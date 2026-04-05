"Bilinçli bir karar verdim" - Leon Goretzka, Ocak ayında Arsenal'in ilgisine rağmen neden Bayern Münih'te kaldığını açıklıyor
Goretzka'nın yaz transferi kesinleşti
Goretzka, sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesinin bitiminde, açık ve net görüşmelerin ardından Bayern'den ayrılmaya hazırlanıyor. 2018 yılında Schalke'den transfer edildiğinden bu yana Münih devinin temel taşlarından biri olan oyuncu, ancak her iki taraf da Bundesliga'da neredeyse on yıl süren hakimiyetin ardından yeni bir maceraya atılmanın zamanının geldiği konusunda mutabık kaldı. Orta saha oyuncusu, nihayet yeni bir maceraya atılmak üzere valizlerini toplamadan önce daha fazla kupa kazanmaya kararlı.
Üçlü kupayı kazanmak nihai hedefimizdir
Goretzka, Ocak ayında birçok önemli transfer teklifini geri çevirdiğini doğruladı. Birçok Avrupa'nın önde gelen kulübüyle adı anılan oyuncu, bu sezonun Bavyera'da başarıya ulaşmak için eşsiz bir fırsat sunduğunu düşündü. Kulübün resmi internet sitesine konuşan Goretzka, "Kış transfer döneminde, yaz aylarına kadar burada kalmak için bilinçli bir karar verdim. Bu sezon her şeyin mümkün olduğunu hissediyorum" dedi.
Mevcut Bayern projesine olan inanç
Almanya'nın en büyük kulübünde oynamaktan kaynaklanan muazzam baskıya rağmen, tecrübeli orta saha oyuncusu üçlü kupayı kazanma hedefinden hiç vazgeçmiyor. Takımın kadrosuna olan inancını şu sözlerle dile getirdi: "Doğru oyuncular, doğru kulüpte, doğru teknik direktörün yönetiminde, doğru yerlerindeler. Bunun ne kadar zor olduğunu bilsem de, bu yıl her şeyi kazanabileceğimize kesinlikle inanıyorum. Ama deneyeceğiz."
Arsenal ve Avrupa'nın dev kulüpleri tetikte
Goretzka, 2025-26 sezonunun geri kalanında takımda kalmayı tercih etse de, uzun vadeli geleceği hâlâ gündemin en önemli konularından biri olmaya devam ediyor. Yaz aylarında serbest oyuncu statüsüne geçecek olması, Avrupa’nın önde gelen birçok kulübünün dikkatini çekmiş durumda. Haberlere göre, Premier League'den Arsenal, Mikel Arteta'nın orta sahasına Goretzka'nın fiziksel varlığını ve deneyimini katmak için transfer yarışında başı çekiyor. Emirates Stadyumu'ndan gelen ilginin yanı sıra, İtalyan devleri Juventus ve AC Milan'ın da Alman yıldızla yakından ilgilendiği belirtiliyor. Atletico Madrid'in de durumu yakından takip ettiği söyleniyor.