AFP
Çeviri:
"Bir aslan tek bir yerde kalamaz" - Endrick, Lyon taraftarlarına duygusal bir veda ederken, Real Madrid yıldızı başarılı kiralık döneminin "harika bir film olacağını" söyledi
Endrick, OL taraftarlarına içten bir mesaj yazdı
Endrick, Real Madrid'den altı aylık kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Lyon'dan ayrıldığını resmen duyurdu. 19 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada duygusal bir video paylaşarak, İspanya'da düzenli olarak forma giyemediği zorlu bir dönemden sonra Fransa'da kaydettiği gelişimi değerlendirdi. Veda konuşması, Lyon'un Lens ile oynadığı son maçta Groupama Stadyumu'ndaki seyircilerin ayakta alkışlamasının hemen ardından geldi. Bu, çok kısa bir sürede taraftarlarla kurduğu bağın açık bir göstergesiydi.
Endrick, duygusal konuşmasında, yolculuğunu anlatmak için şu anki kulübünün maskotunu metafor olarak kullandı. "Brezilya'da, birisi zor bir dönemden geçiyorsa, genellikle 'her gün bir aslan öldürmesi' gerektiği söylenir. Birkaç ay boyunca, hiçbir sporcunun asla yaşamaması gereken bir durum yaşadım, ancak tek bir aslan bile öldürmeyeceğime karar verdim. Bir aslan olmaya karar verdim. Ve gücümü yeniden kazanmak için ihtiyacım olan şeyi burada buldum. İçgüdülerimi takip etmek. Bir aslan gibi saldırmak. Beni destekleyen ailemi ve beni bu kadar sıcak karşılayanları savunmak," diye söze başladı forvet.
- (C)Getty Images
Fransa'daki başarı, 'film' iddialarına yol açıyor
Bu kiralık transfer, tüm taraflar için bir ustalık eseri oldu. Endrick, sadece 21 maçta 8 gol ve 8 asist kaydetmeyi başardı; bu performans, Lyon’un sezonunu dengelemeye yardımcı oldu ve takımın Ligue 1’de dördüncü sırada bitirmesini sağladı. Oyuncu, bu deneyimin o kadar dönüştürücü olduğunu ve beyazperdeye uyarlanabileceğini kabul ederken, Madrid’in baskılarından uzak geçirdiği zamanlardan ne kadar keyif aldığını da vurguladı.
Endrick şöyle devam etti: "Aylar süren endişenin yerini aylar süren neşe, zaferler ve aynı zamanda öğrenme aldı. Yeni arkadaşlar edindim. Zaten sahip olduğum arkadaşlarımla daha da yakınlaştım ve yerimizin, sevdiklerimizle ve bizi sevenlerle birlikte olduğumuz her yer olduğunu keşfettim. Bu yüzden onlarla ve sizinle geçirdiğim bu zaman, şüphesiz harika bir film olurdu."
Madrid'e geri dönen bir aslan
Lyon’a duyduğu bariz sevgiye rağmen, sözleşmesel gerçekler Brezilyalı oyuncunun ana kulübüne dönmesi gerektiğini gösteriyor; burada önümüzdeki sezon önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Haberlere göre, Real Madrid’in teknik direktörlüğüne sansasyonel bir dönüş yapmaya hazırlanan Jose Mourinho’nun yönetiminde çalışacak. Endrick, kalbinin Lyon’da kalmasına rağmen, ayrıldığından çok daha fazla deneyimle İspanya’ya geri dönerken profesyonel yolculuğunun başka bir yerde devam etmesi gerektiğini kabul etti.
Endrick, "Maalesef... bir aslan tek bir yerde kalamaz," diye ekledi. "Şimdi ayrılmam ve çok daha uzun sürecek bir dönüş yolculuğuna çıkmam gerekiyor çünkü geldiğim zamankinden çok daha fazla bagajla ayrılıyorum. Ve bu yolculuk sona erdiğinde bile, hayatımın geri kalanında bu şehri kalbimde ve hafızamda taşıyacağım. Tanrı'nın burada ailemize bahşettiği oğlumun gülümsemesini her gördüğümde. Her şey için teşekkürler Lyon, her zaman kalbimde olacaksın."
- Getty Images Sport
Gözler Dünya Kupası’nda ve Bernabéu’da
Endrick’in Madrid’e dönüş zamanlaması daha iyi olamazdı; zira oyuncu, Carlo Ancelotti’nin yaklaşan Dünya Kupası kadrosuna da seçildi. Ligue 1’de yeniden kazandığı form, onu Selecao için kesin bir seçim haline getirdi ve oyuncu, Madrid’de sezon öncesi antrenmanlara katılmadan önce bu ivmeyi uluslararası futbolun en büyük turnuvasına taşımayı hedefliyor.
Lyon, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına hazırlanırken onun hücum gücünü telafi etmenin bir yolunu bulmak zorunda kalırken, Real Madrid taraftarları ise La Liga sahnesinde nihayet patlama yapmaya hazır görünen bu oyuncunun dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor. Genç oyuncu daha önce geleceğini Tanrı'nın ellerine bırakacağını söylemişti, ancak şimdilik yol doğrudan Bernabeu'ya çıkıyor ve burada Fransa'daki başarılı döneminde dönüştüğü "aslan" olduğunu kanıtlamayı hedefliyor.