"Üçlü" Türkçe bir kelime olup "üçlemek" ya da "üçleme" anlamına gelir; ancak Türk futbolu sözlüğünde bir halk oyununu ya da geleneksel bir sanatı ifade etmez. Bu, ritmik ve toplu bir tezahürat ayinidir; taraftarlarla oyuncuların uyum içinde, dönüm anlarında birlikte gerçekleştirdiği bir seremonidir: büyük galibiyetlerin ardından, şampiyonlukların kazanılmasında ya da tarihi transferlerin karşılanmasında.

Uygulanış biçimine gelince, "üçlü" eşzamanlı üç unsura dayanır ve bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Hareket: Genellikle tribün liderinin ya da oyunculardan birinin öncülük ettiği, uyumlu beden hareketleriyle birleşen ortak ritmik alkış.

Tezahürat: Kelimeleri kulüpten kulübe değişen, ancak üçlü ritmik yapıda birleşen kısa ve coşkulu ifadeler.

Etkileşim: Taraftarların çağrısıyla başlar ve oyuncular buna sahada ya da kutlamalarda karşılık verir; bu, tribün ile yeşil dikdörtgen arasındaki sınırları eriten bir tablodur.

Bu nedenle, bir oyuncunun "üçlü"ye katılımı sıradan bir kutlamadan çok daha fazlası olarak görülür; aidiyet sözleşmesinin örtük bir imzası ve taraftarın bu oyuncunun artık "kulübün evladı" olduğunu kabul ettiğinin ilanıdır.