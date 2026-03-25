Bir araştırmaya göre, Amerikalıların yüzde 75'i 2026 FIFA Dünya Kupası'nı takip etmeyi planlıyor
Önemli bulgular
Full Circle Research tarafından Mart ayında gerçekleştirilen ankete, 2.000 ABD'li yetişkin katıldı.
İşte önemli sonuçlar:
• Amerikalıların açık bir çoğunluğu turnuvaya ilgi duyuyor; yüzde 75'i 2026 turnuvasını bir şekilde takip etmeyi planlıyor
• Yoğun ilgi daha sınırlıdır; sadece yüzde 26'sı maçları "çok" izleyeceğini belirtmiştir
• Bu oran, %37'si turnuvayı yakından takip etmeyi bekleyen Y kuşağında önemli ölçüde artıyor
Sports Business Journal, Çarşamba günü başlayacak olan Business of Soccer konferansı öncesinde bu araştırmayı gerçekleştirdi.
Diğer önemli bulgular
Verilere daha yakından bakıldığında, ailelerin ve ev sahibi şehrin sakinlerinin katılımı artırdığı görülüyor; ancak, alışılagelmiş bir şekilde, maliyet, maça gitmeyi uman taraftarlar için hâlâ en büyük engel olmaya devam ediyor:
• Katılım, ev sahibi pazarlarda en yüksek seviyededir; şehir sakinlerinin yüzde 42'si yoğun bir şekilde izlemeyi planlarken, bu oran banliyö bölgelerinde yüzde 22, kırsal bölgelerde ise sadece yüzde 16'dır
• Aileler önemli bir itici güçtür; 16 yaş altı çocuğu olan katılımcıların %43'ü "çok fazla" izleyeceğini söylerken, çocuğu olmayanların sadece %17'si aynı şeyi söylemektedir
• İvme artıyor; Amerikalıların %48'i 2022'ye göre daha fazla ilgi gösteriyor ve Kuzey Amerika'nın ev sahipliği yapması bunun temel faktörü olarak gösteriliyor
• Katılma isteği oldukça yüksek; ilgilenen taraftarların %63'ü maça gitme olasılığının en azından bir dereceye kadar yüksek olduğunu belirtiyor
• Maliyet en büyük engel olarak öne çıkıyor; katılımcıların %57'si bilet fiyatlarını endişe kaynağı olarak gösterirken, çoğu kişi bilet başına 250–500 dolardan fazla ödeme yapmaya istekli değil.
• Ankete katılanların yalnızca üçte biri güvenliği bir endişe kaynağı olarak belirtmiştir.
"Daha yüksek gelirli ve aktif hayranlara yönelebilir"
Bulguları değerlendiren Performance Research Başkanı Jed Pearsall, burada bir ortak nokta olduğuna inanıyor.
Pearsall, “Bu bulgular, maça gitme ilgisinin geniş bir kitleye yayılmış olmasına rağmen, fiili katılımın daha yüksek gelirli ve takıma daha bağlı taraftarlara kayabileceğini, diğer birçok kişinin ise evde veya kamusal alanlarda izleme deneyimini tercih edebileceğini gösteriyor” dedi.
Şimdi ne olacak?
FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran'da Meksika'nın Güney Afrika'yı ağırlayacağı maçla başlayacak.