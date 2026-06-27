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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Bir ayak parmağı her şeyi değiştirir... Avustralya medyası Mısır maçı hakkında ne dedi?

Mısır - İran
Mısır
İran
Dünya Kupası
Avustralya - Mısır
Avustralya
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Mısır
İran
ABD
Avustralya

Video teknolojisi, maçın son dakikalarında ofsayt gerekçesiyle İran'ın bir golünü iptal etti

Avustralya medyası, Mısır milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda 7. grubu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükselmesini geniş yer ayırarak haber yaptı; böylece Mısır, önümüzdeki Cuma günü "Kanguru" takımıyla karşılaşacak.

Firavunlar, grup aşamasının son maçında bugün Cumartesi sabahı (GMT) İran ile 1-1 berabere kalarak toplamda 5 puana ulaştı ve gol farkı nedeniyle lider Belçika’nın gerisinde kaldı.

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  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İran'ın golünün iptal edilmesi

    7. grubun maçlarının ardından SBS News gazetesi şöyle yazdı: “Belçika, Yeni Zelanda’yı 5-1 mağlup ederek grubun lideri olurken, Mısır ile İran arasındaki maç Seattle’da 1-1 berabere sonuçlandı.”

    Gazete şöyle devam etti: “Mısır’ın erken golünü Mahmoud Saber attı, İran adına ise Ramin Rezaian skoru eşitledi. Maçın son dakikalarında İran’ın attığı bir gol VAR tarafından iptal edildi ve bu da Mısır’ın grubu ikinci sırada tamamlamasını garantiledi. Socceroos, Arlington’da Mısır ile karşılaşacak.”

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  • Iran Fans Gather In Seattle For Iran v Egypt World Cup At Seattle StadiumGetty Images News

    "Küçük ayak parmağı"

    7NEWS’in manşeti ise şöyleydi: “Son anlarda yaşanan dramatik gelişme her şeyi değiştirdi. İran, maçın son dakikalarında gol atarak galibiyete çok yakındı, ancak VAR, parmak ucu kadar bir ofsayt nedeniyle golü iptal etti.”

    Haberde ayrıca şunlar da yer aldı: “Mısır, Sukroz’un bir sonraki rakibi oldu. Dünya sıralamasında 26. sırada yer alan Mısır ile Sukroz arasında, seviyeleri birbirine yakın iki takımın karşılaşması olacak. Muhammed Salah, arka bacak kasından sakatlandı ve maçta oynayıp oynamayacağı belirsiz.”

    Avustralya’nın The Nightly gazetesi ise şöyle yazdı: “7. gruptaki müthiş finalin ardından, Socceroos 32’li turda Mısır ile karşılaşacak.”

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tarihi bir başarı

    Football360 ise şöyle yazdı: "Artık kesinleşti: Sukroz'un 32'li turdaki rakibi, Muhammed Salah liderliğindeki Mısır. VAR'ın İran'ın son dakikada attığı golü iptal etmesinin ardından Mısır, grubu ikinci sırada tamamlayarak tur atlamayı başardı."

    news.com.au ise şu başlığı attı: “Mısır, İran ile berabere kalarak tarihi 32’li turuna yükseldi.”

    ESPN Australia ise şu yorumu yaptı: “Maç, İran’ın son dakikada attığı golün iptal edilmesiyle 1-1’lik dramatik bir beraberlikle sona erdi ve Mısır bir sonraki turda Avustralya ile karşılaşacak.”

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