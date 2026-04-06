Bir Bundesliga takımı şimdiden fırsat kolluyor gibi görünüyor: Deniz Undav'ın VfB Stuttgart'a yaptığı tarihi maaş talebi ortaya çıktı

Oldukça sansasyonel: Schwaben, bir oyuncuya daha önce hiç bu kadar yüksek bir yıllık ücret ödememişti. Ancak bu ücretler konusunda bir anlaşmaya varılması imkansız değil. Bir yandan Undav, Stuttgart’ta taraftarların en sevdiği isim ve bu sezon da sahada olağanüstü performanslar sergiliyor. Öte yandan, VfB, teknik direktör Sebastian Hoeneß ve spor direktörü Fabian Wohlgemuth yönetimindeki yükselişinden bu yana yüksek meblağlardan artık çekinmiyor.

Geçtiğimiz yaz transfer dönemlerinde VfB, en pahalı beş transferini de gerçekleştirdi; Bilal El Khannouss ile birlikte, yeni sezon için zorunlu satın alma opsiyonunun ardından bir sonraki ağır top geliyor - söylentilere göre 18 milyon euroya kulüp içi sıralamada üçüncü sırayı alacak. Listenin başında, uzun süren pazarlıkların ardından 2024/25 sezonunda Brighton & Hove Albion'dan 27 milyon avroya Neckar'a transfer olan Undav yer alıyor. Daha önce bir yıl boyunca Seagulls'tan kiralanmıştı.