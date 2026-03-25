Tuttosport'a göre, yaz aylarında sözleşmesi sona erecek olan stoper için Real Madrid ve Juventus'un yanı sıra Manchester United ve Liverpool da ilgi gösteriyor. Ayrıca gazete, Juve'nin 33 yaşındaki oyuncuya toplamda on ila on iki milyon euro tutarında iki yıllık bir sözleşme teklif ettiğini bildirdi.

Real'in teklifi ise sadece bir yıl ve beş milyon euro olarak belirtiliyor. Rüdiger'in kararında önemli bir faktör de Real Madrid'deki teknik direktörlük sorununun henüz çözülmemiş olması. Geçici teknik direktör Alvaro Arbeloa, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına bağlı olarak İspanya'nın başkentinde kalıcı bir çözüm haline gelebilir. 43 yaşındaki teknik adamın yönetiminde Rüdiger, yine stoper pozisyonunda ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline geldi. Görevden alınan önceki teknik direktör Xabi Alonso ise Rüdiger'in hayranı olmadığı biliniyordu.