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Bir bomba daha! Tottenham, yaklaşık 240 milyon £'luk harcama çılgınlığının ardından 65 milyon £ değerindeki "dünyanın en iyi forveti" için iddialı takibini hızlandırdı
Tottenham, Osimhen için sansasyonel bir anlaşmayı gözlüyor
CaughtOffside'a göre Tottenham, Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için harekete geçme konusunda yeşil ışık aldı. Haberde, Tottenham'ın 50 milyon sterlin ile 55 milyon sterlin arasında bir paket sunmaya hazır olduğu, ancak Türk devinin 65 milyon sterline daha yakın bir bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.
Kişisel şartların bir engel oluşturması beklenmiyor. Tottenham'a resmi görüşmeleri başlatmak için sportif onay verildi ve milli takım teknik direktörü Eric Chelle'nin 'dünyanın en iyi forveti' olarak nitelendirdiği Nijeryalı futbolcunun, Roberto De Zerbi'nin projesine katılmaya açık olduğu ifade ediliyor.
Kuzey Londra kulübü bu transfer döneminde zaten ciddi harcamalar yaptı ve yeni yeteneklere 230 milyon sterlinin üzerinde yatırım yaptı. Sandro Tonali, Matheus Fernandes ve Jan Paul van Hecke gibi isimler kadroya katıldı, ancak kulüp yönetimi transfer dönemi kapanmadan önce hücum hattına daha fazla güç katmak istiyor.
- AFP
De Zerbi, Richarlison ikilemiyle karşı karşıya
Yeni bir santrfor arayışı, Richarlison'ın geleceğine dair belirsizlik sürerken geliyor. De Zerbi, eski Everton forvetinin gelecek sezon Tottenham Hotspur Stadyumu'nda kalıp kalmayacağından emin olmadığını kabul etti.
"Bilmiyorum çünkü onu hem oyuncu olarak hem de insan olarak seviyorum" diye açıkladı De Zerbi. "Tavrı ve davranışları açısından inanılmaz. Ama günün sonunda, onun ne yapmak istediğine saygı duymak zorundayız. Tam olarak anlayamadım çünkü bazen kalmak istediğini söylüyor, bazen de ayrılmak istediğini."
Bu belirsizliğe rağmen teknik direktör, Brezilyalı oyuncunun çalışma ahlakını ve etkisini övdü. Ayrılığın gerçekleşmesi halinde onun yerini doğrudan dolduracak bir oyuncu bulmak zor olacak.
"Geçen sezon 12 gol attı, bu şans eseri değil çünkü gol atmayı biliyor" diye ekledi De Zerbi. "Hepimiz onu seviyoruz; takım arkadaşları, kulüp ve teknik ekip, çünkü her gün çok çalışıyor, her gün işini ciddiyetle yapıyor ve sahada onun hakkında olumsuz bir şey söyleyemeyiz."
Küme düşmenin eşiğine gelinmesinin ardından köklü bir yeniden yapılanma
£237 milyonluk bu agresif harcama hamlesi, Tottenham'ın yurt içindeki felaket dönemine doğrudan bir yanıt niteliği taşıyor. Kulüp, Premier League'de üst üste iki sezonu 17. sırada tamamladı ve geçen sezonun son haftasında küme düşmekten yalnızca kıl payı kurtuldu.
Tottenham yönetimi şimdi De Zerbi'yi, takımı üst sıralara taşıyabilecek bir kadroyla donatmakta kararlı; böylece son iki sezondaki başarısızlıkların bir daha tekrarlanmaması hedefleniyor.
- Getty Images
Dev transfer döneminin son rötuşları
Tottenham, Osimhen'i Kuzey Londra'ya getirmek için şimdi Galatasaray ile arasındaki 10 milyon sterlinlik bonservis değerleme farkını kapatmaya çalışacak. Bu arada De Zerbi, transfer döneminin son tarihinden önce Brezilyalı oyuncunun geleceğine açıklık getirmek için Richarlison ile kritik görüşmeler yapmak zorunda.
Spurs, Osimhen'i kadrosuna katabilir ve takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili transferleri çözebilirse, bu kulüp tarihindeki en agresif yaz yeniden yapılanmalarından birini tamamlamış olacak.
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