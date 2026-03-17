"Bir defans oyuncusunu daha kaybedemeyiz" - Liam Rosenior, PSG maçında sedyeyle sahadan çıkarılan Chelsea'li Trevoh Chalobah'ın "ciddi" bir sakatlık geçirdiğinden endişeli
Chalobah'ın sakatlığı endişe yaratıyor
Ev sahibi takımın mevcut beş oyuncu değişikliği hakkını da kullanmış olduğu bir anda, maçın sonlarında Chalobah'ın sakatlık nedeniyle sedyeyle sahadan çıkarılmasıyla Chelsea için gece daha da kötüye gitti. Defans oyuncusunun sahadan ayrılması, Blues'u son dakikaları 10 kişi ile geçirmek zorunda bıraktı; bu durum, hayal kırıklığı yaratan bu Avrupa gecesinde skor tabelasındaki yenilgiye fiziksel bir darbe daha ekledi.
Maçın ardından konuşan Rosenior, sağlık ekibinden aldığı ilk teşhisi açıkladı. "Trevoh, az önce sağlık ekibine sordum. Ayak bileğinde şiddetli bir burkulma var, bu yüzden çok ciddi bir şey olmaması için dua ediyorum çünkü bir defans oyuncusu daha kaybedemeyiz," diye açıkladı menajer.
Chelsea'nin bu maçta Reece James ve Malo Gust olmak üzere iki sağ bek oyuncusundan yoksun olması nedeniyle Chalobah'ın kaybı özellikle acı verici.
- AFP
Köprü'de tarihi bir çöküş
Salı günü alınan 3-0'lık mağlubiyet, toplam skoru 8-2'ye sabitleyerek, kulüp tarihinin bu turnuvanın eleme turlarında aldığı en ağır toplam skorlu yenilgiyi kaydetti. PSG maçın başından itibaren çok etkiliydi; Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola ve Senny Mayulu'nun golleri ev sahibi taraftarları sessizliğe boğdu.
Rosenior, Fransız rakiplerine kıyasla takımının yeterince acımasız olmamasından yakındı. "Zor bir geceydi. Bunun zor bir görev olduğunu ve maça bu şekilde başlayacağımızı biliyorduk. Son üçte birde top bizdeydi. Bu seviyede hata yapamazsınız. Top bizim ceza sahasındaydı ve Barcola 25 metreden üst köşeye bir şut attı. Onların özgüveni artıyor," dedi Rosenior.
Seçim riskleri ters tepiyor
Giderek uzayan sakatlar listesiyle karşı karşıya kalan Rosenior, sağ bekte Mamadou Sarr'ı da içeren geçici bir savunma dizilişi tercih etti; ancak bireysel hatalar PSG'nin kontrolü ele geçirmesine yol açtığı için bu karar pek meyve vermedi. Teknik direktör, genç oyunculara güvenme kararını savundu ancak erken gelen golün psikolojik bir darbe olduğunu kabul etti ve Sarr devre arasında oyundan alındı.
Chelsea teknik direktörü şunları söyledi: "Mamadou çok iyi bir oyuncu, ancak iki as sağ bekimiz yoktu. Bazen oyuncuları sahaya sürmek ve onlara güvenmek zorundasınız. Bu durum moralimizi bozdu."
- AFP
Odak noktası iç politikada ayakta kalmaya kayıyor
Avrupa macerası sona eren Chelsea, artık dikkatini Premier Lig’e çevirmeli; Cumartesi günü Hill Dickinson Stadyumu’nda Everton ile karşılaşacakları, tarihsel olarak zorlu bir deplasmana hazırlanıyorlar.
Chalobah'ın muhtemel yokluğu, sezonun tamamen çökmesini önlemek için istikrarın hayati önem taşıdığı bir dönemde savunma hattını zayıflatıyor.
