24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-FRA-LIGUE1-LENS-MONACOAFP
Yosua Arya
Çeviri:

“Bir ağabey gibi”: Ansu Fati, Paul Pogba'nın Monaco'da kariyerini kurtarmasına nasıl yardımcı olduğunu anlattı

A. Fati
AS Monaco
P. Pogba
1. Lig

Monaco forveti Ansu Fati, eski takım arkadaşı Paul Pogba ile yakın ilişkisini anlatarak Fransız orta saha oyuncusunu bir ağabey olarak gördüğünü söyledi. 23 yaşındaki İspanyol futbolcu, Barcelona'dan ayrılışının ardından Pogba'nın kendisine nasıl destek olduğunu da paylaştı.

  • Saha dışında güçlü bir bağ

    Fati, Monaco'da birlikte geçirdikleri dönemde Pogba'yla kurduğu özel ilişkiyi anlattı. İki oyuncu, 2025-26 sezonu boyunca güçlü bir bağ kurdu. Pogba'nın kulüpten ayrılışı ise ağustosta gerçekleşti.

    Fransız futbolcu yazın kulüpten ayrılmasına rağmen ikili son derece yakın kalmayı sürdürdü. Fati, tecrübeli orta saha oyuncusunun Fransız futboluna uyum sağladığı dönemde kendisi için ne kadar önemli olduğunu şimdi kamuoyuyla paylaştı.

  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Monako'da yol gösteren bir ışık

    Cumartesi günü basına konuşan Fati, uyum sağlama sürecinde Pogba'nın kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Dünya Kupası'nı kazanmış olan Pogba'nın kendisini kanatları altına alıp ona büyük destek verdiğini söyledi. İspanyol millî futbolcu, fırsat buldukça hâlâ birlikte vakit geçirdiklerini de belirtti.

    Fati, Maxifoot'un aktardığına göre şunları söyledi: “O benim için bir ağabey gibi. Özellikle geçen yıl bana çok yardımcı oldu. İspanyolcayı çok iyi konuşuyor, bu yüzden işler çok daha kolaydı.

    “Cuma günü yine beraberdik. Fırsat buldukça sohbet etmeye ve birlikte vakit geçirmeye çalışıyoruz. Futbol hakkında çok konuşuyoruz ama genel olarak hayat hakkında da konuşuyoruz.”

  • Engelleri birlikte aşmak

    Fati, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra kariyerini yeniden canlandırmak için Monaco'ya geldi. Pogba gibi deneyimli ve İspanyolca konuşan bir ismin varlığı, Ligue 1'e uyum sağlamaya çalıştığı zorlu dönemde büyük önem taşıdı.

    Genç hücum oyuncusu, yeniden düzenli forma giymeye çalışırken bu sezon Ligue 1'de şu ana kadar bir maçta oynadı. Ancak Monaco'nun Avrupa Konferans Ligi'nde CSKA Sofia'yı 2-1 yenmesinde belirleyici rol oynadı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-MONACOAFP

    Geleceğe bakış

    Fati, yakın arkadaşının yakında sahalara dönüp yeniden tam anlamıyla maçlarda forma giyebilmesini umduğunu belirtti. Pogba kariyerindeki sonraki adımlara hazırlanırken genç forvet, eski takım arkadaşına desteğini sürdürüyor.

    Fransız futbolcunun mevcut durumu sorulduğunda Fati, "Umarım yakında geri döner ve yeniden futbolun tadını çıkarır" dedi.

    Baldırındaki sorunu atlatan İspanyol oyuncu, ilk 11'de yer edinip Monaco'ya katkı sağlamaya kararlı.

Gelecek maçlar
FCL

FCL

1. Lig

18 Eki 2026

ASM

ASM