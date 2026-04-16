Bıkkın Marcel Desailly, Robert Sanchez'e sert çıkarken Chelsea'ye "hata yapmayan" bir kaleci transfer etmesini tavsiye etti

Chelsea’de durum böyle değil; eski takım kaptanı Desailly de bunu açıkça kabul ediyor. Yeni bir 1 numara bulunması gerekip gerekmediğine dair sorulan soruya, Dünya Kupası şampiyonu Fransız oyuncu, BetVictor Online Casino ile yaptığı röportajda GOAL’a şöyle konuştu: “Bakın, son dört maçta – sadece Premier Lig’den bahsediyoruz – üçünü kaybettiler. Hiçbir tutarlılık yok.

Belki çok güçlü bir şekilde bitirip Manchester United'ın üstüne çıkabilirsiniz. Asla bilemezsiniz, cennetteki yerlerinden aniden düşebilirler. Aniden bir mucize gerçekleşebilir.

“Ancak tutarlılık yok çünkü kaleci seviyeye uygun değil. Hata yaptı, [Wesley] Fofana ve diğerleri için savunmaya o gücü vermek üzere çıkmıyor. O [Fofana] milli bile değil, Fransız milli takımında ilk tercih değil. Seviyesini düşürmüyor ama durum bu.

“Takımınızın çoğu pozisyonunda ilk tercih olarak milli oyuncularınız olmalı. Bu da Chelsea için bir sorun. Dediğim gibi, kaleci deneyim açısından geliştirilmeli, en iyi kaleci olmasa bile en azından hata yapmayan biri olmalı.”