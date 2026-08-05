Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

Çeviri:

Bir dans değil: Gizli "Oçhulo" ritüeli Salah'a Trabzon kimliğini nasıl 10 saniyede kazandırdı?

FEATURES
M. Salah
Trabzonspor
Süper Lig
Mısır

Beşiktaş'ta başladı, Türkiye sahalarının anayasası oldu

Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Türkiye'ye gelişi, İstanbul Havalimanı'nda yeni bir oyuncunun karşılanmasından çok daha fazlasıydı. On binlerce taraftarın Salah ile birlikte tek bir ahenkle ritmik bir hareket yaptığı ve telefon kameralarına yansıyan bu sahne, sıradan bir kutlamanın çok ötesinde bir tezahürat ritüelini gözler önüne serdi: "Uçuşlu". 

Futbolu aşarak bir aidiyet beyanına dönüşen bu kolektif hareket, ancak Türk taraftarların kendilerinden biri olarak gördükleri kişiye bahşettikleri bir kabul mesajıdır. Peki nedir bu "Uçuşlu"? Ve bir tribün tezahüründen Türkiye'deki futbol sadakatinin simgesine nasıl dönüştü?

Trabzonspor'un Türkiye Ligi maçlarının biletleriBiletini şimdi al!

  • Muhammed Salah'ın yaptığı "Üçlü" nedir?

    "Üçlü" Türkçe bir kelime olup "üçlemek" ya da "üçleme" anlamına gelir; ancak Türk futbolu sözlüğünde bir halk oyununu ya da geleneksel bir sanatı ifade etmez. Bu, ritmik ve toplu bir tezahürat ayinidir; taraftarlarla oyuncuların uyum içinde, dönüm anlarında birlikte gerçekleştirdiği bir seremonidir: büyük galibiyetlerin ardından, şampiyonlukların kazanılmasında ya da tarihi transferlerin karşılanmasında.

    Uygulanış biçimine gelince, "üçlü" eşzamanlı üç unsura dayanır ve bunlar şu şekilde sıralanabilir:

    Hareket: Genellikle tribün liderinin ya da oyunculardan birinin öncülük ettiği, uyumlu beden hareketleriyle birleşen ortak ritmik alkış.

    Tezahürat: Kelimeleri kulüpten kulübe değişen, ancak üçlü ritmik yapıda birleşen kısa ve coşkulu ifadeler.

    Etkileşim: Taraftarların çağrısıyla başlar ve oyuncular buna sahada ya da kutlamalarda karşılık verir; bu, tribün ile yeşil dikdörtgen arasındaki sınırları eriten bir tablodur.

    Bu nedenle, bir oyuncunun "üçlü"ye katılımı sıradan bir kutlamadan çok daha fazlası olarak görülür; aidiyet sözleşmesinin örtük bir imzası ve taraftarın bu oyuncunun artık "kulübün evladı" olduğunu kabul ettiğinin ilanıdır.

    • Reklam

  • Tarihsel kökler: Beşiktaş tribünlerinden tüm Türkiye'ye

    "Üçlü"nün doğuşu, geçtiğimiz yüzyılın 1970'lerinin sonu ya da 1980'lerinin başında Beşiktaş kulübünün tribünlerine kadar uzanır. Bu tezahüratın yaratılması, kulüp tarihinin en önde gelen tribün liderlerinden biri olan, "Tatava Cengiz" lakabıyla tanınan Cengiz Öncül'e atfedilir.

    Türk "Habertürk" gazetesine göre, İnönü Stadı'nda tribünleri coşturmanın bir aracı olarak başlayan şey, hızla Beşiktaş'ın "Çarşı" taraftarlarının tescilli bir markasına dönüştü. Zamanla "Üçlü", diğer büyük Türk kulüplerinin kültürüne de sızdı; Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor bunu her kulübün kimliğine, renklerine ve sembollerine uygun tezahürat düzenlemeleriyle benimsedi.

    Bu yayılma, "Üçlü"nün yerelliği aşmasını sağladı; hatta "France Football" dergisi onu, sembolik gücünün ve olağanüstü atmosferler yaratma kabiliyetinin bir kanıtı olarak, dünya çapında en etkili taraftar tezahüratları listelerine dahil etti.

  • "Ochulo" neden sadece bir dans değil?

    "Uçhlu"yu geleneksel ya da folklorik bir dans olarak nitelendirmekteki yaygın hata, onun işlevsel ve simgesel özünü göz ardı etmekte yatıyor. Folklorik dans doğası gereği sabit hareket kurallarına sahip bir sanat eseridir ve bir bölgenin ya da tarihsel bir dönemin kimliğini ifade etmek amacıyla belirli kültürel veya geleneksel bağlamlarda icra edilir. 

    "Uçhlu" ise tamamen doğaçlama olarak yapılır; estetik ya da sanatsal ölçütlere değil, yalnızca tek bir ölçüte tabidir: binlerce insan arasında tek bir anda ritmik uyumu sağlamak. İkinci farka gelince, o da icra bağlamıyla ilgilidir; zira geleneksel danslar, somut olmayan kültürel mirasın bir parçası olarak tiyatrolarda ve kültürel festivallerde sunulur. 

    Buna karşılık "Uçhlu", futbolun rekabetçi ortamında ve özellikle duygusal doruk noktalarında doğar ve münhasıran orada icra edilir: bir son dakika golünün ardından, bir şampiyonlukla taçlanma anında ya da bir taraftar transferini karşılama sırasında. İşlevi geçmişi belgelemek değil, coşkuyla yüklü bugünü inşa etmektir.

    Türkiye Ligi'nde Trabzonspor maçlarının biletleriBiletini şimdi al!

    İşte burada en önemli nokta ortaya çıkıyor: İcranın amacı. Folklorik dans bir coğrafyaya ya da kültüre aidiyeti ifade ederken, "Uçhlu" bir spor kurumuna anlık ve yoğun bir bağlılığı ifade eder. 

    O, tüm aidiyet söylemlerini eş zamanlı üç harekete indirgemiş kolektif bir beden dilidir. Yeni oyuncu, taraftarların davetine karşılık verip onlarla birlikte bu icraya katıldığında aslında dans etmez; tribünlerle yazılı olmayan bir sözleşme imzalar ve kendisiyle taraftar arasındaki bariyerin yıkıldığını ilan eder.

    Bu nedenle "Uçhlu"yu kolektif bir tezahürat ritüeli olarak sınıflandırmak en doğrusudur. Gücü, hareketin güzelliğinden değil, binlerce insanın duygularını tek bir ritimde birleştirebilme ve bireyi kulübün adına nefes alan tek bir kütlenin parçasına dönüştürebilme yeteneğinden gelir.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1080704670.jpgDepo Photos

    Mohamed Salah ve "Anfield": İlk andan itibaren tam uyum

    "Uçlu" terimi yeniden dünya çapında manşetlere taşındı; sebebi ise Muhammed Salah. Yıldız oyuncu, Trabzonspor'a transferini tamamlamak üzere İstanbul havalimanına iner inmez kendisini "Uçlu" yapmaya başlayan binlerce taraftarın ortasında buldu. 

    Dikkat çeken sadece tezahürat değil, Salah'ın anında verdiği tepki oldu. 

    34 yaşındaki Muhammed Salah, ritmik harekete uyum sağladı ve taraftarlarla birlikte tezahüratı tekrarladı; bu görüntü dünya çapında yayıldı.

    Türk futbol kültüründe, yabancı bir oyuncunun daha ilk günden "Uçlu"ya katılması anlamlıdır; çünkü bu, taraftarların oyuncuyu kabul etmesiyle bir "sembolik fedakârlık" sayılır, oyuncunun buna karşılık vermesi ise meydan okumayı kabul etmesidir. Salah, tribünle ilişki kurmanın aylar sürecek sürecini tek bir anda kısalttı ve şu mesajı verdi: Buraya gelip geçici bir profesyonel olarak gelmedi, Trabzonspor'un kimliğinin bir parçası olmak isteyen bir oyuncu olarak geldi.

    Bu yüzden "Uçlu" yalnızca üç alkıştan ibaret değildir. Türk sahalarında yazılı olmayan bir anayasa, sessiz bir sadakat sınavıdır. 50 yıl önce Beşiktaş tribünlerinden bugün Muhammed Salah ile İstanbul havalimanına kadar, karmaşık bir anlamı ifade eden basit bir formül olarak kaldı: Türkiye'de futbol yalnızca ayaklarla oynanmaz, birleşmiş kalplerle yaşanır. Salah çapında bir yıldızın buna katılması, bazı ritüellerin herhangi bir profesyonel sözleşmeden daha güçlü olduğunu doğruluyor.

    Türkiye Ligi'ndeki Trabzonspor maçlarının biletleriBiletini hemen al!

Süper Lig
Kasımpaşa crest
Kasımpaşa
KAS
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS