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Bir devrin sonu! Leicester City, League One'a yaşanan feci düşüşün ardından King Power tarafından 200 milyon £'un üzerinde bir bedelle satışa çıkarıldı
King Power, Project Lineup aracılığıyla çıkış yolu arıyor
BBC Sport'a göre, başkan Aiyawatt 'Top' Srivaddhanaprabha'nın liderliğindeki Tayland merkezli King Power grubu, kulübün satış sürecini yürütmesi için önde gelen ABD yatırım bankası Citigroup'a talimat verdi. "Project Lineup" başlıklı sekiz sayfalık satış broşürü şu anda potansiyel yatırımcılara dağıtılıyor ve bu pakette erkek futbol A takımı, kadın takımı, 32.000 kapasiteli King Power Stadyumu ile son teknoloji Seagrave antrenman tesisi yer alıyor.
Broşür, 2020'de açılan ve 121 milyon sterlin değer biçilen antrenman sahası da dahil olmak üzere değeri 200 milyon sterlinin üzerinde olan kulübün fiziksel varlıklarını öne çıkarırken, oyuncu kadroları için net bir değerleme konusunda belirsizliğini koruyor. Bunun yerine Citigroup, satışı "üst liglere yükselme konusunda mükemmel bir geçmişe sahip bir kulübü satın almak için nadir bir fırsat" olarak tanımlıyor.
- Getty Images Sport
Mali engeller ve gerileyen bir imparatorluk
Satış sunumu, 2026 mali yılı için 97 milyon £'un üzerinde bir ciro öngörüyor, ancak temel veriler kulübün son dönemdeki istikrarına dair daha sarsıcı bir tablo ortaya koyuyor. Leicester City, 2023 ile 2025 arasındaki dalgalı dönemde toplamı 180 milyon £'u aşan çarpıcı mali kayıplar yaşadı. Ayrıca kulübün 2025 hesapları, 103,6 milyon £ tutarındaki banka kredileri de dahil olmak üzere önemli bir borç yükünü ortaya koydu.
Bu satış kararı, Tayland'daki King Power duty-free işinin de kendi ekonomik zorluklarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi. Vichai Srivaddhanaprabha'nın liderlik yıllarında iş imparatorluğu ile futbol kulübü arasındaki sinerji çok güçlüydü, ancak küresel piyasalardaki değişimler bu bağı zorladı.
Yakın dönemdeki başarısızlığın gölgelediği bir miras
Srivaddhanaprabha ailesi, Leicester City'yi ilk olarak 2010'da Milan Mandaric'ten yalnızca 35 milyon £ karşılığında satın almış, kulübü Championship'te umut vadeden bir takımdan küresel bir ikona dönüştürmüştü. Ancak taraftarlar arasındaki hava, üst üste gelen küme düşmelerin ardından belirgin şekilde bozuldu. Satış süreci, aylardır büyüyen huzursuzluğun ardından geldi; bu huzursuzluk, Championship'ten düşüş sonrası stadyum dışında yapılan ses getiren protestolarla zirveye ulaştı.
Mevcut karamsar tabloya rağmen satış broşürü, potansiyel alıcılara Leicester'ın modern dönemdeki seçkin konumunu hatırlatıyor. Belgede Leicester City, milenyumun başlangıcından bu yana İngiltere'nin üç büyük kupası olan Premier League, FA Cup ve League Cup'ı kazanan yalnızca beş kulüpten biri olarak konumlandırılıyor.
- Getty Images Sport
Yetenek hattı ve yeni bir başlangıç
Satış sunumunun temel dayanaklarından biri, Citigroup'un “önde gelen scouting altyapısı, aktif transfer yönetimi ve düzenli olarak üst düzey oyuncular yetiştiren son derece gelişmiş akademi sistemiyle desteklenen güçlü bir yetenek hattı” diye tanımladığı Leicester'ın ünlü altyapı sistemi.
'Project Lineup' belgesi finans çevrelerinde elden ele dolaşmayı sürdürürken, taraftarlar için League One gerçeği de tüm ağırlığıyla ortada duruyor. Leicester, tarihinde yalnızca ikinci kez üçüncü kademedeki sezona cumartesi günü Notts County deplasmanında başlayacak.
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