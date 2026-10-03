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'Bir daha asla geri alamayacağınız bir şey' - Davide Ancelotti, Real Madrid'in 'zeki' Toni Kroos'u aradığını kabul etti ve Barcelona yıldızını tek ideal yerine koyduğu isim olarak gösterdi
Real Madrid'ın yaratıcı orta saha boşluğu
Eski yardımcı antrenör Davide Ancelotti, Real Madrid'in efsanevi orta saha ikilisinin ayrılığının etkilerini hâlâ yaşadığına inanıyor. AS'e konuşan Carlo Ancelotti'nin oğlu, İspanyol devinin Kroos ve Luka Modric'in Bernabeu'dan ayrılmasıyla birlikte yerleri doldurulamayacak bir kontrol seviyesini kaybettiğini anlattı.
Real Madrid, Jude Bellingham, Bernardo Silva, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yeteneğe sahip olsa da orta sahada doğal bir orkestra şefinden yoksun. Takımda güçlü koşucular fazlasıyla var, ancak şu anda ileriye dönük koşuları istikrarlı şekilde değerlendirebilecek geriden oyun kurucu eksikliği hissediliyor.
- Getty Images Sport
Yerine doldurulamaz bir orta saha maestrosu
Ancelotti, takımın ana dağıtıcısı olmadan taktik uygulamasının ne kadar köklü biçimde değiştiğini vurguladı. "Madrid hakkında söylediğim her şeyin eleştiri olarak yorumlanmasını istemiyorum ama Modric ya da Kroos varken, boş alana yapılan her hareketin ardından top da oraya gelirdi" diye açıkladı. "Şu an sahip oldukları futbolcuların bu yeteneğe sahip olmadığını söylemiyorum. Söylediğim şey şu: dikine oynamak için, topu nasıl vereceğini bilen birine ihtiyacınız var. Dikine oynamak, sekiz koşucuya sahip olmak demek değildir. Aynı zamanda onları topla buluşturacak birinin olması demektir. Bu bir oyun tarzıdır."
Alman ikonun yerini doldurmanın ise basitçe imkansız olduğunu vurgulayan Lille'in mevcut teknik direktörü, "Bir daha asla geri alamayacağınız bir şeyi kaybediyorsunuz. Kendi mevkisinde dünyanın en iyi oyuncusunu" dedi. "Çıkıp da 'Bana bir Kroos daha lazım' diyemezsiniz, çünkü bir başkası yok. Maçın sahibiydi. Temponun kontrolü ondandı. Oyun, onun istediği ritimde oynanıyordu. Kararları o veriyordu ve maçın temposunu yönettiği için temel bir figürdü.
"Üstelik koşuyordu da. Maç başına 11 kilometre kateden bir oyuncuydu. Nasıl savunma yapacağını biliyordu ve güçlü bir taktik anlayışa sahipti. 6 numara olarak oynadığında ona bayılıyordum. Gerçekten çok seviyordum. İkinci topların peşine düşmekten ya da ikili mücadelelere girmekten özellikle hoşlanmazdı. 8 numara oynamayı tercih ederdi çünkü kirli işi 6 numaraya bırakırdı."
Denge arayışı ve Barcelona çözümü
Geride bıraktığı boşluk sahanın çok ötesine uzanıyor. Ancelotti, "Real Madrid'in oynama biçimi düşünüldüğünde, Toni'yi kaybetmek kaçınılmaz olarak son derece zordu. Bir anda çok fazla şeyi kaybettiler" itirafında bulundu ve ardından orta saha oyuncusuyla olan kişisel bağına değindi. "[Benim aram iyidir] herkesle, herkesle. Modric'le de. Ama evet, Toni'yle futbol hakkında çok konuştum çünkü o çok zeki bir adam.
"Sizi zorlar ve düşündürür. Olaylara dair her zaman ilginç bir bakış açısı vardır. Bir teknik direktör olarak sizi daha iyi hâle getirdi. Ayrılması yazık oldu."
Olası çözümler sorulduğunda Ancelotti, belli bir Barcelona yıldızının mükemmel uyum sağlayacağını kabul etti. "Evet. Rodri her yere uyar. O özel bir oyuncu" dedi ve ardından sabırlı olunması çağrısı yaptı. "Toni'nin bir kopyasını aramaya çıkmamalısınız. Madrid dengesini bulacaktır. Rodri ile ya da onsuz, her zamanki gibi sonuna kadar rekabetçi olacaklar. Sonunda, iş ciddiye bindiğinde Madrid her zaman oradadır."
- AFP
İleriye doğru yeni bir yol bulmak
Real Madrid artık, Şampiyonlar Ligi başarılarını tanımlayan o metronom gibi pas oyununa güvenmeden yüksek riskli maçları kontrol etmenin bir yolunu bulmak zorunda. Jose Mourinho ve ekibinin, geleneksel bir oyun kurucu aramak yerine yaratıcı yükü mevcut orta saha oyuncularına kaydırarak taktik planlarında ince ayar yapması gerekecek.
Orta sahadaki denge sorun olmaya devam ederse, kulüp yönetimi transfer piyasasını değerlendirmek zorunda kalabilir. O zamana kadar Real Madrid, Avrupa futbolunun zirvesindeki yerini yeniden almak için geçiş hücumlarındaki hızına, taktik esnekliğine ve bireysel kalitesine güvenmek zorunda.
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