CaughtOffside'a göre Tottenham, Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için harekete geçme konusunda yeşil ışık aldı. Haberde, Tottenham'ın 50 milyon sterlin ile 55 milyon sterlin arasında bir paket sunmaya hazır olduğu, ancak Türk devinin 65 milyon sterline daha yakın bir bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.

Kişisel şartların bir engel oluşturması beklenmiyor. Tottenham'a resmi görüşmeleri başlatmak için sportif onay verildi ve milli takım teknik direktörü Eric Chelle'nin 'dünyanın en iyi forveti' olarak nitelendirdiği Nijeryalı futbolcunun, Roberto De Zerbi'nin projesine katılmaya açık olduğu ifade ediliyor.

Kuzey Londra kulübü bu transfer döneminde zaten ciddi harcamalar yaptı ve yeni yeteneklere 230 milyon sterlinin üzerinde yatırım yaptı. Sandro Tonali, Matheus Fernandes ve Jan Paul van Hecke gibi isimler kadroya katıldı, ancak kulüp yönetimi transfer dönemi kapanmadan önce hücum hattına daha fazla güç katmak istiyor.







