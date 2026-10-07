Son düdüğün ardından gözyaşlarını tutamayan Messi, tıklım tıklım dolu stadyuma seslenmek ve yolculuğunu değerlendirmek için mikrofonu eline aldı. Messi, taraftarlara, "Bugün bir şey söylemek çok zor, çok fazla duygu var. Aklıma gelen ilk şey babam," dedi. "Yapabileceğim tek şey minnettarlığımı ifade etmek. En kötü anlarda bile mücadele etmeyi, savaşmayı, her şeyimi vermeyi hiç bırakmadım."

Dünya şampiyonu, ülkesi adına oynamanın hayatı boyunca kendisi için ne anlama geldiğini anlattı.

Messi, "Arjantin milli takımı için oynamak, başınıza gelebilecek en güzel şey," diye ekledi. "Bu, benim başıma gelen en güzel şeydi."