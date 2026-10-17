AFP
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“Bir ağabey gibi”: Ansu Fati, Paul Pogba'nın Monaco'da kariyerini kurtarmasına nasıl yardımcı olduğunu anlattı
Saha dışında güçlü bir bağ
Fati, Monaco'da birlikte geçirdikleri dönemde Pogba'yla kurduğu özel ilişkiyi anlattı. İki oyuncu, 2025-26 sezonu boyunca güçlü bir bağ kurdu. Pogba'nın kulüpten ayrılışı ise ağustosta gerçekleşti.
Fransız futbolcu yazın kulüpten ayrılmasına rağmen ikili son derece yakın kalmayı sürdürdü. Fati, tecrübeli orta saha oyuncusunun Fransız futboluna uyum sağladığı dönemde kendisi için ne kadar önemli olduğunu şimdi kamuoyuyla paylaştı.
- Getty Images Sport
Monako'da yol gösteren bir ışık
Cumartesi günü basına konuşan Fati, uyum sağlama sürecinde Pogba'nın kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Dünya Kupası'nı kazanmış olan Pogba'nın kendisini kanatları altına alıp ona büyük destek verdiğini söyledi. İspanyol millî futbolcu, fırsat buldukça hâlâ birlikte vakit geçirdiklerini de belirtti.
Fati, Maxifoot'un aktardığına göre şunları söyledi: “O benim için bir ağabey gibi. Özellikle geçen yıl bana çok yardımcı oldu. İspanyolcayı çok iyi konuşuyor, bu yüzden işler çok daha kolaydı.
“Cuma günü yine beraberdik. Fırsat buldukça sohbet etmeye ve birlikte vakit geçirmeye çalışıyoruz. Futbol hakkında çok konuşuyoruz ama genel olarak hayat hakkında da konuşuyoruz.”
Engelleri birlikte aşmak
Fati, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra kariyerini yeniden canlandırmak için Monaco'ya geldi. Pogba gibi deneyimli ve İspanyolca konuşan bir ismin varlığı, Ligue 1'e uyum sağlamaya çalıştığı zorlu dönemde büyük önem taşıdı.
Genç hücum oyuncusu, yeniden düzenli forma giymeye çalışırken bu sezon Ligue 1'de şu ana kadar bir maçta oynadı. Ancak Monaco'nun Avrupa Konferans Ligi'nde CSKA Sofia'yı 2-1 yenmesinde belirleyici rol oynadı.
- AFP
Geleceğe bakış
Fati, yakın arkadaşının yakında sahalara dönüp yeniden tam anlamıyla maçlarda forma giyebilmesini umduğunu belirtti. Pogba kariyerindeki sonraki adımlara hazırlanırken genç forvet, eski takım arkadaşına desteğini sürdürüyor.
Fransız futbolcunun mevcut durumu sorulduğunda Fati, "Umarım yakında geri döner ve yeniden futbolun tadını çıkarır" dedi.
Baldırındaki sorunu atlatan İspanyol oyuncu, ilk 11'de yer edinip Monaco'ya katkı sağlamaya kararlı.
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