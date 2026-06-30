Joshua Kimmich’in yorumu hem son derece isabetli hem de acımasızdı: “Hiçbir rakibe karşı iyi oynamadık. Dünya klasmanında olmayan takımlara karşı üç kez büyük sorunlar yaşadık. Bu bir gerçek. Elenmeyi tamamen hak ettik,” dedi Alman milli takımı, Paraguay’a karşı oynadığı 16’da 1 maçında utanç verici bir şekilde Dünya Kupası’ndan elendikten sonra.
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Bir an önce sona ermesi gereken bir yanılsama! Alman milli takımının sözde dünya klasında olduğu iddiası bir yalandır
Bu durum, son yıllardaki süregelen krizin tarihçesine kusursuz bir şekilde uyum sağlıyor. 2018 ve 2022 Dünya Kupası turnuvalarında grup aşamasında elenmesinin ve 2024’te ev sahibi olarak katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finalde elenmesinin ardından, Alman futbolu bir kez daha enkazın ortasında kalmış durumda.
Ancak bu başarısızlığın nedenlerini öncelikle milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann’da ya da hatta şanssızlıkta arayanlar, DFB takımını neredeyse on yıldır takip eden yapısal bir sorunu gözden kaçırıyor. “Her zaman bir şey eksikti, bugün de yine öyle,” dedi Kai Havertz, Alman Dünya Kupası tarihindeki ilk penaltı atışları mağlubiyetinin ardından.
Bu belirsiz “bir şey”in ne olduğu açık ve aynı zamanda bu turnuvanın en önemli çıkarımlarından biri. Şu: Alman futbolu, bu seviyede kendi beklentilerine uygun şekilde rekabet edebilmek için ihtiyaç duyduğu bireysel dünya klasından zirvede millerce uzakta.
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Almanya'nın sorunu: "İhtiyaç duyulan dünya klasında değil"
Uluslararası rakiplerin kadrolarına bir bakış, bu eksikliği açıkça ortaya koyuyor. Fransa, İspanya, İngiltere veya dünya şampiyonu Arjantin gibi ülkeler, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde kilit roller üstlenen ve her hafta en üst düzeyde mücadele eden çok sayıda profesyonel oyuncuya sahip. Bu takımların yedek kulüplerinde bile, Alman kadrosunda kilit rol üstlenebilecek kalitede oyuncular bulunuyor.
Buna karşılık, doğrudan karşılaştırıldığında Almanya kadrosunda bir gelişigüzellik göze çarpıyor. Eski milli takım teknik direktörü Joachim Löw, geçen sonbaharda Sport1’in “Doppelpass” programında, DFB milli takımının belirli pozisyonlarda “birkaç yıldır sorunlar” yaşadığını söylemişti. "Bazı pozisyonlarda zaten büyük bir kaliteye sahibiz, ancak diğerlerinde bu kalite yok; şampiyonluk mücadelesinde ciddi bir şekilde yer almak istiyorsak ihtiyaç duyduğumuz dünya klasında oyuncular yok," diye değerlendirmişti.
Bu durum, Dünya Kupası hazırlıklarında da kendini gösterdi. Kadro durumu, Nagelsmann’ı neredeyse sürekli denemeler yapmaya zorladı. Çok sayıda ilk kez milli olan oyuncunun kadroya alınması, kadro derinliğinin bir göstergesi değil, işleyen bir diziliş bulma çabasının bir kanıtıydı.
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DFB takımının Dünya Kupası'ndan elenmesi, "yıllardır süren yanlış gidişatın sonucu"
Turnuva başlamadan kısa bir süre öncesine kadar, önemli taktiksel ve kadro konuları büyük ölçüde belirsizliğini koruyordu. Sol savunma kanadındaki kadro da, çift orta saha yapısı kadar belirsizdi. Kimmich’in en uygun pozisyonuna dair tartışmalar da Nagelsmann’ın görev süresi boyunca devam etti. Forvetin merkezinde, uluslararası düzeyde yüksek kalitede bir forvet eksikliği vardı.
"Bu tür sorunlar A Milli Takım'ın tepesinde birdenbire ortaya çıkmaz, bunlar yıllarca süren yanlış gelişmelerin sonucudur," dedi Tobias Haupt kısa süre önce t-online.de'ye verdiği demeçte. 42 yaşındaki Haupt, 2018'den 2023'e kadar DFB Akademisi'nin müdürü olarak görev yaptığı için bu konuyu iyi biliyor. MagentaTV’de uzman olarak konuşan Mats Hummels, “Birçok alanda eksiklik var, çoğu pozisyonda bireysel kalite eksikliği var” dedi. “Buna sahip olduğumuz çok az oyuncu var. Dayanıklılık eksik, kazanma azmi eksik, bunun için her şeyi yapma isteği eksik.”
Bu tedirginlik, Leroy Sané’nin kadroya alınması, Said El Mala gibi formda bir yeteneğin eksikliği ya da Manuel Neuer’in geri dönüşü gibi konularda çevrelerde süregelen tartışmalarla daha da artmıştı. Bu sürekli değişiklikler nedeniyle net bir hiyerarşi oluşması neredeyse imkânsızdı. Dolayısıyla takım, hiçbir zaman birbirine uyum sağlayamadı ve istikrarlı bir çekirdek oluşturamadı.
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2014 Dünya Kupası şampiyonlarına kıyasla belirgin bir kalite düşüşü
Mevcut kadroda, hem hiyerarşik hem de sportif açıdan öncülük edecek en az bir gerçek lider oyuncuya ihtiyaç var. Nagelsmann’ın iki yıl önceki Avrupa Şampiyonası öncesinde Toni Kroos’u tekrar kadroya dahil etmesi, bu açıdan çok şey ifade ediyor. Sonuçta Kroos, uluslararası düzeyde kaliteyi ve istikrarı garanti ediyordu; Real Madrid’deki başarıları bu konuda her şeye kanıt niteliğinde. Ancak onun kesin olarak emekliye ayrılmasının ardından ortaya çıkan boşluk, bugüne kadar yeterince doldurulamadı. Mevcut kadroda, kritik anlarda maçı ele alıp takımı sakinleştirebilecek hiçbir oyuncu yok.
2014 Dünya Şampiyonu kadroyla yapılan bir karşılaştırma bile, ne kadar büyük bir kalite kaybı yaşandığını açıkça ortaya koyuyor. Brezilya’da kazanılan şampiyonluk, Löw yönetiminde yıllarca süren organik bir gelişimin sonucuydu. Takım, birçok turnuva boyunca şekillendi, aksilikleri atlattı ve kolektif olarak olgunlaştı.
Ancak her şeyden önce, o kadroda uluslararası düzeyde çok daha fazla sayıda oyuncu bulunuyordu. Kroos ve Sami Khedira Real Madrid’de oynuyordu; Bastian Schweinsteiger, Hummels, Thomas Müller ve Philipp Lahm ise kariyerlerinin zirvesindeydiler. Mevcut nesil, kadro derinliği açısından bu tür bir kaliteye çok uzak.
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Almanya’da “dünya klasmanı” niteliğindeki oyuncular eksik
"Özellikle Bayern'in orta saha bloğunu şimdiden dünya klasında görüyorum: Kimmich, Pavlovic, Jonathan Tah, ayrıca Goretzka ve tabii ki Musiala, formunun zirvesindeyken," diyen Schweinsteiger, ancak aynı zamanda şu uyarıyı da ekledi: "Bunlar, dünya klasmanının zirvesine çok yakın oyuncular. Ancak bir dünya klası takımı oluşturan şey, istikrardır. İspanya ya da Fransa, yıllardır önemli anlarda her zaman sahada olup en üst seviyede performans göstererek istikrarlarını kanıtlıyorlar."
Mevcut kadrodaki umut vaat eden oyuncuların şüphesiz büyük bir potansiyeli var. Musiala, Florian Wirtz, Havertz, Nico Schlotterbeck veya Felix Nmecha gibi oyuncular dünya klasına ulaşacak yeteneklere sahip. Ancak uluslararası en üst seviyede, şimdiye kadarki ve kısmen de henüz genç olan kariyerlerinde, büyük bir turnuvada takımı birlikte sürükleyebilmek için gerekli olan kritik anlarda ve istikrar konusunda eksiklikler yaşadılar.
Bahsedilen tüm oyuncular, hem kulüplerinde hem de milli takımda defalarca ciddi performans düşüşleri yaşadı. Henüz hiçbiri “dünya klasmanı” unvanını hak etmedi; bunu yıllar boyunca çalışarak kazanmaları gerekiyor. Şu an için bu durum, DFB’nin beklentilerini karşılamak için yeterli değil.
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DFB Milli Takımı’nda kalite: “Yıllar boyunca istikrarlı bir etki yaratabilirler mi?”
"Wirtz ve Musiala olağanüstü oyuncular," dedi Haupt da. "Ancak her ikisi için de, çok ağır sakatlıkların üstesinden gelmek zorunda kaldıklarını ve şu anda henüz performanslarının zirvesine ulaşmadıklarını unutmamak gerekir. Yine de Messi veya Mbappé gibi oyuncular elbette bambaşka bir kategoridedir, çünkü bu oyuncular uzun yıllar boyunca dünya futboluna damga vururlar. Wirtz ve Musiala için şimdi önemli olan bir sonraki adımı atmak. Yıllar boyunca istikrarlı bir etki yaratabilecekler mi? Bunun için güvene, net rollere ve güçlü yanlarını koruyacak bir ortama ihtiyaçları var."
Almanya milli takımı, kalite açısından yıllardır dünya zirvesi için yeterli değil; tarihsel olarak inşa edilmiş “yenilmez turnuva takımı” imajı ise kesin olarak yitirildi. Paraguay karşısında sergilenen acınası performans bunu kanıtladı. Hedeflenen son 16 turunda Fransa ile yapılacak doğrudan bir karşılaşma, en iyi ülkelerle aradaki farkı belki de daha net bir şekilde ortaya koyabilirdi.
Almanya: 2014 Dünya Kupası’ndan bu yana milli takımın performansı
Yarışma Tur Eleme turunda karşılaşılan rakip 2016 Avrupa Şampiyonası Yarı final Fransa (0:2) 2018 Dünya Kupası Grup aşaması Güney Kore (0:2) 2021 Avrupa Şampiyonası Son 16 İngiltere (0:2) 2022 Dünya Kupası Grup aşaması Kosta Rika (4:2, gol farkı nedeniyle elendi) 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek final İspanya (1:2 uzatmalarda) 2026 Dünya Kupası Son 16 turu Paraguay (3:4 penaltılarla)