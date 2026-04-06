Sky'ın verdiği bilgilere göre, Undav kulüpte kalmak için çok daha yüksek bir maaş talep ediyor; oysa şu anda yıllık 4,5 milyon avroluk kazancıyla kulübün en yüksek maaşlı oyuncusu konumunda. Söz konusu olan maaşın 6 milyon avroya çıkarılması.
Bir Bundesliga takımı şimdiden fırsat kolluyor gibi görünüyor: Deniz Undav'ın VfB Stuttgart'a yaptığı tarihi maaş talebi ortaya çıktı
Oldukça sansasyonel: Schwaben, bir oyuncuya daha önce hiç bu kadar yüksek bir yıllık ücret ödememişti. Ancak bu ücretler konusunda bir anlaşmaya varılması imkansız değil. Bir yandan Undav, Stuttgart’ta taraftarların en sevdiği isim ve bu sezon da sahada olağanüstü performanslar sergiliyor. Öte yandan, VfB, teknik direktör Sebastian Hoeneß ve spor direktörü Fabian Wohlgemuth yönetimindeki yükselişinden bu yana yüksek meblağlardan artık çekinmiyor.
Geçtiğimiz yaz transfer dönemlerinde VfB, en pahalı beş transferini de gerçekleştirdi; Bilal El Khannouss ile birlikte, yeni sezon için zorunlu satın alma opsiyonunun ardından bir sonraki ağır top geliyor - söylentilere göre 18 milyon euroya kulüp içi sıralamada üçüncü sırayı alacak. Listenin başında, uzun süren pazarlıkların ardından 2024/25 sezonunda Brighton & Hove Albion'dan 27 milyon avroya Neckar'a transfer olan Undav yer alıyor. Daha önce bir yıl boyunca Seagulls'tan kiralanmıştı.
Bayer Leverkusen, Deniz Undav'ı gözüne kestirmiş görünüyor
Beklenmedik bir şekilde Undav ile anlaşma sağlanamazsa, hem yurt dışından hem de yurt içinden çok sayıda kulübün şimdiden hazırlık yaptığı söyleniyor. Müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda transfer için fırsat kollayan kulüpler arasında Bayer Leverkusen'in adı geçiyor. Undav'ın sözleşmesi 2027'de sona ereceği için, önümüzdeki Ocak ayında bedelsiz transfer için görüşmelere başlayabilir. FC Bayern München ise bu konuda herhangi bir ilgi göstermiyor.
39 resmi maçta 36 gol katkısı ile Undav, bu sezon Avrupa'nın en iyi liglerinde en iyi golcüler arasında yer alıyor. Sadece Harry Kane (maç başına 1,33 gol katkısı), Kylian Mbappe (1,22), Michael Olise (1,1) ve Luis Diaz (1,03) 29 yaşındaki oyuncudan daha golcü. Alman milli takımında teknik direktör Julian Nagelsmann tarafından yine de yedek olarak görülmesi, son zamanlarda büyük bir tartışma başlatmıştı.
Şimdiye kadar yapılan görüşmelerin, Undav'ın takımdaki önemi nedeniyle saygılı ve olumlu geçtiği belirtiliyor. Ancak mali açıdan, her iki taraf için de tatmin edici bir anlaşma sağlanabilmesi için daha fazla görüşme yapılması gerekiyor.
Deniz Undav: VfB Stuttgart'ta 2025/26 sezonuna ait performans istatistikleri
Resmi maçlar Goller Asist 39 23 13