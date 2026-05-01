Bir başka büyük hayal kırıklığı! Leon Draisaitl'ın büyük hayali bir kez daha suya düştü

Samanski, Connor Murphy'nin (16.) attığı golle Edmonton'ın 1-2 öne geçmesini sağlayan asist yaptı. Draisaitl ise Wassili Podkolsin'in (42.) attığı 2-4'lük golün hazırlayıcısı oldu. Oilers, 2017'de de Ducks'a yenilmişti; o zaman ikinci turda (3-4) elenmişti. Bu, Anaheim için şu ana kadar son playoff başarısı oldu. Anaheim, şimdi milli oyuncu John-Jason Peterka'nın forma giydiği Utah Mammoth veya Vegas Golden Knights (seri skoru 2:3) ile karşılaşacak.

"Her zaman acı verir, can yakar, ama Anaheim bunu hak etti. Sonuçta onlar bizden daha iyiydi," dedi Draisaitl. "Sonuna kadar gitmek için gerekeni hiçbir zaman tam olarak bulamadık. Yeterince iyi değildik. Ne kadar acı verse de - onlar daha iyiydi."

Oilers kaptanı Connor McDavid de aynı fikirdeydi: "Tüm sezon boyunca istikrar aradık ama burada, playofflarda da bulamadık," dedi. "Zor bir durum. Tüm sezon boyunca ortalama bir takımdık. Yüksek beklentileri olan ortalama bir takım – bu durumda hayal kırıklığına uğramak kaçınılmaz."