Eleme maçlarında üst üste alınan yenilgiler, ada ekibini K Grubu’nda sıfır puanla son sırada bıraktı ve kıtasal hedeflerini pamuk ipliğine bağladı. Liberya galibiyetinin ardından Praia’da gelen bu zorlu geri dönüş zaferiyle grubun kontrolünü tamamen ele geçiren formdaki Ruanda için ise tablo bundan daha farklı olamazdı. Yeşil Burun Adaları artık hata payının olmadığı bir noktada; kalan maçlarını kusursuz tamamlaması halinde bile cılız eleme umutlarını ancak ayakta tutabilecek.