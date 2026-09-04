Real Madrid'ın Real Betis ile karşı karşıya geldiği maçın son bölümü, Alejandro Jose Hernandez Hernandez'in 93. dakikada penaltı noktasını göstermesiyle büyük bir gerilime sahne oldu. Vinicius Junior'a yapılan faulün ardından Mbappe, Jose Mourinho'nun takımı adına bir puanı kurtarma fırsatı için topun başına geçti. Ancak Fransız süperstarın vuruşunu Alvaro Valles kurtardı ve bireysel olarak mükemmel performansını taçlandırdı.

Kurtarışın hemen ardından, Marc Bartra'nın topa vurulmadan önce ceza sahasına girmiş gibi görünmesi nedeniyle hem Madrid kulübesi hem de taraftarlar tarafından sorular gündeme getirildi.

Mundo Deportivo'ya göre tekrar görüntüleri, Bartra'nın gerçekten de ceza sahası çizgisini ilk ihlal eden oyuncu olduğunu doğruladı ve Valles'in ilk kurtarışının ardından topu sonunda kornere gönderen isim de oydu. Standart FIFA kurallarına göre, savunma yapan bir oyuncu ceza sahasına erken girer ve penaltı gol olmazsa, bu oyuncu daha sonra oyuna etki ederse vuruşun tekrarlanması gerekir. Ancak VAR incelemesinde belirleyici olan unsur, Bartra'nın topa temas anındaki ayaklarının konumuyla ilgili teknik bir ayrıntı oldu.



