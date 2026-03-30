Bir anketin, taraftarların VAR'ı hiç sevmediğini ortaya koyması ve bu teknolojinin kaldırılması yönündeki çağrılar üzerine Premier Lig'den yanıt geldi
Giderek artan bir kopukluk
2019'da uygulamaya konulduğundan bu yana, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi modern İngiliz futbolunun en tartışmalı unsuru olmaya devam ediyor. FSA tarafından yaklaşık 8.000 taraftar üzerinde yapılan yakın tarihli bir araştırma, taraftarların şaşırtıcı bir şekilde yüzde 90'ının bu teknolojinin maç günü deneyimini aktif olarak kötüleştirdiğine inandığını ortaya koydu. Lig, yarı otomatik ofsayt teknolojisi ve stadyum içi hakem anonsları yoluyla süreci iyileştirmeye çalışsa da, veriler bu "düzenlemelerin" çekirdek taraftar kitlesini yatıştırmada başarısız olduğunu gösteriyor. Bu gerginlik, son Key Match Incidents (KMI) panel raporlarıyla daha da şiddetlendi. Raporlara göre, hakem hataları geçen sezonun aynı döneminde 44 iken, bu sezon 54'e yükseldi.
Doğruluğun önemi
Premier Lig yönetimi, taraftarların sistemin tamamen kaldırılmasından ziyade iyileştirilmesine daha fazla ilgi duyduğunu gösteren kendi iç araştırmasına atıfta bulunarak FSA’nın bulgularına karşı çıktı. Yönetim, müdahale için belirlenen yüksek eşik sayesinde İngiltere’nin en üst liginin Avrupa’daki emsallerine kıyasla daha az müdahaleci olduğunu savunuyor.
Premier Lig, resmi bir açıklamada şunları belirtti: "Taraftarlarla devam eden diyalogun bir parçası olarak, Premier Lig araştırması, taraftarların büyük ölçüde VAR'ın korunmasından yana olduğunu, ancak kullanım şeklinin iyileştirilmesini istediğini gösteriyor." Açıklamaya şunlar da eklendi: "VAR, daha doğru kararlar alınmasını sağlıyor.
Son sezonlarda, her sezon yaklaşık 100 doğru VAR kararı verildi – aksi takdirde goller yanlış bir şekilde kabul edilip reddedilecek, kırmızı kartlar veya penaltılar gözden kaçacak ya da yanlış verilecekti.
"Lig, VAR müdahalesi için yüksek bir eşik uyguluyor ve hakemin kararı öncelikli. Sonuç olarak, VAR, VAR'ın neredeyse iki kat daha sık müdahale ettiği Şampiyonlar Ligi dahil diğer Avrupa liglerine kıyasla Premier Lig'de daha az müdahaleci."
Spontaneitenin ölümü
Taraftar grupları, en büyük şikayetleri olarak sadece ara sıra yaşanan hataları değil, aynı zamanda gol sevinçlerini yaşama biçimlerinde meydana gelen köklü değişikliği de gösteriyor. Eleştirenler, incelemeler için gereken uzun gecikmelerin bu sporun saf ve duygusal özünü yok ettiğini savunuyor.
FSA'nın Premier Lig ağ yöneticisi Thomas Concannon, BBC Sport'a şunları söyledi: "Sonuçlar, çoğu taraftarın VAR'ın kaldırılmasını istediğini gösteriyor. Hepimiz o kadar uzun süredir VAR ile yaşıyoruz ki, bunun oyuna olan olumsuz etkisini gördük. İnsanlar bunun aldığı zamandan, doğruluğundan ve spontanlığa [yaptığı etkiden] rahatsız. Bu, futbolun olması gerektiği halinden ve o özel anların anlamından uzaklaştırıyor."
Belirleyici bir oylama
Premier Lig, teknik doğruluk ile memnuniyetsiz taraftar kitlesinden gelen artan baskı arasında denge kurmaya çalışırken, yoğun bir özeleştiri dönemiyle karşı karşıya. Lig, bu sisteme bağlılığını sürdürse de, teyit edilen hataların sayısının artması, kulüplere yaklaşan yaz genel kurulunda radikal değişiklikler için baskı yapma fırsatı sunuyor. Taraftarlar, son dönemde alınan şeffaflık önlemlerinin oyunun doğallığını gerçekten koruyup koruyamayacağını ya da mükemmellik arayışının futbolun ruhunu çoktan yitirmesine neden olup olmadığını yakından izleyecek.