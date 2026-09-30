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Adhe Makayasa
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Bir başka Vozinha hatası pahalıya mal oldu, Ruanda AFCON elemelerinde Cape Verde'yi geri dönüşle mağlup etti

Vozinha
Yeşil Burun Adaları - Ruanda
Yeşil Burun Adaları
Ruanda
Africa Cup of Nations Qualification

Ruanda, salı günü Afrika Uluslar Kupası elemesinde Cape Verde deplasmanında ortaya koyduğu dirençli geri dönüşle 2-1'lik galibiyete ulaştı. Tecrübeli kaleci Vozinha'nın belirleyici kaleci hatası, Praia'da konuk ekibe galibiyet golünü hediye etti ve Cape Verde'yi iki maçın ardından puansız şekilde K Grubu'nun dibine çiviledi.

  • Deplasmandaki zayıf taraf belirleyici bir geri dönüşe imza attı

    Vozinha'nın büyük hatası, Ruanda'ya Praia'da ikinci yarıda belirleyici galibiyet golünü hediye etti ve konuk ekip böylece 2-1'lik etkileyici bir geri dönüşe imza attı. Yeşil Burun Adaları maça rüya gibi bir başlangıç yapmış, Gilson Benchimol ilk beş dakika içinde fileleri havalandırmıştı. Ancak konuk ekip, ilk yarının bitimine saniyeler kala Claude Niyomugabo'nun golüyle skoru eşitledi. Ardından Elie Iradukunda, kalecinin ortada topu elinden kaçırmasını iyi değerlendirip boş ağlara dokunarak golü attı.


  • vozinha(C)Getty Images

    Kaleci hataları kıtasal umutlara zarar verdi

    52. dakikadaki hata, bu Afrika Uluslar Kupası elemeleri kampanyasında tecrübeli Colo-Colo kalecisi için kısa süre içinde gelen ikinci büyük darbe oldu. 40 yaşındaki file bekçisi, moral bozucu 3-1'lik yenilgide Mali'nin üçüncü golündeki sorumluluğu üstlenmesinin ardından ilk maç gününde zaten sert biçimde eleştirilmişti. Üst üste gelen yüksek profilli hatalar, tecrübeli ismin ülkesinin bir numaralı kalecisi olarak tartışmasız statüsü üzerinde kaçınılmaz olarak soru işaretleri yarattı.

  • Dünya Kupası kahramanı baskı altında

    Formdaki bu sert düşüş, Vozinha'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki kahramanca performansıyla keskin bir tezat oluşturuyor. Tecrübeli kaleci, turnuvada grup aşamasında İspanya ile alınan sürpriz 0-0'lık beraberlikte yedi kurtarış yaparak dünya çapında ün kazandı. Şu anda Instagram'da 28,3 milyon takipçisi bulunan oyuncu, turnuvadaki şöhretinin ardından özel hayatının tamamen ortadan kalktığını kısa süre önce itiraf etti.

    Takımın elemelerdeki serüveni şimdi çözülmeye başlarken, yeni teknik direktör Humberto Bettencourt'u, selefi Bubista'nın Arjantin'e elenmeden önce Dünya Kupası'nda son 32 turuna ulaşmasına kısa süre önce yardım eden bir milli ikonu kadro dışı bırakma ihtimali bekliyor.

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  • Kasvetli eleme tablosu mucize gerektiriyor

    Eleme maçlarında üst üste alınan yenilgiler, ada ekibini K Grubu’nda sıfır puanla son sırada bıraktı ve kıtasal hedeflerini pamuk ipliğine bağladı. Liberya galibiyetinin ardından Praia’da gelen bu zorlu geri dönüş zaferiyle grubun kontrolünü tamamen ele geçiren formdaki Ruanda için ise tablo bundan daha farklı olamazdı. Yeşil Burun Adaları artık hata payının olmadığı bir noktada; kalan maçlarını kusursuz tamamlaması halinde bile cılız eleme umutlarını ancak ayakta tutabilecek.