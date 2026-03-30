Bir anketin, taraftarların VAR'ı hiç sevmediğini ortaya koyması ve bu teknolojinin kaldırılması yönündeki çağrılar üzerine Premier Lig'den yanıt geldi

Premier Lig yönetimi, taraftarların sistemin tamamen kaldırılmasından ziyade iyileştirilmesine daha fazla ilgi duyduğunu gösteren kendi iç araştırmasına atıfta bulunarak FSA’nın bulgularına karşı çıktı. Yönetim, müdahale için belirlenen yüksek eşik sayesinde İngiltere’nin en üst liginin Avrupa’daki emsallerine kıyasla daha az müdahaleci olduğunu savunuyor.

Premier Lig, resmi bir açıklamada şunları belirtti: "Taraftarlarla devam eden diyalogun bir parçası olarak, Premier Lig araştırması, taraftarların büyük ölçüde VAR'ın korunmasından yana olduğunu, ancak kullanım şeklinin iyileştirilmesini istediğini gösteriyor." Açıklamaya şunlar da eklendi: "VAR, daha doğru kararlar alınmasını sağlıyor.

Son sezonlarda, her sezon yaklaşık 100 doğru VAR kararı verildi – aksi takdirde goller yanlış bir şekilde kabul edilip reddedilecek, kırmızı kartlar veya penaltılar gözden kaçacak ya da yanlış verilecekti.

"Lig, VAR müdahalesi için yüksek bir eşik uyguluyor ve hakemin kararı öncelikli. Sonuç olarak, VAR, VAR'ın neredeyse iki kat daha sık müdahale ettiği Şampiyonlar Ligi dahil diğer Avrupa liglerine kıyasla Premier Lig'de daha az müdahaleci."