BBC Sport'a göre, başkan Aiyawatt 'Top' Srivaddhanaprabha'nın liderliğindeki Tayland merkezli King Power grubu, kulübün satış sürecini yürütmesi için önde gelen ABD yatırım bankası Citigroup'a talimat verdi. "Project Lineup" başlıklı sekiz sayfalık satış broşürü şu anda potansiyel yatırımcılara dağıtılıyor ve bu pakette erkek futbol A takımı, kadın takımı, 32.000 kapasiteli King Power Stadyumu ile son teknoloji Seagrave antrenman tesisi yer alıyor.

Broşür, 2020'de açılan ve 121 milyon sterlin değer biçilen antrenman sahası da dahil olmak üzere değeri 200 milyon sterlinin üzerinde olan kulübün fiziksel varlıklarını öne çıkarırken, oyuncu kadroları için net bir değerleme konusunda belirsizliğini koruyor. Bunun yerine Citigroup, satışı "üst liglere yükselme konusunda mükemmel bir geçmişe sahip bir kulübü satın almak için nadir bir fırsat" olarak tanımlıyor.