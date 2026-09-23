2019 ile 2024 arasında Flamengo'nun kupalarla dolu döneminde kilit bir isim olan Braz, düzenlemedeki değişikliği verimsiz ve geriye götürücü olduğu gerekçesiyle sert şekilde eleştirdi.

Braz, yönetim organının tutumuna yönelik hayal kırıklığını ESPN Brezilya aracılığıyla dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "CBF'nin bu ülkede yabancı oyuncu kısıtlamaları konusunda getirdiği düzenlemeye şaşkınlıkla bakıyorum. Piyasayı korumaya yönelik bu yaklaşım hiçbir yerde işe yaramadı, burada da yaramayacak ve Brezilya futboluna hiçbir katkı sağlamayacak."

Uluslararası transfer piyasasının gerçekliğine vurgu yapan eski yönetici, "Piyasa dünya genelinde küreselleşmiş durumda; bu yönün tersine gitmeye çalışmak etkisiz kalır. Bu, Brezilya futbolunu hızla gerilemeye sürükleyecek" diye ekledi.