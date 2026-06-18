Krosche için söz ve sorumluluk, yüksek kazançlardan çok daha değerli. Eintracht Frankfurt’un gelişmelerine oldukça yakın olan Alman gazetesi Bild’in yaptığı bir haberden bu sonuç ortaya çıkıyor. Söylentiye göre, Hannover doğumlu oyuncu, büyük zorluklar yaşadığı belirtilen Milan’dan gelen devasa bir teklife “hayır” dedi.
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Bild - Krosche, Milan’dan 40 milyonluk maaş teklifini ve 700 milyonluk transfer bütçesini reddetti: tüm ayrıntılar
FARAONİK TEKLİFİN DETAYLARI
Bild gazetesine göre, RedBird’ün sahibi Gerry Cardinale, Krosche’ye sezon başına 10 milyon avro net ücretli dört yıllık bir sözleşme teklif etmiş ve buna ek olarak, yine dört yıllık bir süre için 700 milyon avroluk bir transfer bütçesi sunmuş. Krosche’nin görevi, Milan’da futbol bölümünün başkanı olmak olacaktı; kulüp, Krosche’nin takımı son sezonlarda Eintracht Frankfurt’ta görülen modele çok benzer bir yapıya dönüştürmesini istiyordu. Yönetici uzun süre kararsız kaldı ve birkaç uykusuz gecenin ardından Frankfurt’tan ayrılıp Milano’ya gitmeme kararı aldı.
"HAYIR"IN NEDENLERİ
Krosche'nin sözleşme durumuyla ilgili daha önce bilinmeyen bir ayrıntı ortaya çıktı: Sözleşmeyi feshetme bedeli 7 milyon ancak bu bedel sadece kış transfer dönemi için geçerli. İlişkinin kopmasına neden olan bir diğer unsur ise, geçen hafta sonu Milan ile varılan anlaşmanın birçok İtalyan medyasında yer almasıydı. Gerçekleşmeyecek bir birleşme.