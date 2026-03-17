"Bir defans oyuncusunu daha kaybedemeyiz" - Liam Rosenior, PSG maçında sedyeyle sahadan çıkarılan Chelsea'li Trevoh Chalobah'ın "ciddi" bir sakatlık geçirdiğinden endişeli

Ev sahibi takımın mevcut beş oyuncu değişikliği hakkını da kullanmış olduğu bir anda, maçın sonlarında Chalobah'ın sakatlık nedeniyle sedyeyle sahadan çıkarılmasıyla Chelsea için gece daha da kötüye gitti. Defans oyuncusunun sahadan ayrılması, Blues'u son dakikaları 10 kişi ile geçirmek zorunda bıraktı; bu durum, hayal kırıklığı yaratan bu Avrupa gecesinde skor tabelasındaki yenilgiye fiziksel bir darbe daha ekledi.

Maçın ardından konuşan Rosenior, sağlık ekibinden aldığı ilk teşhisi açıkladı. "Trevoh, az önce sağlık ekibine sordum. Ayak bileğinde şiddetli bir burkulma var, bu yüzden çok ciddi bir şey olmaması için dua ediyorum çünkü bir defans oyuncusu daha kaybedemeyiz," diye açıkladı menajer.

Chelsea'nin bu maçta Reece James ve Malo Gust olmak üzere iki sağ bek oyuncusundan yoksun olması nedeniyle Chalobah'ın kaybı özellikle acı verici.