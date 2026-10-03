Ancelotti, takımın ana dağıtıcısı olmadan taktik uygulamasının ne kadar köklü biçimde değiştiğini vurguladı. "Madrid hakkında söylediğim her şeyin eleştiri olarak yorumlanmasını istemiyorum ama Modric ya da Kroos varken, boş alana yapılan her hareketin ardından top da oraya gelirdi" diye açıkladı. "Şu an sahip oldukları futbolcuların bu yeteneğe sahip olmadığını söylemiyorum. Söylediğim şey şu: dikine oynamak için, topu nasıl vereceğini bilen birine ihtiyacınız var. Dikine oynamak, sekiz koşucuya sahip olmak demek değildir. Aynı zamanda onları topla buluşturacak birinin olması demektir. Bu bir oyun tarzıdır."

Alman ikonun yerini doldurmanın ise basitçe imkansız olduğunu vurgulayan Lille'in mevcut teknik direktörü, "Bir daha asla geri alamayacağınız bir şeyi kaybediyorsunuz. Kendi mevkisinde dünyanın en iyi oyuncusunu" dedi. "Çıkıp da 'Bana bir Kroos daha lazım' diyemezsiniz, çünkü bir başkası yok. Maçın sahibiydi. Temponun kontrolü ondandı. Oyun, onun istediği ritimde oynanıyordu. Kararları o veriyordu ve maçın temposunu yönettiği için temel bir figürdü.

"Üstelik koşuyordu da. Maç başına 11 kilometre kateden bir oyuncuydu. Nasıl savunma yapacağını biliyordu ve güçlü bir taktik anlayışa sahipti. 6 numara olarak oynadığında ona bayılıyordum. Gerçekten çok seviyordum. İkinci topların peşine düşmekten ya da ikili mücadelelere girmekten özellikle hoşlanmazdı. 8 numara oynamayı tercih ederdi çünkü kirli işi 6 numaraya bırakırdı."



