Bielsa son derece üzgün: "Uruguay futboluna hiçbir şey bırakmıyorum"

Marcelo Bielsa, Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü gününde İspanya’ya karşı alınan ve Uruguay için elenme anlamına gelen yenilginin ardından acı sözler sarf etti: “Yedi puanı hak ettik ama elimizde sadece iki puan var. Uruguay futboluna hiçbir şey bırakmıyorum. Bir teknik direktörün üç yıl boyunca çalıştığı bir ülkeye yapabileceği her türlü katkı, sonuç alınamadığı sürece anlam kazanmaz. Elemelerde dördüncü olmak bir anlam ifade etmedi, Copa América’da üçüncü olmak da öyle, ve bu performansın bir tanımlamaya ihtiyacı yok. Benimki, geride hiçbir şey bırakmayan bir dönem oldu.”





Bielsa’nın sözleri, 40 maçta 15 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 mağlubiyetle tamamladığı görev süresinin ardından bir veda niteliğinde. Takım 53 gol attı ve 31 gol yedi.



