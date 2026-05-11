"Bir Chelsea teknik direktörü için kesin olan tek şey, kovulacağıdır" - Ruud Gullit, Pep Guardiola, Jürgen Klopp ve José Mourinho gibi üst düzey teknik direktörlerin neden Blues'u reddettiklerini açıklıyor
Düşüş: Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu, Premier Lig'de dokuzuncu sıraya geriledi
Gullit bunu açıkça kabul ediyor; efsanevi Hollandalı, Chelsea’nin herhangi bir Avrupa kupası turnuvasına katılamama riskiyle karşı karşıya kaldığı zorlu 2025-26 sezonunu uzaktan izliyor.
Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri ile Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanarak zirveye ulaşan takım, 12 ay içinde büyük bir düşüş yaşadı ve şu anda İngiltere'nin en üst liginde dokuzuncu sırada bulunuyor.
Hırslı kulüp sahipleri transfer piyasasında büyük harcamalar yapmaya devam etse de, bu alanda benimsenen felsefeye yönelik sorular gündeme geldi; zira çoğu zaman potansiyel, kökenin önüne geçiyor.
Stamford Bridge’de istikrarsızlık artık alışılmış bir durum haline geldi; bu durum Enzo Maresca ve Liam Rosenior’un teknik direktörlük görevinden ayrılmasına ve takımın geçici olarak Calum McFarlane’e devredilmesine yol açtı. McFarlane, Chelsea’yi FA Cup finaline taşıdı; bu da daha büyük bir kupa kazanma şansının kapıda olduğu anlamına geliyor.
16 Mayıs'ta Wembley Stadyumu'nda Manchester City'yi yenmeleri halinde, Blues 2026-27 Avrupa Ligi'ne katılma hakkı da kazanacak. Böyle bir başarı, bazı sorunları örtbas etmeye yardımcı olabilir, ancak yaz aylarında teknik kadro ve oyuncu kadrosu konusunda daha büyük kararlar alınması gerekiyor.
Chelsea'nin adı Cesc Fabregas, Xabi Alonso, Andoni Iraola ve Marco Silva gibi isimlerle anılıyor. Hepsi de yükselen itibarlarıyla takıma katkıda bulunabilecek isimler, ancak Blues, sektörün en iyileri için cazip bir seçenek olmaktan çıkıyor mu?
Chelsea, üst düzey teknik direktörler için cazibesini yitirmiş mi?
Bu soru, 1997 yılında oyuncu-menajer olarak Chelsea’yi FA Cup zaferine taşıyan Gullit’e yöneltildiğinde, kendisi MrRaffle.com ile yaptığı röportajda GOAL’a şunları söyledi: “Evet, çünkü herhangi bir teknik direktör de benim gördüğümü görür ve şöyle derdi: ‘Deneyimli oyunculara ihtiyacım var. Casemiro'ya, [Aurelien] Tchouameni'ye ihtiyacım var. Orta sahada bu tür oyunculara ihtiyacım var. Genç yeteneklerin yanında bu tür bir deneyime ihtiyacım var’ derdi. Ve eğer bunlara sahip değilseniz, bu bir sorun olur.
“Bir Chelsea menajeri için kesin olan tek şey, kovulacağıdır. Tek kesin olan budur. Ve bir teknik direktör olarak kulübün felsefesine uyum sağlamayı öğrenmelisiniz. Bu sizin felsefenizle örtüşüyor mu? Ve yapmak istediklerinizi gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan oyuncuları alabiliyor musunuz?
“Pep Guardiola istediği tüm oyuncuları aldı. Bu yüzden başarılı oldu. Ama Pep’e ‘Sana verdiğimizle idare et’ derseniz, gelmez. Mourinho gelmez. Klopp gelmez. [Carlo] Ancelotti gelmez. Bunlar doğru formülün ne olduğunu tam olarak bilen insanlar.”
FA Kupası finali: Teknik direktörlük görevi öncesinde kupa mücadelesi
Geçen maçta Liverpool ile 1-1 berabere kalarak Premier Lig’deki altı maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Chelsea, Cumartesi günü FA Cup finalinde City ile karşılaşmasının ardından iki üst düzey maç daha oynayacak.
Takım, önce küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Tottenham'ı Stamford Bridge'e konuk edecek, ardından son hafta Sunderland deplasmanına çıkacak. Teorik olarak Blues hala ilk yedi sıraya girebilir, ancak şu anda şansları pek yok ve bu durum, takımın başına kalıcı olarak geçmeyi kabul edecek kişi için oyuncu transferini zorlaştıracak. Yeni teknik direktör, giderek daha da zorlaşan bu görevi üstlenirken, hata yapma lüksünün pek olmayacağının farkında olacak.