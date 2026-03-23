"Bir daha asla yaşanmayacak" - Reds efsanesi, Premier League'deki çarpıcı etkisinin daha fazla takdir edilmeyi hak ettiğini öne sürerken, Nottingham Forest'ın başarısının tekrarlanamayacağını söylüyor

Bunu göz önünde bulundurursak, herhangi bir kulüp bir gün Forest'ın başarısına ulaşabilecek mi? Eski Reds kalecisi Crossley, Bally Bet All-Stars kadrosunu oluştururken GOAL'a özel olarak verdiği röportajda, birinin bir daha bu kadar yükseklere çıkıp çıkmayacağı ve City Ground'daki başarıların yeterince takdir edilip edilmediği sorulduğunda şöyle dedi: “Muhtemelen hayır. Kesinlikle takdir edilmiyor. Bundan sadece iki sezon önce, gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörlerden biri olan [Brian Clough] yönetiminde küme düşmüştük. Ve herkes bu futbol kulübünün bundan kurtulamayacağını düşünüyordu.

“Ve Frank Clark görevi devraldı ve harika transferlerle bunu anında başardı. Frank'in yaptığı tek bir kötü transfer bile hatırlamıyorum - muhtemelen işe yaramayan tek transfer İtalya'dan gelen Andrea Silenzi'ydi. Onun için işler yolunda gitmedi. Premier League, takımımıza gelen bir İtalyan forvet için çok ağır bir ligdi.

“Ama bunun dışında Frank’in kötü bir transfer yaptığını hatırlamıyorum. Bryan Roy, [Stan] Collymore, [Colin] Cooper, Des Lyttle gibi oyuncuları transfer ettiğini biliyorum. Chris Bart-Williams, David Phillips gibi oyuncular, tüm o oyuncular. Lars Bohinen.

“Düşündüğümüzden bile daha iyi bir takımdık. Yani, herkesin bize verdiği değerden kesinlikle daha iyi bir takımdık. Ancak bunu, sezonun son çeyreğine gelene kadar fark etmedik; o zamanlar hala ilk ikiye girip Avrupa Kupası'na katılma şansımız vardı. Ve bunu kıl payı kaçırarak üçüncü olduk. Bu bir daha asla olmayacak. Asla. Artık çok zor. Üçüncü sıradan bitirmek bile şans, ilk üçte bitirmek ise hayal bile edilemez!”