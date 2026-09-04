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Bir anlık fark her şeyi değiştirdi! Marc Bartra vuruştan önce ceza sahasına girmesine rağmen Kylian Mbappe'nin Real Betis'e karşı kullandığı penaltı neden tekrar edilmedi?
La Cartuja'daki tartışmalı penaltı pozisyonu
Real Madrid'ın Real Betis ile karşı karşıya geldiği maçın son bölümü, Alejandro Jose Hernandez Hernandez'in 93. dakikada penaltı noktasını göstermesiyle büyük bir gerilime sahne oldu. Vinicius Junior'a yapılan faulün ardından Mbappe, Jose Mourinho'nun takımı adına bir puanı kurtarma fırsatı için topun başına geçti. Ancak Fransız süperstarın vuruşunu Alvaro Valles kurtardı ve bireysel olarak mükemmel performansını taçlandırdı.
Kurtarışın hemen ardından, Marc Bartra'nın topa vurulmadan önce ceza sahasına girmiş gibi görünmesi nedeniyle hem Madrid kulübesi hem de taraftarlar tarafından sorular gündeme getirildi.
Mundo Deportivo'ya göre tekrar görüntüleri, Bartra'nın gerçekten de ceza sahası çizgisini ilk ihlal eden oyuncu olduğunu doğruladı ve Valles'in ilk kurtarışının ardından topu sonunda kornere gönderen isim de oydu. Standart FIFA kurallarına göre, savunma yapan bir oyuncu ceza sahasına erken girer ve penaltı gol olmazsa, bu oyuncu daha sonra oyuna etki ederse vuruşun tekrarlanması gerekir. Ancak VAR incelemesinde belirleyici olan unsur, Bartra'nın topa temas anındaki ayaklarının konumuyla ilgili teknik bir ayrıntı oldu.
- AFP
Kurallar neden Marc Bartra'yı kayırdı?
Penaltının tekrar edilmemesinin temel nedeni, saniyenin çok küçük bir bölümünde yaşanan fizyolojik bir ayrıntıda yatıyor. Bartra, olası bir seken topu öngörerek öne hamle yapmış olsa da Mbappe'nin topla temas ettiği anda ayakları henüz ceza sahası içinde çime basmamıştı.
Esasen tecrübeli savunmacı havadaydı; ceza sahasına doğru eğilmişti ama henüz onun içinde yere basmamıştı. Bu ayrım, kuralların modern yorumunda hayati önem taşıyor; çünkü ihlal genellikle oyuncunun vücudunun eğimine göre değil, oyun alanının yüzeyiyle temas ettiği noktaya göre değerlendiriliyor.
Bartra, "kurnaz" davranıp sıçrayışının zamanlamasını kusursuz ayarlayarak, teknik olarak oyunun kurallarını ihlal etmeden önemli bir alan avantajı elde etti. Bu da Valles'in şutu çelmesinin ardından boştaki topa ilk ulaşan oyuncu olmasını sağladı ve Mbappe'nin ikinci bir vuruş şansı bulmasını engelledi.
Real Madrid, VAR kararlarıyla çileden çıktı
Bu penaltı dramı, video yardımcı hakemin maçta önemli bir rol oynadığı tek an değildi. Gecenin ilerleyen bölümünde konuk ekip, oyuna sonradan giren Carlos Espi ile maça yeniden ortak olmanın yolunu bulduğunu düşündü.
Federico Valverde'nin yerine oyuna giren genç forvet, sahaya adım attıktan yalnızca beş dakika sonra büyüleyici bir ana imza attı. Ancak video teknolojisi, pozisyonun başlangıcındaki kıl payı ofsayt nedeniyle Espi'nin attığı müthiş golü iptal etti ve bu durum Mourinho'nun ekibinin yaşadığı hayal kırıklığını daha da artırdı.
- Getty Images Sport
Mourinho'nun galibiyet serisi sona erdi
Bu yenilgi, daha önce oldukça heybetli görünen Real Madrid için ivmenin önemli ölçüde kesilmesi anlamına geldi. La Cartuja'daki maçta Real Madrid, topun hakimiyetini uzun bölümlerde elinde tuttu ancak son üçte birlik bölümde bitirici dokunuşu bulamadı.
Bu sonuç, Real Madrid'in sezonun ilk resmi yenilgisi oldu ve La Liga'daki üst üste üç galibiyetlik seriyi sona erdirdi. Zamanlama ise özellikle elverişsiz, çünkü kulüp gelecek salı Şampiyonlar Ligi kampanyasının başlangıcına hazırlanıyor. Mourinho'nun, Bernardo Silva'yı üst üste ikinci maçta da ilk 11'in dışında bırakması gibi taktik kararları, takım bu aksilikten toparlanmaya çalışırken önümüzdeki günlerde İspanyol basınının yoğun incelemesine muhtemelen maruz kalacak.
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