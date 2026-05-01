Alman milli oyuncu, Edmonton Oilers formasıyla NHL playofflarında ilk turda elendi. Joshua Samanski'nin de forma giydiği Kanadalı takım, yedi maçlık serinin altıncı maçında Anaheim Ducks'a 2-5 yenildi. Böylece Anaheim, seride 4-2'ye yükselerek rakibinin yakalayamayacağı bir avantaj elde etti.
Bir başka büyük hayal kırıklığı! Leon Draisaitl'ın büyük hayali bir kez daha suya düştü
Samanski, Connor Murphy'nin (16.) attığı golle Edmonton'ın 1-2 öne geçmesini sağlayan asist yaptı. Draisaitl ise Wassili Podkolsin'in (42.) attığı 2-4'lük golün hazırlayıcısı oldu. Oilers, 2017'de de Ducks'a yenilmişti; o zaman ikinci turda (3-4) elenmişti. Bu, Anaheim için şu ana kadar son playoff başarısı oldu. Anaheim, şimdi milli oyuncu John-Jason Peterka'nın forma giydiği Utah Mammoth veya Vegas Golden Knights (seri skoru 2:3) ile karşılaşacak.
"Her zaman acı verir, can yakar, ama Anaheim bunu hak etti. Sonuçta onlar bizden daha iyiydi," dedi Draisaitl. "Sonuna kadar gitmek için gerekeni hiçbir zaman tam olarak bulamadık. Yeterince iyi değildik. Ne kadar acı verse de - onlar daha iyiydi."
Oilers kaptanı Connor McDavid de aynı fikirdeydi: "Tüm sezon boyunca istikrar aradık ama burada, playofflarda da bulamadık," dedi. "Zor bir durum. Tüm sezon boyunca ortalama bir takımdık. Yüksek beklentileri olan ortalama bir takım – bu durumda hayal kırıklığına uğramak kaçınılmaz."
Edmonton Oilers son iki kez finale kaldı
Edmonton Examiner, daha zayıf olarak değerlendirilen bir takıma karşı elenmeyi "inanılmaz" olarak nitelendirdi. Oilers'ın kaderi, sezon boyunca süren aynı sorunlar yüzünden mahvoldu. "Dengesizlikleri. Mücadele ve yoğunluktaki zayıflıkları. Takım savunmaları. Kaleci performansları. Az sayıdaki oyunları."
Geçtiğimiz iki yılda Oilers, her iki seferinde de çok prestijli Stanley Cup finaline ulaşmıştı. Her iki seferde de Florida Panthers'a karşı seriyi kaybetmişti. Edmonton, 1990'daki son zaferinden bu yana altıncı şampiyonluğunu bekliyor.
Draisaitl için erken elenme, Olimpiyat Oyunları'ndan sonra bir başka acı hayal kırıklığı oldu. Milano'da düzenlenen ve üst düzey oyuncuların katıldığı turnuvada, tarihin en güçlü Alman milli takımı olarak gösterilen takımla çeyrek finalde Slovakya'ya (2-6) açık ara yenildi.
NHL Playoffları: Sturm, Minnesota ile yoluna devam ediyor
Milli takım oyuncusu Nico Sturm'un da katkısıyla Minnesota Wild, 2015'ten bu yana ilk kez çeyrek finale yükseldi. 30 yaşındaki forvet, Dallas Stars ile oynanan sekizinci tur serisinin altıncı maçında 5-2'lik galibiyette bir asist yaptı. Çeyrek finalde Minnesota, Los Angeles Kings'i 4-0 yenerek turu geçen, serinin bir numaralı takımı Colorado Avalanche ile karşılaşacak.
Sturm, cuma gecesi Quinn Hughes'un (7.) attığı önemli 1-0 golünde rol oynadı. Dallas bir ara maçı çevirip 2-1 öne geçtikten sonra, Wladimir Tarasenko (38.), Hughes (51.) ve iki kez boş kaleye gol atan Matthew Boldy'nin (59./60.) golleri takımı bir sonraki tura taşıdı.
Minnesota için bu, on bir yıl önce St. Louis Blues'a karşı elde ettikleri zaferden bu yana playoff serilerindeki ilk galibiyet oldu. Son üç yıldır Batı Konferansı finalisti olan Dallas, bu karşılaşmaya favori olarak girmişti.