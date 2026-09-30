AFP
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Bir başka Vozinha hatası pahalıya mal oldu, Ruanda AFCON elemelerinde Cape Verde'yi geri dönüşle mağlup etti
Deplasmandaki zayıf taraf belirleyici bir geri dönüşe imza attı
Vozinha'nın büyük hatası, Ruanda'ya Praia'da ikinci yarıda belirleyici galibiyet golünü hediye etti ve konuk ekip böylece 2-1'lik etkileyici bir geri dönüşe imza attı. Yeşil Burun Adaları maça rüya gibi bir başlangıç yapmış, Gilson Benchimol ilk beş dakika içinde fileleri havalandırmıştı. Ancak konuk ekip, ilk yarının bitimine saniyeler kala Claude Niyomugabo'nun golüyle skoru eşitledi. Ardından Elie Iradukunda, kalecinin ortada topu elinden kaçırmasını iyi değerlendirip boş ağlara dokunarak golü attı.
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Kaleci hataları kıtasal umutlara zarar verdi
52. dakikadaki hata, bu Afrika Uluslar Kupası elemeleri kampanyasında tecrübeli Colo-Colo kalecisi için kısa süre içinde gelen ikinci büyük darbe oldu. 40 yaşındaki file bekçisi, moral bozucu 3-1'lik yenilgide Mali'nin üçüncü golündeki sorumluluğu üstlenmesinin ardından ilk maç gününde zaten sert biçimde eleştirilmişti. Üst üste gelen yüksek profilli hatalar, tecrübeli ismin ülkesinin bir numaralı kalecisi olarak tartışmasız statüsü üzerinde kaçınılmaz olarak soru işaretleri yarattı.
Dünya Kupası kahramanı baskı altında
Formdaki bu sert düşüş, Vozinha'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki kahramanca performansıyla keskin bir tezat oluşturuyor. Tecrübeli kaleci, turnuvada grup aşamasında İspanya ile alınan sürpriz 0-0'lık beraberlikte yedi kurtarış yaparak dünya çapında ün kazandı. Şu anda Instagram'da 28,3 milyon takipçisi bulunan oyuncu, turnuvadaki şöhretinin ardından özel hayatının tamamen ortadan kalktığını kısa süre önce itiraf etti.
Takımın elemelerdeki serüveni şimdi çözülmeye başlarken, yeni teknik direktör Humberto Bettencourt'u, selefi Bubista'nın Arjantin'e elenmeden önce Dünya Kupası'nda son 32 turuna ulaşmasına kısa süre önce yardım eden bir milli ikonu kadro dışı bırakma ihtimali bekliyor.
Kasvetli eleme tablosu mucize gerektiriyor
Eleme maçlarında üst üste alınan yenilgiler, ada ekibini K Grubu’nda sıfır puanla son sırada bıraktı ve kıtasal hedeflerini pamuk ipliğine bağladı. Liberya galibiyetinin ardından Praia’da gelen bu zorlu geri dönüş zaferiyle grubun kontrolünü tamamen ele geçiren formdaki Ruanda için ise tablo bundan daha farklı olamazdı. Yeşil Burun Adaları artık hata payının olmadığı bir noktada; kalan maçlarını kusursuz tamamlaması halinde bile cılız eleme umutlarını ancak ayakta tutabilecek.
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