Bu kez de benzer bir tablo bekleniyordu; Premier League hayatının gerekliliklerine tamamen uyum sağlamıştı, ancak teknik direktörlük koltuğundaki bir başka değişiklik yaklaşımın da değişmesine yol açtı. Artık kulübede kararları Xabi Alonso veriyor ve 3-4-3 dizilişini tercih ediyor.

İngiltere milli takım oyuncuları Cole Palmer ve Morgan Rogers, Brezilyalı hücum oyuncusu Joao Pedro'nun arkasındaki iki 10 numara rolünü üstlenirken, bu ilk 11'de doğal kanat oyuncularına yer yok. Estevao en çok sağ kanatta rahat göründü.

Alonso şimdiden yaratıcı hamlelere başvurdu; sağ bekleri merkez orta sahada oynattı ve Portekizli hücum oyuncusu Pedro Neto'dan kanat beki olarak görev yapmasını istedi. Eski Blues yıldızı Hudson-Odoi'den de bir dönem Thomas Tuchel tarafından benzer bir değişime gitmesi istenmişti, ancak sonunda ayrılık gerçekleşti.