Endrick, Real Madrid'den altı aylık kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Lyon'dan ayrıldığını resmen duyurdu. 19 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada duygusal bir video paylaşarak, İspanya'da düzenli olarak forma giyemediği zorlu bir dönemden sonra Fransa'da kaydettiği gelişimi değerlendirdi. Veda konuşması, Lyon'un Lens ile oynadığı son maçta Groupama Stadyumu'ndaki seyircilerin ayakta alkışlamasının hemen ardından geldi. Bu, çok kısa bir sürede taraftarlarla kurduğu bağın açık bir göstergesiydi.

Endrick, duygusal konuşmasında, yolculuğunu anlatmak için şu anki kulübünün maskotunu metafor olarak kullandı. "Brezilya'da, birisi zor bir dönemden geçiyorsa, genellikle 'her gün bir aslan öldürmesi' gerektiği söylenir. Birkaç ay boyunca, hiçbir sporcunun asla yaşamaması gereken bir durum yaşadım, ancak tek bir aslan bile öldürmeyeceğime karar verdim. Bir aslan olmaya karar verdim. Ve gücümü yeniden kazanmak için ihtiyacım olan şeyi burada buldum. İçgüdülerimi takip etmek. Bir aslan gibi saldırmak. Beni destekleyen ailemi ve beni bu kadar sıcak karşılayanları savunmak," diye söze başladı forvet.







