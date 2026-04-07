Bir başka Real Madrid yeteneği de Como'ya mı gidiyor? Cesc Fabregas, Nico Paz ve Jacobo Ramon'un başarısının ardından üçüncü akademi yıldızını da Serie A'ya kazandırmak istiyor

Bu olası transfer, münferit bir olay değil; aksine İtalyan birinci lig kulübü ile İspanyol devleri arasındaki giderek güçlenen ortaklığın bir devamı niteliğinde. Fabregas, eski Real Madrid altyapı oyuncularını taktiksel sistemine entegre ederek şimdiden büyük bir başarı elde etti. La Fabrica’da verilen teknik eğitimin, Serie A’nın zorlu koşullarına sorunsuz bir şekilde uyarlanabildiğini kanıtladı.

Genç oyuncu bu sistem altında gelişerek Castilla formasıyla 28 maçta attığı dört golle parladı. Ayrıca, UEFA Gençlik Ligi'nde de sadece yedi maçta iki gol atarak sahneye damga vurdu. Profesyonel futbola giden yolu net bir şekilde göstererek kulüp, kendisini mükemmel bir konuma getirmiştir.