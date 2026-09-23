AFP
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'Bir adım geri' - Eski Flamengo yöneticisi, Memphis Depay ve yurt dışından yıldızlara olası darbe niteliğindeki CBF'nin yabancı oyuncu sınırını sert sözlerle eleştirdi
Kapsamlı reformlar, oyuncu alımı ortamını değiştiriyor
Brezilya Futbol Konfederasyonu'nun yurt dışından gelen oyuncu kotalarını kademeli olarak azaltma kararı, üst düzey lig yöneticileri arasında sert bir tartışma başlattı. Yeni düzenleme, maç günü kadrosundaki ithal oyuncu sınırını 2030'a kadar dokuzdan sadece beşe düşürecek. Pazartesi günü duyurulan bu korumacı önlem, geniş bir çoğunlukla kabul edildi; yapısal değişime resmen karşı oy kullanan sadece Flamengo ile Bahia oldu.
- Fotoarena
Yönetici, piyasayı korumacı hamleyi sert sözlerle eleştirdi
2019 ile 2024 arasında Flamengo'nun kupalarla dolu döneminde kilit bir isim olan Braz, düzenlemedeki değişikliği verimsiz ve geriye götürücü olduğu gerekçesiyle sert şekilde eleştirdi.
Braz, yönetim organının tutumuna yönelik hayal kırıklığını ESPN Brezilya aracılığıyla dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "CBF'nin bu ülkede yabancı oyuncu kısıtlamaları konusunda getirdiği düzenlemeye şaşkınlıkla bakıyorum. Piyasayı korumaya yönelik bu yaklaşım hiçbir yerde işe yaramadı, burada da yaramayacak ve Brezilya futboluna hiçbir katkı sağlamayacak."
Uluslararası transfer piyasasının gerçekliğine vurgu yapan eski yönetici, "Piyasa dünya genelinde küreselleşmiş durumda; bu yönün tersine gitmeye çalışmak etkisiz kalır. Bu, Brezilya futbolunu hızla gerilemeye sürükleyecek" diye ekledi.
Yerli oyuncu kotaları, altyapıdan yetişen gençleri korur
Ulusal futbol otoriteleri, en üst ligdeki yabancı oyuncu sayısının bu sezon rekor seviye olan 172'ye yükselmesinin ardından düzenleyici müdahalenin şart olduğunu vurguluyor. Bu akın, ligin yaş ortalamasını 28,5'e çıkarırken yükselen yerli yeteneklerin A takımda aldığı süreleri de ciddi şekilde kısıtladı. CBF, yabancı oyuncu kotalarını azaltmanın yanı sıra tüm kulüplerin A takım kadrolarında en az 25 tane 23 yaş altı oyuncu tescil etmesini zorunlu kılacak.
- TheNews2
Brezilya kulüpleri transfer stratejilerini ayarlıyor
Brezilya'nın elit takımları, yabancı transferlerini dizginlemek ve kadro hiyerarşilerini yeniden düzenlemek için 2027 öncesinde hızlı hareket etmek zorunda. Bu sıkılaştırma, sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam etmesine rağmen Depay'ın Corinthians'taki uzun vadeli geleceği üzerinde gölge oluşturarak yüksek profilli yabancı transferlerde huzursuzluğa yol açma tehdidi taşıyor. Kurallara uyumu sağlamak, sportif direktörleri sıkı 23 yaş altı son tarihi öncesinde akademi yapılanmalarına büyük yatırım yapmaya zorlayacak.
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