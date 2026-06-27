Bir ayak parmağı her şeyi değiştirir... Avustralya medyası Mısır maçı hakkında ne dedi?

7NEWS’in manşeti ise şöyleydi: “Son anlarda yaşanan dramatik gelişme her şeyi değiştirdi. İran, maçın son dakikalarında gol atarak galibiyete çok yakındı, ancak VAR, parmak ucu kadar bir ofsayt nedeniyle golü iptal etti.”

Haberde ayrıca şunlar da yer aldı: “Mısır, Sukroz’un bir sonraki rakibi oldu. Dünya sıralamasında 26. sırada yer alan Mısır ile Sukroz arasında, seviyeleri birbirine yakın iki takımın karşılaşması olacak. Muhammed Salah, arka bacak kasından sakatlandı ve maçta oynayıp oynamayacağı belirsiz.”

Avustralya’nın The Nightly gazetesi ise şöyle yazdı: “7. gruptaki müthiş finalin ardından, Socceroos 32’li turda Mısır ile karşılaşacak.”