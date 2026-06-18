Bild - Krosche, Milan’dan 40 milyonluk maaş teklifini ve 700 milyonluk transfer bütçesini reddetti: tüm ayrıntılar

Bild gazetesine göre, RedBird’ün sahibi Gerry Cardinale, Krosche’ye sezon başına 10 milyon avro net ücretli dört yıllık bir sözleşme teklif etmiş ve buna ek olarak, yine dört yıllık bir süre için 700 milyon avroluk bir transfer bütçesi sunmuş. Krosche’nin görevi, Milan’da futbol bölümünün başkanı olmak olacaktı; kulüp, Krosche’nin takımı son sezonlarda Eintracht Frankfurt’ta görülen modele çok benzer bir yapıya dönüştürmesini istiyordu. Yönetici uzun süre kararsız kaldı ve birkaç uykusuz gecenin ardından Frankfurt’tan ayrılıp Milano’ya gitmeme kararı aldı.