Bıkkın Marcel Desailly, Robert Sanchez'e sert çıkarken Chelsea'ye "hata yapmayan" bir kaleci transfer etmesini tavsiye etti
Kepa'dan Mendy üzerinden Sanchez'e: Chelsea'nin kaleci sorunları
Kepa Arrizabalaga, 2018 yılında 72 milyon sterlin (98 milyon dolar) karşılığında Batı Londra'ya transfer olarak tarihin en pahalı kalecisi oldu. Edouard Mendy, 2020 yılında ilk 11'deki yerini devraldı ve bir yıl sonra Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından FIFA En İyi Erkek Kaleci ödülünü kazandı.
Ayrıca, 2021'de Premier Lig rakibi Brighton'dan İspanyol kaleci Sanchez'in transfer edilmesiyle takımdaki önceliği de geriledi. Bu transfer için 25 milyon sterlin (34 milyon dolar) daha harcandı, ancak Stamford Bridge'deki son savunma hattı konusunda cevaplardan çok soru işareti var.
Sanchez, top ayağındayken gerginlik yaratıyor
Kalecilerin arka alandan oyun kurması ve topu elleriyle havadan yakalarken olduğu kadar ayaklarıyla da rahat olması beklenen bir dönemde, Sanchez yerden pas dağıtımında ikna edici olamadı.
Paslar ona geri geldiğinde sahada ve tribünlerde gerginlik yayılıyor ve bu durum kimseye fayda sağlamıyor. Defans hattındaki oyuncular, hemen arkalarında oynayan adama tam bir güven duymalıdır.
Chelsea'nin 2026'da yeni bir kaleci transfer etmesi gerekiyor mu?
Chelsea’de durum böyle değil; eski takım kaptanı Desailly de bunu açıkça kabul ediyor. Yeni bir 1 numara bulunması gerekip gerekmediğine dair sorulan soruya, Dünya Kupası şampiyonu Fransız oyuncu, BetVictor Online Casino ile yaptığı röportajda GOAL’a şöyle konuştu: “Bakın, son dört maçta – sadece Premier Lig’den bahsediyoruz – üçünü kaybettiler. Hiçbir tutarlılık yok.
Belki çok güçlü bir şekilde bitirip Manchester United'ın üstüne çıkabilirsiniz. Asla bilemezsiniz, cennetteki yerlerinden aniden düşebilirler. Aniden bir mucize gerçekleşebilir.
“Ancak tutarlılık yok çünkü kaleci seviyeye uygun değil. Hata yaptı, [Wesley] Fofana ve diğerleri için savunmaya o gücü vermek üzere çıkmıyor. O [Fofana] milli bile değil, Fransız milli takımında ilk tercih değil. Seviyesini düşürmüyor ama durum bu.
“Takımınızın çoğu pozisyonunda ilk tercih olarak milli oyuncularınız olmalı. Bu da Chelsea için bir sorun. Dediğim gibi, kaleci deneyim açısından geliştirilmeli, en iyi kaleci olmasa bile en azından hata yapmayan biri olmalı.”
Blues, bir sonraki transfer döneminde büyük harcamalar yapmaya hazır
Chelsea, rekor düzeyde zarar etmesine rağmen, yaz transfer döneminde harcayacak daha fazla para bulacak gibi görünüyor – özellikle de Cumartesi günü Stamford Bridge’de karşılaşacakları Manchester United gibi rakiplerini yakalayabilir ve 2026-27 sezonu için Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını elde edebilirse.
Liam Rosenior ya da teknik direktör koltuğunda kim oturursa otursun, güçlendirilmesi gereken birçok pozisyon var ve yeni bir kaleci, şu andan itibaren 15 Haziran'da açılacak bir sonraki transfer dönemi öncesine kadar hazırlanacak hedef listesinin en üst sıralarında yer alabilir.