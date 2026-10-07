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Bir devrin sonu! Efsane Lionel Messi, uluslararası kariyerine nokta koyarken gözyaşlarına boğuldu
Efsane kaptan, milli takım kariyerini noktaladı
Lionel Messi, A Milli Takım düzeyinde Arjantin'i temsil ettiği yirmi yılı aşkın sürenin ardından salı akşamı olağanüstü milli takım kariyerini noktaladı. 39 yaşındaki forvet, Monumental Stadyumu'nda Benin'e karşı 3-0 kazanılan maçta son golü attı ve 207 maç ile 125 gol getiren yolculuğunu tamamladı.
Tarihi karşılaşma, onun kendi taraftarlarının önündeki son maçı oldu.
Milli takım kariyeri, Arjantin tarihinin en golcü oyuncusu ve en çok forma giyen ismi olarak sona erdi.
- AFP
Kaptan duygusal bir veda mesajı yayımladı
Son düdüğün ardından gözyaşlarını tutamayan Messi, tıklım tıklım dolu stadyuma seslenmek ve yolculuğunu değerlendirmek için mikrofonu eline aldı. Messi, taraftarlara, "Bugün bir şey söylemek çok zor, çok fazla duygu var. Aklıma gelen ilk şey babam," dedi. "Yapabileceğim tek şey minnettarlığımı ifade etmek. En kötü anlarda bile mücadele etmeyi, savaşmayı, her şeyimi vermeyi hiç bırakmadım."
Dünya şampiyonu, ülkesi adına oynamanın hayatı boyunca kendisi için ne anlama geldiğini anlattı.
Messi, "Arjantin milli takımı için oynamak, başınıza gelebilecek en güzel şey," diye ekledi. "Bu, benim başıma gelen en güzel şeydi."
Zafer ve azim üzerine düşünceler
Messi, özellikle 2022 Dünya Kupası'nın Katar'da kazanılmasının ardından Arjantin genelindeki taraftarlarla kurulan özel bağa dikkat çekti. "Şampiyonluğu kazandıktan sonra yeniden oynamaya döndüğümüzde burada kariyerimin en güzel anlarından birini yaşadım" dedi. "Ülkeyi dolaşma şansım oldu ve sizler her zaman stadyumu doldurdunuz. Benim yanımda olan tüm takım arkadaşlarımın bu forma için her zaman ellerinden geleni yaptığından hiç şüpheniz olmasın."
Ayrıca son Dünya Kupası döngüsünün fiziksel zorluklarına da değinerek, takımının Kuzey Amerika'daki çabalarını savundu.
"İngiltere'ye karşı oynanan maç bizim için çok zorluydu" diye açıkladı Messi.
- Sports Press Photo
Eski kaptandan gelecekte birlik çağrısı
Destekleyici bir role geçmeye hazırlanırken Messi, taraftarlara yaklaşan geçiş döneminde milli takımı koruma çağrısı yaptı. Messi, "Milli takıma veda ediyorum. Hepinizi özleyeceğim ama artık o tarafta olma sırası bende" sözleriyle noktaladı.
"Her zaman birlik içinde. Büyük bir değişiklik olduğunda her zaman olduğu gibi zor zamanlar geliyor, ancak hepimizin birlik içinde olması gerekiyor çünkü milli takım hakkında kötü konuşacak insanlar olacak ve bizim de onu savunmamız gerekiyor."
Arjantin, artık önündeki fikstürde ikonik kaptanı olmadan yoluna devam edecek.
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