'in forveti, İsviçreli spor giyim şirketi profesyonel futbola girişe hazırlanırken On Holding ile dikkat çekici bir ortaklık konusunda anlaşmaya vardı.

Mbappe, sekiz yaşından beri Amerikan markasına bağlıydı. Cristiano Ronaldo ve Vinicius Jr ile birlikte, özellikle Mercurial krampon serisinin yüzü olarak Nike'ın dünya çapındaki en önde gelen elçilerinden biri haline geldi.

Bu değişiklik, Fransa milli takım oyuncusunun ana işini koşu üzerine kuran bir şirkete katılması anlamına geliyor. On Holding, Kasım 2019'da tenis efsanesi Roger Federer'i yatırımcı ve stratejik ortak olarak kadrosuna katarak şimdi yeni spor dallarına açılıyor.