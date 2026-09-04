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Bir başka Callum Hudson-Odoi! Estevao, Chelsea’nin sistemine nasıl uyuyor? Chelsea efsanesi Gus Poyet, kanat beki endişesini dile getirdi
"Messinho", Premier League transferini tamamladıktan sonra etkiledi
Chelsea taraftarları, Estevao’nun 18 yaşına girmesinin ardından Palmeiras’tan yüksek bonservis bedeliyle transferini tamamlamasıyla geçen sezon onu kısa sürede bağrına bastı. Yetenekli Güney Amerikalı, oyunundaki maçın gidişatını değiştiren sihir nedeniyle ‘Messinho’ (Küçük Messi) olarak anılıyordu.
Bu yetenek seti, talihsiz bir hamstring sakatlığının batı Londra’daki ilk sezonunu ve 2026 Dünya Kupası hayallerini noktalaması öncesinde tüm yönleriyle görüldü. 36 maçta sekiz gol kaydetti ve sık sık taraftarları ayağa kaldırdı.
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Chelsea artık Alonso yönetiminde kanatsız bir dizilişi tercih ediyor
Bu kez de benzer bir tablo bekleniyordu; Premier League hayatının gerekliliklerine tamamen uyum sağlamıştı, ancak teknik direktörlük koltuğundaki bir başka değişiklik yaklaşımın da değişmesine yol açtı. Artık kulübede kararları Xabi Alonso veriyor ve 3-4-3 dizilişini tercih ediyor.
İngiltere milli takım oyuncuları Cole Palmer ve Morgan Rogers, Brezilyalı hücum oyuncusu Joao Pedro'nun arkasındaki iki 10 numara rolünü üstlenirken, bu ilk 11'de doğal kanat oyuncularına yer yok. Estevao en çok sağ kanatta rahat göründü.
Alonso şimdiden yaratıcı hamlelere başvurdu; sağ bekleri merkez orta sahada oynattı ve Portekizli hücum oyuncusu Pedro Neto'dan kanat beki olarak görev yapmasını istedi. Eski Blues yıldızı Hudson-Odoi'den de bir dönem Thomas Tuchel tarafından benzer bir değişime gitmesi istenmişti, ancak sonunda ayrılık gerçekleşti.
Estevao, Chelsea'de önemli bir rol üstlenecek mi?
Estevao, güçlü yönleri ileriye doğru akın etmek olduğu için savunma görevleri üstlenmek istemeyecektir. 19 yaşındaki oyuncunun doğru kullanılmaması halinde gelişiminin sekteye uğrayıp uğramayacağı sorulduğunda, eski Chelsea yıldızı Poyet, bahis siteleri için güvenilir rehber olan Gambling.com’un katkılarıyla GOAL'e şunları söyledi: “Yüzde 100. Ama bu Hudson-Odoi’de de oldu, biliyorsunuz değil mi? Tuchel’in beşli savunmayla oynamaya çalıştığı dönemi hatırlıyor musunuz, sonra kanat oyuncularını kanat beki olarak oynatmaya başladı? Ve Hudson-Odoi’nin bunu yapma şansı olmadığını biliyoruz. Sonra da ayrıldı. Kanat beki oynamak istemediği için gitti. O bir kanat oyuncusuydu.
“Açıkçası bunun henüz yaşanmamış olmasına seviniyorum. Bir an için öyle düşündüm ama sonra Neto için de aynısını düşündüm. Onu çok mutlu görmedim. Geçen gün Reece James’in onu yanına çağırıp, ‘geri dön dostum, sen bir kanat bekisin’ dediğini gördük. O da muhtemelen, ‘Orada oynamam gerekiyor çünkü orada oynamazsam hiç oynayamam’ diye düşünüyordur. Durum bu.
“Ama evet, uyum sağlamaları gerekiyor. Ve bu da artık Xabi’nin düşünmek zorunda kalacağı bir şey olacak. Hücum anlamında kesinlikle işe yarıyor, yüzde 100.
“Yani attıkları goller inanılmaz, yarattıkları fırsatlar da muhteşem. Ama kesin olan bir şey daha var, savunmada işler yolunda değil. İki maçta çok fazla gol yediler. Mesele denge bu. 4-3 kazandığınız sürece herkes mutlu olur. Ama 3-2 kaybetmeye başladığınızda, ‘çok fazla gol yiyorlar’ derler. O maçta da üç gol yediler! Göreceğiz.”
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Chelsea'nın 2026-27 fikstürü: Sıradaki maç Arsenal deplasmanında
Estevao, Chelsea’nin sezona komşusu Fulham karşısında aldığı 3-2’lik derbi galibiyetinde yedek kulübesinden oyuna girerek Palmer’ın yerine yedi dakika süre aldıktan sonra, Luton karşısında kazanılan Lig Kupası ikinci tur maçına ilk 11’de başladı.
Kendisine ne kadar büyük değer verildiği göz önüne alındığında bu sezon bol süre alması bekleniyor, ancak Palmer ile Rogers’ı kesmesi zor olabilir ve kanat bekte oynama ihtimalini de cazip görmeyecektir; bu da Alonso’nun herkesi mutlu tutma konusunda belli bir zorlukla karşı karşıya olduğu anlamına geliyor.
Chelsea, şu ana kadar hanesine yazdırdığı altı Premier League puanı ve dünya şampiyonu kaleci Emi Martinez’i savunmadaki açıkları kapatma amacıyla kadrosuna katmasının ardından, pazar günü son şampiyon Arsenal deplasmanında zorlu bir sınava çıkacak.
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