"Bir Chelsea teknik direktörü için kesin olan tek şey, kovulacağıdır" - Ruud Gullit, Pep Guardiola, Jürgen Klopp ve José Mourinho gibi üst düzey teknik direktörlerin neden Blues'u reddettiklerini açıklıyor

Stamford Bridge’de istikrarsızlık artık alışılmış bir durum haline geldi; bu durum Enzo Maresca ve Liam Rosenior’un teknik direktörlük görevinden ayrılmasına ve takımın geçici olarak Calum McFarlane’e devredilmesine yol açtı. McFarlane, Chelsea’yi FA Cup finaline taşıdı; bu da daha büyük bir kupa kazanma şansının kapıda olduğu anlamına geliyor.

16 Mayıs'ta Wembley Stadyumu'nda Manchester City'yi yenmeleri halinde, Blues 2026-27 Avrupa Ligi'ne katılma hakkı da kazanacak. Böyle bir başarı, bazı sorunları örtbas etmeye yardımcı olabilir, ancak yaz aylarında teknik kadro ve oyuncu kadrosu konusunda daha büyük kararlar alınması gerekiyor.

Chelsea'nin adı Cesc Fabregas, Xabi Alonso, Andoni Iraola ve Marco Silva gibi isimlerle anılıyor. Hepsi de yükselen itibarlarıyla takıma katkıda bulunabilecek isimler, ancak Blues, sektörün en iyileri için cazip bir seçenek olmaktan çıkıyor mu?