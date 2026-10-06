'Bir çözüm bulduk' - Anthony Barry, İngiltere'nin Jude Bellingham'ın tüm potansiyelini nasıl ortaya çıkardığını açıkladı

Bu taktiksel özgürlük, Bellingham'ın Dünya Kupası'ndaki muazzam etkisini gözlemleyen teknik ekibin bilinçli bir tercihi. Orta saha oyuncusu, eski kulübü Birmingham City'de hem 4, hem 8, hem de 10 numaranın birleşimi olarak görüldüğü için meşhur şekilde 22 numarayı giymişti. Tuchel ve ekibi bu fikri mantıksal sonucuna kadar götürdü: Bir oyuncu orta sahanın her rolünde üst düzey performans gösterebiliyorsa, en iyi strateji ona bunların hepsini aynı anda üstlenme özgürlüğü vermektir.

The Mirror'ın aktardığına göre Barry, "Bu yapı Jude'un daha çok içgüdüleriyle oynamasını sağlıyor" dedi. "Belli bir pozisyona kilitlenerek ya da hapsedilerek değil. Onun gezmesine ve tehlikeli olabileceğini düşündüğü alanlarda görev yapmasına izin veriyor ve şu ana kadar ondan en iyi verimi aldı."

"Bu bir meydan okuma çünkü Jude bu pozisyonların herhangi birinde rahatlıkla ve yüksek seviyede oynayabiliyor. Dolayısıyla mesele, ona tek bir maçın içinde bunların hepsini aynı anda yapabileceği bir alan vermek. Şu anda, kısa bir örneklemde, Jude'un sahip olduğu tüm potansiyeli ortaya çıkaracak bir çözüm bulmuşuz gibi görünüyor. Ama devam etmemiz gerekiyor."