AFP
Çeviri:
"Bir başka seviye" - Vangelis Pavlidis, Benfica teknik direktörü Jose Mourinho'nun hâlâ "en iyisi" olduğunu vurguluyor
Üretken Pavlidis, Mourinho yönetiminde parlıyor
Pavlidis, Estadio da Luz'da muhteşem bir sezon geçirerek, Benfica'nın hücum hattının en ön saflarında yer aldı ve Portekiz Ligi'nde çıktığı 29 maçta 21 gol attı. Mourinho'nun Eylül 2025'te göreve gelmesinden bu yana, 27 yaşındaki forvet oyununu bir üst seviyeye taşıdı ve "Special One" yönetiminde tüm turnuvalarda 25 gol attı. Bu sezon ligde yenilgisiz kalmasına rağmen, Kartallar şu anda üçlü bir şampiyonluk yarışının ortasında üçüncü sırada yer alıyor.
Forvet, teknik direktörlük ikonunu övüyor
Yunan medya kuruluşu Fosonline'a verdiği röportajda Pavlidis, kariyerinin seyrini ve futbolun en başarılı isimlerinden biriyle çalışmanın yarattığı derin etkiyi anlattı. 2024 yılında 100 milyon avroluk yüksek bir serbest kalma bedeliyle kulübe katılan forvet, Mourinho'nun itibarının, oyuncularına gösterdiği günlük özveri sayesinde tamamen haklı olduğunu belirtti.
Eski Chelsea ve Real Madrid teknik direktörüyle olan işbirliğinden bahseden Pavlidis, "Special One! Mourinho hakkında söylenecek pek bir şey yok. Sadece iki kelime... Futbola tutkuyla bağlı. Bu sporu seviyor, oyuncularını seviyor, her zaman dürüst. Futbol ve takımlarını yönetme konusunda her şeyi biliyor ve anlıyor. Kariyeri her şeyi anlatıyor. O başka bir seviyede bir teknik direktör, en iyisi." dedi.
Yunanistan'a olası bir dönüş
Pavlidis’in sözleşmesi şu anda 2029 yılına kadar sürüyor ve oyuncu şu anda ligdeki başarılara odaklanmış olsa da, gösterdiği performans kaçınılmaz olarak büyük Avrupalı rakiplerin ilgisini çekmiştir. Forvet, Portekiz’de mutlu olsa da, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde memleketine geri dönme olasılığını tamamen dışlamamıştır.
Uzun vadeli geleceği ve Yunanistan'ın en üst ligine olan ilgisi hakkında konuşan Benfica golcüsü, "Ne olacağını asla bilemezsiniz. Belki gelecekte olur. Göreceğiz. Tabii ki Yunanistan ligini izliyorum, takımları ve milli takımdaki arkadaşlarımı takip ediyorum." dedi.
Lizbon derbisi şampiyonluk umutlarını belirleyecek
Mourinho’nun takımı, bu Pazar günü ikinci sıradaki Sporting CP ile oynayacağı Lizbon derbisi için, sezonun kaderini belirleyecek bir deplasmana, Estadio Jose Alvalade’ye gidiyor. Şu anda rakibinin iki puan, lider Porto’nun ise yedi puan gerisinde olan Benfica, azalan şampiyonluk umutlarını canlı tutmak için galibiyet almak zorunda. Sporting’in hâlâ bir maç eksiği olduğu göz önüne alındığında, düşmanca bir deplasman atmosferinde Pavlidis’in golcü kimliğini sürdürmesi büyük önem taşıyor.