Bir an önce sona ermesi gereken bir yanılsama! Alman milli takımının sözde dünya klasında olduğu iddiası bir yalandır

Bu durum, son yıllardaki süregelen krizin tarihçesine kusursuz bir şekilde uyum sağlıyor. 2018 ve 2022 Dünya Kupası turnuvalarında grup aşamasında elenmesinin ve 2024’te ev sahibi olarak katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finalde elenmesinin ardından, Alman futbolu bir kez daha enkazın ortasında kalmış durumda.

Ancak bu başarısızlığın nedenlerini öncelikle milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann’da ya da hatta şanssızlıkta arayanlar, DFB takımını neredeyse on yıldır takip eden yapısal bir sorunu gözden kaçırıyor. “Her zaman bir şey eksikti, bugün de yine öyle,” dedi Kai Havertz, Alman Dünya Kupası tarihindeki ilk penaltı atışları mağlubiyetinin ardından.

Bu belirsiz “bir şey”in ne olduğu açık ve aynı zamanda bu turnuvanın en önemli çıkarımlarından biri. Şu: Alman futbolu, bu seviyede kendi beklentilerine uygun şekilde rekabet edebilmek için ihtiyaç duyduğu bireysel dünya klasından zirvede millerce uzakta.