Bill: Futbol satranç kadar sıkıcı hale geldi… Asıl eğlence Yamal’ın ayaklarında ve Real Madrid’in ikilisinde

AS gazetesinin aktardığına göre, 36 yaşındaki Bill, José Mourinho’nun Real Madrid’in teknik direktörlüğüne geri dönüşü hakkında şunları söyledi: “Ancelotti gibi deneyimli bir teknik direktörün ardından, José’nin takıma istikrar getirebileceğini ve herkesi aynı yöne yönlendirebileceğini umuyorum. O, sizden en iyi performansınızı ortaya çıkarmanız için baskı yapar ve her oyuncuyu anlamaya çalışır; ister medya aracılığıyla baskı uygulayarak ister ona sarılmak suretiyle, oyuncunun başarılı olması için ne gerekiyorsa bulmaya çalışır. Daha önce Madrid’i çalıştırdı, kulübün dinamiklerini biliyor ve takımın başarılı olması için bir plan hazırlayacaktır.”

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