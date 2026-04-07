Getty Images
Çeviri:
Bir başka Real Madrid yeteneği de Como'ya mı gidiyor? Cesc Fabregas, Nico Paz ve Jacobo Ramon'un başarısının ardından üçüncü akademi yıldızını da Serie A'ya kazandırmak istiyor
Geleceğin İspanyol yıldızını takip etmek
İtalyan gazeteci Nicolo Schira’ya göre, Como, hücum seçeneklerini güçlendirmek için bu kanat oyuncusunu en son transfer hedefi olarak belirledi. İtalyan kulübü, yüksek potansiyele sahip genç yetenekleri geliştirmeye odaklanan transfer stratejisiyle, Valdebebas’taki yetenek havuzundan yararlanmaya devam ediyor. 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon genç ve yedek takımlarda tüm turnuvalarda 36 maça çıkarak büyük ses getirdi. Gösterdiği performansla A takım kadrosuna çağrılan oyuncu, 14 Mart'taki ilk maçında Elche ile oynanan karşılaşmada tek A takım maçında bir asist kaydetti.
- Getty Images Sport
Madrid ile İtalya arasındaki bağlantı
Bu olası transfer, münferit bir olay değil; aksine İtalyan birinci lig kulübü ile İspanyol devleri arasındaki giderek güçlenen ortaklığın bir devamı niteliğinde. Fabregas, eski Real Madrid altyapı oyuncularını taktiksel sistemine entegre ederek şimdiden büyük bir başarı elde etti. La Fabrica’da verilen teknik eğitimin, Serie A’nın zorlu koşullarına sorunsuz bir şekilde uyarlanabildiğini kanıtladı.
Genç oyuncu bu sistem altında gelişerek Castilla formasıyla 28 maçta attığı dört golle parladı. Ayrıca, UEFA Gençlik Ligi'nde de sadece yedi maçta iki gol atarak sahneye damga vurdu. Profesyonel futbola giden yolu net bir şekilde göstererek kulüp, kendisini mükemmel bir konuma getirmiştir.
Başarılı bir modelin izinden
Bu arayışın başlıca ilham kaynağı, şüphesiz 2024 yılında 6 milyon avroya Bernabeu'dan ayrılan ve anında takımın kilit ismi haline gelen Paz'ın yarattığı ani etkidir. Bu sezon 34 maçta 11 gol ve 6 asistle sergilediği olağanüstü istatistikler, onun uyum sürecini açıkça ortaya koyuyor. Onunla birlikte Ramon da bu yetenek havuzunun önemli bir parçası olmuştur. Geçen Temmuz ayında 2,5 milyon avroya transfer olan 21 yaşındaki oyuncu, 30 maçta forma giyip 2 gol atarak savunmada yerini sağlamlaştırdı. Madrid genellikle bir oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 50'sini elinde tutmakta ısrar eder ve böylece gelecekteki herhangi bir satış ücretinden faydalanmayı garanti altına alır.
Madrid, Paz'ın Serie A'da yıldızlaşmasından etkilenmiş ve onu İspanya'nın başkentine geri getirmek için hazırlandığı bildiriliyor. Kulüp, onu uygun bir fiyata geri alabilmesini sağlayan bir geri alım maddesi de elinde bulunduruyor. Ancak Como, paz değerine daha yakın bir ücret alabilmek için bu maddenin yeniden müzakere edilmesini umuyor.
- Getty Images
Gelecekte neler olacak?
İleriye bakıldığında, bu transferin gerçekleşmesi Como'yu Avrupa'nın seçkin genç oyuncuları için yeni bir gözde destinasyon olarak daha da sağlamlaştıracaktır. Teknik direktör istediği oyuncuyu kadroya katmayı başarırsa, kulüp ligde üst sıralarda sürekli mücadele etme şansını yakalayacaktır. Genç kanat oyuncusu için ise, öncüllerinin İtalya'daki olağanüstü başarılarını taklit edebilmek ve profesyonel kariyerindeki hızlı yükselişini sürdürebilmek adına hızlı bir şekilde uyum sağlamak hayati önem taşıyacaktır.