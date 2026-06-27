Bir ayak parmağı her şeyi değiştirir... Avustralya medyası Mısır maçı hakkında ne dedi?

Avustralya medyası, Mısır milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda 7. grubu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükselmesini geniş yer ayırarak haber yaptı; böylece Mısır, önümüzdeki Cuma günü "Kanguru" takımıyla karşılaşacak.
Firavunlar, grup aşamasının son maçında bugün Cumartesi sabahı (GMT) İran ile 1-1 berabere kalarak toplamda 5 puana ulaştı ve gol farkı nedeniyle lider Belçika’nın gerisinde kaldı.
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