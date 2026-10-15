Almanya 21 Yaş Altı Millî Takımı'nda oynayan Tresoldi, A millî takım tercihi konusunda henüz İtalya ile Almanya arasında karar vermedi: "Böyle devam ederse Almanya Millî Takımı'nın forvet sorununu çözebilir. Elbette umduğum şey bu ve bu yüzden zaman kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak bildiğim kadarıyla Almanya Futbol Federasyonu onunla zaten temas hâlinde. Almanya'yı seçmesini umuyorum çünkü her yeteneğe, özellikle de hücumda, ihtiyacımız var. Yine de bu kararın yalnızca sportif ölçütlere göre değil, kalpten de verilmesi gerektiğini düşünüyorum."





Son olarak, Tresoldi'nin gelecekte Milan'da oynama ihtimaline ilişkin: "Milan bugün, benim orada oynama ayrıcalığına sahip olduğum dönemdeki seviyesinde değil ama Tresoldi, böylesine büyük ve uluslararası üne sahip bir kulüpte oynayabilecek potansiyele sahip." Tresoldi, Milan'a duyduğu sempatiyi hiçbir zaman gizlemedi.