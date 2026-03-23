Çeviri:
"Bir daha asla yaşanmayacak" - Reds efsanesi, Premier League'deki çarpıcı etkisinin daha fazla takdir edilmeyi hak ettiğini öne sürerken, Nottingham Forest'ın başarısının tekrarlanamayacağını söylüyor
Hangi yeni yükselmiş takımlar Premier Lig'de en iyi sıralamayı elde etti?
Sunderland’dan Leeds ve Wolves üzerinden Ipswich’e kadar birçok takım, üst ligdeki hayata hızla uyum sağladı; ancak hiçbiri bu kadar kısa sürede bu kadar yükseklere tırmandığını iddia edemez. Kevin Keegan’ın cesur Magpies’i, 1993-94 sezonunda üçüncü sıraya yükselen ilk takım oldu; 12 ay sonra Forest da aynı başarıyı tekrarladı ve her iki takım da sezonu 77 puanla tamamladı.
O zamandan bu yana geçen yirmi yıl boyunca kimse bu başarıyı tekrarlayamadı; Championship ile Premier League arasındaki uçurumu kapatmak giderek zorlaştı. Modern futbolda para her şeyin önündedir ve bu durum rekabet koşullarını bir ölçüde çarpıtmıştır.
Forest'ın bu başarısı bir gün tekrarlanabilecek mi?
Bunu göz önünde bulundurursak, herhangi bir kulüp bir gün Forest'ın başarısına ulaşabilecek mi? Eski Reds kalecisi Crossley, Bally Bet All-Stars kadrosunu oluştururken GOAL'a özel olarak verdiği röportajda, birinin bir daha bu kadar yükseklere çıkıp çıkmayacağı ve City Ground'daki başarıların yeterince takdir edilip edilmediği sorulduğunda şöyle dedi: “Muhtemelen hayır. Kesinlikle takdir edilmiyor. Bundan sadece iki sezon önce, gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörlerden biri olan [Brian Clough] yönetiminde küme düşmüştük. Ve herkes bu futbol kulübünün bundan kurtulamayacağını düşünüyordu.
“Ve Frank Clark görevi devraldı ve harika transferlerle bunu anında başardı. Frank'in yaptığı tek bir kötü transfer bile hatırlamıyorum - muhtemelen işe yaramayan tek transfer İtalya'dan gelen Andrea Silenzi'ydi. Onun için işler yolunda gitmedi. Premier League, takımımıza gelen bir İtalyan forvet için çok ağır bir ligdi.
“Ama bunun dışında Frank’in kötü bir transfer yaptığını hatırlamıyorum. Bryan Roy, [Stan] Collymore, [Colin] Cooper, Des Lyttle gibi oyuncuları transfer ettiğini biliyorum. Chris Bart-Williams, David Phillips gibi oyuncular, tüm o oyuncular. Lars Bohinen.
“Düşündüğümüzden bile daha iyi bir takımdık. Yani, herkesin bize verdiği değerden kesinlikle daha iyi bir takımdık. Ancak bunu, sezonun son çeyreğine gelene kadar fark etmedik; o zamanlar hala ilk ikiye girip Avrupa Kupası'na katılma şansımız vardı. Ve bunu kıl payı kaçırarak üçüncü olduk. Bu bir daha asla olmayacak. Asla. Artık çok zor. Üçüncü sıradan bitirmek bile şans, ilk üçte bitirmek ise hayal bile edilemez!”
Hemen sonuç elde etme baskısı altındaki yöneticiler
Günümüzde teknik direktörler, anında sonuç almak için her zamankinden daha fazla baskı altında bulunuyor; bu durum, bazı kulüplerde adeta bir "döner kapı" politikasının uygulanmasına yol açarken, rekabetçi takımlar kurmak söz konusu olduğunda Forest'ın bir zamanlar sergilediği akıllı transfer politikası hayati önem taşıyor.
Crossley, kadro oluşturma işine bizzat el atıyor. Eski Galler milli futbolcusu, Mayıs ayında City Ground'da Forest efsanelerinden oluşan bir takımla karşılaşacak olan Bally Bet All-Stars Vets takımını kuruyor. Bu etkinliğe kayıtlar 24 Mart'a kadar açık.
Crossley'in Forest'taki takım arkadaşlarından oluşan hayallerindeki altı kişilik takım
Crossley, aradığı nitelikleri çok iyi biliyor; bunların çoğu, bir zamanlar Forest’ta birlikte oynadığı efsanevi takım arkadaşlarında da mevcut. Kendisi kaleci pozisyonunda yer alırken, ideal altı kişilik takımı tamamlayacak beş ismi seçmesi istendiğinde Crossley şöyle dedi: “Aslında benim için oldukça kolaydı. Birkaç isim için biraz düşünmem gerekti. Ancak kulüpte geçirdiğim süre boyunca - YTS'den başlayarak 12 yıl boyunca, 19 yaşında ilk maçıma çıktığımdan itibaren - inanılmaz oyuncularla birlikte oynadım. Bu yüzden, en başından itibaren düşünmeye başladıkça seçim yapmak daha zor hale geldi. Ancak Frank Clark yönetiminde Avrupa'ya katıldığımız ve o üç yıl boyunca çok iyi performans gösterdiğimiz dönemden gerçekten keyif aldım. Frank'in futbol kulübünde yaptığı işler, hak ettiği değeri gerçekten görmüyor.
“Bu yüzden Stuart Pearce'ı seçtim, nedenleri ortada. O bizim kaptanımız. O bizim liderimiz. Des Walker'ı da seçtim. Des ile hâlâ görüşüyorum. Hâlâ düzenli olarak konuşuyoruz. O hiç değişmiyor. Onu çok seviyorum. Ne harika bir oyuncu. Roy Keane 18 yaşında İrlanda'dan geldi ve “Vay canına, bu adam da kim?” dedim.
“Lars Bohinen, antrenmanlarını izlerdim ve antrenmandan döndüğünde gerçekten çok küçük toplardan birini alırdı, gerçekten çok küçük olanlardan, City Ground sahasına çıkar ve tüm küçük beceri hareketlerini yapar, topları arka alana gönderirdi. Bryan Roy ve Stan Collymore ile çok iyi uyum sağlardı.
“Ben Stan'i seçtim. Muhtemelen iki yıl boyunca birlikte oynadığım en iyi forvetlerden biri, attığı gollerle. Frank Clark'ın takım konuşması şöyleydi: ‘Topu aldığınızda, Stan'e verin’. Ne kadar basit, değil mi?
“Yani ben, Pearcey, Des Walker, Roy Keane, Lars Bohinen ve Stan Collymore. Ne harika bir takım. Ve listeye giremeyen pek çok isim var. Teddy Sheringham, onu bir oyuncu olarak çok seviyorum. Steve Chettle, Mr Steady Eddie, Forest'ın en çok forma giyen oyuncularından biri. Bir de Webby [Neil Webb], Hodgey [Steve Hodge], Nigel Clough var. Dürüst olmak gerekirse, 100 oyuncu seçebilirdiniz!”
