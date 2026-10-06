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'Bir çözüm bulduk' - Anthony Barry, İngiltere'nin Jude Bellingham'ın tüm potansiyelini nasıl ortaya çıkardığını açıkladı
Tuchel'in orta sahayı özgürleştirme planı
Bu taktiksel özgürlük, Bellingham'ın Dünya Kupası'ndaki muazzam etkisini gözlemleyen teknik ekibin bilinçli bir tercihi. Orta saha oyuncusu, eski kulübü Birmingham City'de hem 4, hem 8, hem de 10 numaranın birleşimi olarak görüldüğü için meşhur şekilde 22 numarayı giymişti. Tuchel ve ekibi bu fikri mantıksal sonucuna kadar götürdü: Bir oyuncu orta sahanın her rolünde üst düzey performans gösterebiliyorsa, en iyi strateji ona bunların hepsini aynı anda üstlenme özgürlüğü vermektir.
The Mirror'ın aktardığına göre Barry, "Bu yapı Jude'un daha çok içgüdüleriyle oynamasını sağlıyor" dedi. "Belli bir pozisyona kilitlenerek ya da hapsedilerek değil. Onun gezmesine ve tehlikeli olabileceğini düşündüğü alanlarda görev yapmasına izin veriyor ve şu ana kadar ondan en iyi verimi aldı."
"Bu bir meydan okuma çünkü Jude bu pozisyonların herhangi birinde rahatlıkla ve yüksek seviyede oynayabiliyor. Dolayısıyla mesele, ona tek bir maçın içinde bunların hepsini aynı anda yapabileceği bir alan vermek. Şu anda, kısa bir örneklemde, Jude'un sahip olduğu tüm potansiyeli ortaya çıkaracak bir çözüm bulmuşuz gibi görünüyor. Ama devam etmemiz gerekiyor."
Bellingham bilmecesinin çözümü
Barry, mevcut teknik ekibin, Bellingham gibi ender görülen çok yönlülüğe sahip bir oyuncuyu belli bir kalıba sıkıştırarak geçmişte yapılan hataları tekrarlamamakta kararlı olduğunu söyledi. "Jude Bellingham mı? Yapı, onun daha çok içgüdüleriyle oynamasına ve belli bir pozisyona sabitlenip kilitlenmemesine imkân tanıyor. Bu da ona, tehlikeli olabileceğini düşündüğü alanlarda serbestçe dolaşıp oynamasına izin veriyor ve şu ana kadar ondan en iyi verimi aldı. Bu bir meydan okuma çünkü hepsini yapabiliyor."
"Hatta 6 numara olarak bile oynayabilir. Geçmişte İngiltere için böyle birçok oyuncumuz oldu. Steven Gerrard da benzerdi. Paul Scholes 6 numara, 10 numara ve sol kanatta oynadı. Jude bu pozisyonların herhangi birinde rahatlıkla ve üst düzeyde oynayabilir. Dolayısıyla mesele, ona tek bir maç içinde bunların hepsini aynı anda yapabileceği bir alan vermek. Şu anda, kısa bir örneklemde, Jude'un sahip olduğu tüm potansiyeli ortaya çıkaracak bir çözüm bulmuşuz gibi görünüyor" diye konuşan Barry, Mirror Football'a açıklamalarda bulundu.
Akıcılık, savunma prensiplerine dayanıyor
Odak doğal olarak Bellingham'a kaymış olsa da, yeni görünümlü İngiltere yalnızca tek bir bireyden ibaret değil. Hırvatistan karşısındaki 7-0'lık farklı galibiyet, her oyuncudan oyunun akışına uyum sağlamasının beklendiği, prensip odaklı bir yaklaşımı ortaya koydu.
Barry, "Daha fazla esneklik ve akıcılığa imkân tanıyan, prensip odaklı bir yaklaşıma geçtik" dedi. "Ama akıcılık, ancak gerçek prensiplere dayanıyorsa iyi görünür. Hazırlanmak için bu kadar az zamanın olduğu uluslararası futbolda, bu akıcı modeli tercih ettiğinizde ortaya oldukça dağınık bir görüntü çıkması tehlikesi her zaman vardır."
- Getty Images
Yeni bir dönemi Kane ve Bellingham etrafında inşa etmek
Wembley'de Çekya'ya karşı oynanacak yaklaşan maç, İngiltere'ye Euro 2028'e doğru ilerlerken bu akıcı modeli geliştirmek için bir fırsat daha sunuyor.
Barry sözlerini şöyle tamamladı: "Harry ve Jude gibi, ön hatta hareket etme konusunda gerçekten daha iyi olan, oyun için bu derin sezgiye ve zekâya sahip oyuncularınız olduğunda... mesele onlara güvenmek, onların iş yapabileceği alanları açmak. Bu aynı zamanda ileriye taşıdığımız modelin de bir parçası. İster kanat oyuncularımızdan ister beklerimizden gelsin, son hatta elit düzeyde delici koşularımız var. Elliot [Anderson], Alex [Scott] ve Declan [Rice] ile birlikte kilometrelerce hareket etmekten memnun olan akıcı orta saha oyuncularımız da var. O, birlikte çalıştığım en iyi top vuran oyuncu."
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