Ahly'de kalsaydım büyük başarı elde ederdim, Zamalek'ten ayrıldıktan sonra hayal kırıklığına uğradım

Ahly'nin Afrika Şampiyonlar Ligi'nde hükmetmesinin, Zamalek'in zorlanmasının sebebi bu

Zamalek'te "dengeler" beni yordu, Zizo'nun ayrılışı kulüpteki kariyerimi etkiledi

"Haksız bir kararla" Roshn Ligi'nden mahrum bırakıldım, Al-Ula'yı Suudi Arabistan'ın büyükleri arasında görmeyi bekleyin

Portekizli José Peseiro, kendisini Avrupa, Afrika ve Asya'da farklı duraklara taşıyan uzun bir teknik direktörlük kariyerine sahip. Ancak iki ülkedeki kulüpler ve milli takımlarla birden fazla deneyim yaşamasının ardından Mısır ve Suudi Arabistan futboluyla özel bir ilişki sürdürüyor.

Peseiro şu anda Suudi sahnesine, Birinci Lig'de çalıştırdığı Al-Ula kapısından geri dönüyor; öncelikleri arasına profesyonel Roshn Ligi'ne yükselme hedefini koyuyor, ardından da takımı yakın gelecekte şampiyonluğa oynayan büyüklerden biri haline getirmeyi amaçlıyor.

Peseiro daha önce Mısır futbolunun iki kutbuyla iki kısa deneyim yaşamıştı. Ahly'yi Ekim 2015 ile Ocak 2016 arasında çalıştırdı ve Portekizli Porto'yu çalıştırmak için ayrılma talebinde bulundu. Yaklaşık on yıl sonra Mısır Ligi'ne geri dönerek Şubat ile Mayıs 2025 arasında Zamalek'in başına geçti; bu, kısa süresine rağmen heyecan verici olaylarla dolu bir deneyimdi.

İki deneyim arasında Portekizli teknik direktör birçok önemli durak arasında dolaştı. Bunların arasında ülkesi Portekiz'de Porto, Sporting Lizbon ve Braga vardı. Ayrıca Nijerya milli takımını çalıştırdı ve onu 2023 Afrika Uluslar Kupası finaline taşıdı.

Peseiro, Kooora ile yaptığı röportajın ilk bölümünde Ahly ve Zamalek ile yaşadığı iki deneyimden bahsediyor ve iki kulüp arasında kurumsal ve iç düzeyde fark ettiği farklılığı ortaya koyuyor. Ayrıca yıllar içinde iki takımın Afrika Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçlarının farklılaşmasının ardında olduğunu düşündüğü sebeplere değiniyor ve Zamalek'teki çalışma koşulları ile kendisini kulüp içinde "dengeler" olarak nitelediği şeyle uğraşmaya iten kararlar hakkında konuşuyor.

Portekizli teknik direktör ayrıca Ahmed Sayed "Zizo"nun Zamalek'ten Ahly'ye transferine ve bunun o dönemde takımı üzerindeki etkisine değiniyor. İşte röportajın metni: