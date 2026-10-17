“Bir ağabey gibi”: Ansu Fati, Paul Pogba'nın Monaco'da kariyerini kurtarmasına nasıl yardımcı olduğunu anlattı

Cumartesi günü basına konuşan Fati, uyum sağlama sürecinde Pogba'nın kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Dünya Kupası'nı kazanmış olan Pogba'nın kendisini kanatları altına alıp ona büyük destek verdiğini söyledi. İspanyol millî futbolcu, fırsat buldukça hâlâ birlikte vakit geçirdiklerini de belirtti.

Fati, Maxifoot'un aktardığına göre şunları söyledi: “O benim için bir ağabey gibi. Özellikle geçen yıl bana çok yardımcı oldu. İspanyolcayı çok iyi konuşuyor, bu yüzden işler çok daha kolaydı.

“Cuma günü yine beraberdik. Fırsat buldukça sohbet etmeye ve birlikte vakit geçirmeye çalışıyoruz. Futbol hakkında çok konuşuyoruz ama genel olarak hayat hakkında da konuşuyoruz.”