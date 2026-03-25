Antonio Rüdiger'in sözleşme görüşmeleri görünüşe göre hız kazanıyor. Mundo Deportivo'nun Real Madrid'in Alman oyuncuya sözleşme uzatma teklifi yaptığını bildirmesinin ardından, İtalya'dan gelen yeni söylentilere göre Rüdiger ilk başta tahmin edilenden daha fazla rağbet görüyor olabilir.
Çeviri:
Bir açık artırma mı yaşanacak? Görünüşe göre birçok üst düzey kulüp, Real Madrid'in oyuncusu Antonio Rüdiger'i kadrosuna katmak için yarışıyor
Tuttosport'a göre, yaz aylarında sözleşmesi sona erecek olan stoper için Real Madrid ve Juventus'un yanı sıra Manchester United ve Liverpool da ilgi gösteriyor. Ayrıca gazete, Juve'nin 33 yaşındaki oyuncuya toplamda on ila on iki milyon euro tutarında iki yıllık bir sözleşme teklif ettiğini bildirdi.
Real'in teklifi ise sadece bir yıl ve beş milyon euro olarak belirtiliyor. Rüdiger'in kararında önemli bir faktör de Real Madrid'deki teknik direktörlük sorununun henüz çözülmemiş olması. Geçici teknik direktör Alvaro Arbeloa, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına bağlı olarak İspanya'nın başkentinde kalıcı bir çözüm haline gelebilir. 43 yaşındaki teknik adamın yönetiminde Rüdiger, yine stoper pozisyonunda ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline geldi. Görevden alınan önceki teknik direktör Xabi Alonso ise Rüdiger'in hayranı olmadığı biliniyordu.
Rüdiger, 2022'den beri Madrid'de
Rüdiger, 2022'den beri Madrid ekibinde forma giyiyor ve o zamandan bu yana 174 resmi maçta sahaya çıktı. 2023'te, Alman milli futbolcu Real Madrid'deki ilk sezonunda kariyerinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde zafer kazandı; daha önce 2021'de Chelsea ile bu kupayı kaldırmıştı.
Rüdiger, 2012'den itibaren VfB Stuttgart'ta çıkışını yaptıktan sonra, 2015'te önce kiralık olarak, bir yıl sonra da kalıcı olarak Serie A'nın AS Roma takımına transfer oldu. İki yıl sonra, 2017'de 35 milyon euroya Londra'nın Chelsea takımına transfer olarak "Ebedi Şehir"den ayrıldı.
Antonio Rüdiger: Real Madrid'deki istatistikleri
Oyunlar
174
Gol
8
Asist
4
Sarı kartlar
18
Sarı-Kırmızı Kartlar
0
Kırmızı kartlar
1