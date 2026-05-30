Clarke, haberin kesinleşmesinin ardından şunları söyledi: "Billy adına çok üzülüyorum çünkü o, Dünya Kupası elemelerindeki mücadelemizin ayrılmaz bir parçasıydı. Bu sakatlığın zamanlaması gerçekten çok acımasız ve hepimiz onun için üzülüyoruz.

"O, bir futbolcu ve bir insan olarak hepimizin onun hakkında ne düşündüğünü biliyor ve bu gece hiçbir söz onu teselli edemez olsa da, Billy'nin gelecekte önünde birçok büyük turnuva olacağına eminim."

Haber açıklanmadan önce Clarke, basınla konuşurken durumun ciddiyetini küçümsemeye çalışmadı. İskoçya milli takım teknik direktörü, "En büyük hayal kırıklığımız Billy'nin sakatlığı. Şu anda durumunun değerlendirilmesini bekliyoruz ve ne kadar ciddi olduğunu öğreneceğiz" dedi. "Gidip tomografiye girdi, bu yüzden onunla konuşma fırsatım olmadı ama yüzde 100 endişeliyim."

Teknik direktör, Gilmour'un devam edemeyeceğini proaktif bir şekilde kabul ettiğini ve bunun genellikle ciddi bir sorunun işareti olduğunu açıkladı. "Tackle sırasında sakatlandı, sonra kendi isteğiyle oyundan çıktı – durumun iyi olmadığını biliyordu. Spekülasyon yapmanın bir anlamı yok; bekleyip doktorların ne diyeceğini görelim. Burada oturmuş, onun uçağa binmesini umuyor ve dua ediyorum," diye ekledi Clarke.