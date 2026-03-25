Verilere daha yakından bakıldığında, ailelerin ve ev sahibi şehrin sakinlerinin katılımı artırdığı görülüyor; ancak, alışılagelmiş bir şekilde, maliyet, maça gitmeyi uman taraftarlar için hâlâ en büyük engel olmaya devam ediyor:

• Katılım, ev sahibi pazarlarda en yüksek seviyededir; şehir sakinlerinin yüzde 42'si yoğun bir şekilde izlemeyi planlarken, bu oran banliyö bölgelerinde yüzde 22, kırsal bölgelerde ise sadece yüzde 16'dır

• Aileler önemli bir itici güçtür; 16 yaş altı çocuğu olan katılımcıların %43'ü "çok fazla" izleyeceğini söylerken, çocuğu olmayanların sadece %17'si aynı şeyi söylemektedir

• İvme artıyor; Amerikalıların %48'i 2022'ye göre daha fazla ilgi gösteriyor ve Kuzey Amerika'nın ev sahipliği yapması bunun temel faktörü olarak gösteriliyor

• Katılma isteği oldukça yüksek; ilgilenen taraftarların %63'ü maça gitme olasılığının en azından bir dereceye kadar yüksek olduğunu belirtiyor

• Maliyet en büyük engel olarak öne çıkıyor; katılımcıların %57'si bilet fiyatlarını endişe kaynağı olarak gösterirken, çoğu kişi bilet başına 250–500 dolardan fazla ödeme yapmaya istekli değil.

• Ankete katılanların yalnızca üçte biri güvenliği bir endişe kaynağı olarak belirtmiştir.