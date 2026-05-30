Billy Gilmour, İskoçya'nın galibiyetinde sakatlık nedeniyle sahadan çıkınca Dünya Kupası'ndan elendi; Steve Clarke'ın kabusu gerçeğe dönüştü
Orta sahanın kilit oyuncusu Dünya Kupası'nı kaçıracak
24 yaşındaki oyuncu, ilk yarının sonlarına doğru etrafında kimse yokken yere yığılınca anında endişe yarattı. Tedavi görmesine rağmen Gilmour oyuna devam edemedi ve hemen oyundan alındı; bu durum, İskoçya’nın ABD’ye hareket etmeden önceki son hazırlıklarına kara bir gölge düşürdü.
Steve Clarke, maçın bitiminden sonra eski Chelsea ve Brighton oyuncusunun hasarın boyutunu belirlemek için görüntüleme testine gönderildiğini doğruladı. İskoçya'nın Boston'da Haiti ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçına iki haftadan biraz fazla bir süre kala, milli takımın motor odasının vazgeçilmez bir parçası haline gelen oyuncu için zamanlama daha kötü olamazdı ve İskoçya Futbol Federasyonu da bu kötü haberi doğruladı.
Açıklamada şöyle denildi: "Billy Gilmour'un bugün Curaçao'ya karşı kazanılan maçta geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılamayacağını üzülerek duyuruyoruz.
İskoçya Erkek Milli Takımı'nın tüm üyeleri, Billy'ye acil şifalar diler. Gilmour, rehabilitasyon sürecine başlamak üzere kulübü SSC Napoli'ye dönecek."
Clarke, Gilmour'un durumu yüzünden çok üzgün
Clarke, haberin kesinleşmesinin ardından şunları söyledi: "Billy adına çok üzülüyorum çünkü o, Dünya Kupası elemelerindeki mücadelemizin ayrılmaz bir parçasıydı. Bu sakatlığın zamanlaması gerçekten çok acımasız ve hepimiz onun için üzülüyoruz.
"O, bir futbolcu ve bir insan olarak hepimizin onun hakkında ne düşündüğünü biliyor ve bu gece hiçbir söz onu teselli edemez olsa da, Billy'nin gelecekte önünde birçok büyük turnuva olacağına eminim."
Haber açıklanmadan önce Clarke, basınla konuşurken durumun ciddiyetini küçümsemeye çalışmadı. İskoçya milli takım teknik direktörü, "En büyük hayal kırıklığımız Billy'nin sakatlığı. Şu anda durumunun değerlendirilmesini bekliyoruz ve ne kadar ciddi olduğunu öğreneceğiz" dedi. "Gidip tomografiye girdi, bu yüzden onunla konuşma fırsatım olmadı ama yüzde 100 endişeliyim."
Teknik direktör, Gilmour'un devam edemeyeceğini proaktif bir şekilde kabul ettiğini ve bunun genellikle ciddi bir sorunun işareti olduğunu açıkladı. "Tackle sırasında sakatlandı, sonra kendi isteğiyle oyundan çıktı – durumun iyi olmadığını biliyordu. Spekülasyon yapmanın bir anlamı yok; bekleyip doktorların ne diyeceğini görelim. Burada oturmuş, onun uçağa binmesini umuyor ve dua ediyorum," diye ekledi Clarke.
Zafer, sağlık endişelerinin gölgesinde kaldı
Bu sakatlık, Hampden’da aksi takdirde verimli geçen bir öğleden sonrayı biraz gölgeledi. İskoçya maçı sonunda 4-1 kazanmış olsa da, Dick Advocaat’ın takımına karşı işleri hiç de kolay olmadı. Tahith Chong konuk takıma sürpriz bir şekilde öne geçirdi, ancak devre arasına yedi dakika kala Jurgen Locadia’nın gördüğü kırmızı kart, rüzgarı ev sahibi takımın lehine çevirdi.
Sakatlanan Gilmour'un yerine oyuna giren Findlay Curtis, ilk A milli takım golünü atarak skoru eşitledi. Lawrence Shankland'ın iki golü ve Ryan Christie'nin penaltı golü, Tartan Army'nin galibiyetle vedalaşmasını sağladı, ancak bu performans, yıldız orta saha oyuncusuyla ilgili haberlerin gölgesinde kaldı.
Sezonun açılış maçı öncesinde taktiksel dersler
Rahat bir skor elde edilmesine rağmen Clarke, 11 kişilik bir rakibe karşı daha zorlu bir sınavı tercih edeceğini belirtti. "Kırmızı kart, maçın tüm dinamiklerini açıkça değiştirdi ve o andan itibaren, en azından 10 kişiye karşı, gol fırsatları yaratmaya başladık ve birkaç gol attık," diyen teknik direktör, gözünü grup aşamasına çevirdi.
Clarke sözlerine şöyle devam etti: "Herhangi bir uluslararası maçı kazanmak elbette güzel, ancak bence maç 11'e 11 devam etseydi daha iyi olurdu. O zaman sahada boşlukları bulma konusunda daha fazla sınanırdık. 10 kişiye karşı yarattığımız fırsatları 11 kişiye karşı da yaratabilir miydik? Bu bizim için daha iyi bir alıştırma olurdu."