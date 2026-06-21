Gareth Bale’in futbol ayakkabılarını rafa kaldırmasının üzerinden üç yıl geçti. 2023 yılında, Real Madrid ve Tottenham’da da forma giymiş olan eski futbolcu, kariyerine son verdi. Şimdi, 36 yaşında, futbola farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor. “The Athletic” sitesine verdiği kapsamlı röportajda Galli oyuncu, Mourinho’nun Real Madrid’e dönüşü, futbolun gelişimi, kadın futboluna yaptığı yatırımlar ve diğer konular gibi güncel spor meselelerini ele aldı.
Çeviri:
Bill: Futbol satranç kadar sıkıcı hale geldi… Asıl eğlence Yamal’ın ayaklarında ve Real Madrid’in ikilisinde
Mourinho ile ilgili bir dilek
AS gazetesinin aktardığına göre, 36 yaşındaki Bill, José Mourinho’nun Real Madrid’in teknik direktörlüğüne geri dönüşü hakkında şunları söyledi: “Ancelotti gibi deneyimli bir teknik direktörün ardından, José’nin takıma istikrar getirebileceğini ve herkesi aynı yöne yönlendirebileceğini umuyorum. O, sizden en iyi performansınızı ortaya çıkarmanız için baskı yapar ve her oyuncuyu anlamaya çalışır; ister medya aracılığıyla baskı uygulayarak ister ona sarılmak suretiyle, oyuncunun başarılı olması için ne gerekiyorsa bulmaya çalışır. Daha önce Madrid’i çalıştırdı, kulübün dinamiklerini biliyor ve takımın başarılı olması için bir plan hazırlayacaktır.”
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Ancelotti… Büyük kulüplerdeki başarısının sırrı
Carlo Ancelotti'ye gelince, Bale onun olağanüstü yönetim becerilerini överek şöyle dedi: "Carlo, insanlarla ilişkiler konusunda mükemmel bir yönetici; psikolojiyi ve baskıyı anlıyor ve sana gerçekten değer verdiğini hissettiren bir bağ kuruyor. Oynayan oyuncular kadar, kadroda yer almayanları bile nasıl motive edeceğini ve yanına tutacağını bilir. Madrid gibi büyük bir kulüpte sadece teknik direktör olmak yetmez, aynı zamanda egoları da yönetebilmelisiniz; işte bu yüzden en büyük kulüplerde başarıya ulaştı.”
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Real Madrid ve Los Angeles… Dünyanın sonu!
Emekli olan Galli kanat oyuncusu, Real Madrid ile emekli olduğu Los Angeles FC arasındaki atmosferdeki bariz farkı şöyle açıkladı: "Amerika'da düşüş diye bir şey yok, yenilginin de bir bedeli yok."
Şöyle devam etti: “Oysa Real Madrid’de bir maç kaybederseniz, sanki dünyanın sonu gelmiş gibi olur. Los Angeles’ta yaşadığımız ilk yenilgiyi hatırlıyorum. Bir eleştiri ve saldırı dalgası bekliyordum, ancak yenilgi kabul edilebilirdi; çünkü sonuçları daha hafifti ve ortam farklı, daha ailevi bir havadaydı. Bundan keyif aldım.”
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Yamal, Vinícius ve Mbappé: Futbolun keyfinin kaybolması
Futbolun gelişimi konusunda Bill, şu anda eğlencenin yerine taktiksel yönün baskın hale geldiğine işaret ederek çekincelerini dile getirdi.
O, “Son beş yılda teknik direktörlerin kontrolü arttı ve odak noktası tamamen taktiksel hale geldi. Futbol artık eskisi gibi değil, daha çok satranç gibi oldu ve bu yüzden eskisi kadar heyecan verici değil” dedi.
Sözlerine şöyle devam etti: “Mbappé, Lamine Yamal ve Vinícius gibi seyirciyi coşturabilen (ve futbol keyfi yaşatabilen) çok az oyuncu kaldı, ancak belki de pek çoğunun yaratıcı olmasına izin verilmiyor.”
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Tottenham’ın ihtiyacı… ve kadın futbolu projeleri
Eski takımı Tottenham hakkında konuşan Bale, “Sezonun sona ermesine sevindim. Umarım Roberto De Zerbi ile yeni bir başlangıç yapılır ve yaz transfer döneminde iyi transferler yapılır; 17. sırada geçen üçüncü bir sezon yaşanmaz. Özellikle hücumda yapılacak bazı takviyelerle, takım yakında iyi bir hale gelebilir” dedi.
Futbolu bıraktıktan sonraki hayatı hakkında konuşan Bale, tutkusunu yeniden kazandığını şöyle anlattı: “Dokuz yaşımdan beri profesyonel bir zihniyetle yaşıyorum ve bu, özellikle de baskılarla birlikte ağırlaşmaya başlamıştı. Biraz uzaklaşmak iyi geldi. Artık futbolu daha sık izlemeye başladım, çünkü oğlum (Axel) Real Madrid ve Tottenham taraftarı ve kariyerimin sonuna eşlik eden o acı hissi olmadan bu keyfi onunla paylaşmak çok güzel.”
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Bale, kadın futboluna yaptığı yatırımlardan bahsederek sözlerini şöyle tamamladı: “Uçurumları kapatmak, kadın sporunu geliştirmek ve bunu erken yaşlardan itibaren daha erişilebilir hale getirmek istiyorum. Kızlara da erkeklerle aynı fırsatlar sunulmalı; koşullar ve fırsatlar eşit olmalı.”