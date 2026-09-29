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Jose Peseiro - جوزيه بيسيروKooora.com
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Bicero, Kooora'ya özel röportajda (2/1): İşte Ahly ile Zamalek arasındaki gerçek fark ve Zizo'nun form düşüşünün tek nedeni

J. Peseiro
Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ula
Zizo
Portekiz
Mısır
Suudi Arabistan

Ahly'de kalsaydım büyük başarı elde ederdim, Zamalek'ten ayrıldıktan sonra hayal kırıklığına uğradım

Ahly'nin Afrika Şampiyonlar Ligi'nde hükmetmesinin, Zamalek'in zorlanmasının sebebi bu

Zamalek'te "dengeler" beni yordu, Zizo'nun ayrılışı kulüpteki kariyerimi etkiledi

"Haksız bir kararla" Roshn Ligi'nden mahrum bırakıldım, Al-Ula'yı Suudi Arabistan'ın büyükleri arasında görmeyi bekleyin

Portekizli José Peseiro, kendisini Avrupa, Afrika ve Asya'da farklı duraklara taşıyan uzun bir teknik direktörlük kariyerine sahip. Ancak iki ülkedeki kulüpler ve milli takımlarla birden fazla deneyim yaşamasının ardından Mısır ve Suudi Arabistan futboluyla özel bir ilişki sürdürüyor.

Peseiro şu anda Suudi sahnesine, Birinci Lig'de çalıştırdığı Al-Ula kapısından geri dönüyor; öncelikleri arasına profesyonel Roshn Ligi'ne yükselme hedefini koyuyor, ardından da takımı yakın gelecekte şampiyonluğa oynayan büyüklerden biri haline getirmeyi amaçlıyor.

Peseiro daha önce Mısır futbolunun iki kutbuyla iki kısa deneyim yaşamıştı. Ahly'yi Ekim 2015 ile Ocak 2016 arasında çalıştırdı ve Portekizli Porto'yu çalıştırmak için ayrılma talebinde bulundu. Yaklaşık on yıl sonra Mısır Ligi'ne geri dönerek Şubat ile Mayıs 2025 arasında Zamalek'in başına geçti; bu, kısa süresine rağmen heyecan verici olaylarla dolu bir deneyimdi.

İki deneyim arasında Portekizli teknik direktör birçok önemli durak arasında dolaştı. Bunların arasında ülkesi Portekiz'de Porto, Sporting Lizbon ve Braga vardı. Ayrıca Nijerya milli takımını çalıştırdı ve onu 2023 Afrika Uluslar Kupası finaline taşıdı.

Peseiro, Kooora ile yaptığı röportajın ilk bölümünde Ahly ve Zamalek ile yaşadığı iki deneyimden bahsediyor ve iki kulüp arasında kurumsal ve iç düzeyde fark ettiği farklılığı ortaya koyuyor. Ayrıca yıllar içinde iki takımın Afrika Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçlarının farklılaşmasının ardında olduğunu düşündüğü sebeplere değiniyor ve Zamalek'teki çalışma koşulları ile kendisini kulüp içinde "dengeler" olarak nitelediği şeyle uğraşmaya iten kararlar hakkında konuşuyor.

Portekizli teknik direktör ayrıca Ahmed Sayed "Zizo"nun Zamalek'ten Ahly'ye transferine ve bunun o dönemde takımı üzerindeki etkisine değiniyor. İşte röportajın metni:

  • El-Ula'nın net bir projesi var, ancak yeni projeler çoğu zaman hızlı sonuç alma baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Geleceğe yönelik bir takım kurmakla anında başarı taleplerini karşılamak arasındaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?

    Modern futbolda, özellikle de Suudi Arabistan'da, sonuç getirmeyen zamana yer yoktur. El-Ula'da proje iddialı ve sahanın sınırlarını aşarak kültürü ve organizasyonu da kapsıyor. Bu dengeyi sağlama konusundaki odağımız organizasyon ve verimlilik üzerine yoğunlaşıyor.

    Geçen sezon Suudi Profesyonel Ligi'ne yükselmeye çok yakındık. Sahada yükselmeyi garantilemek için gereken puanları toplamışken, son derece haksız bir kararla idari olarak bizden 3 puan silindi. Sahip olduğumuz yönetim ve organizasyon yapısıyla, kadromuzda yer alan oyuncuların kalitesiyle birlikte, bu sezon şampiyonluğu kazanacağımıza dair tam bir güvenimiz var.

  • Sizce Al-Ula gelecekte Suudi Profesyonel Ligi şampiyonluğu için yarışan kulüplerden biri olabilir mi?

    Kuşkusuz. İşte tam da bu, Suudi Arabistan Birinci Ligi'nde teknik direktörlük yapma meydan okumasını kabul etmemin sebebi. El-Ula, bir başarı hikâyesi olmak üzere inşa ediliyor. Çok şey vaat edip sonra ortadan kaybolan bir takım olmak istemiyoruz; aksine istikrar istiyoruz. Bu yol sabır gerektiriyor, ama burada gördüğüm organizasyon birinci sınıf.

  • Sınırsız bir bütçe ve tek bir oyuncuyla anlaşma özgürlüğü verilseydi, El Ula projesinin yüzü olması için kimi seçerdin?

    Takımımı oluşturan oyuncularımdan çok memnunum. Tercihlerimizi çoktan yaptık. Ve o andan itibaren, bizim oyuncularımız en iyileri.

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    Şimdi Mısır'a geçelim; hem Ahli'yi hem de Zamalek'i çalıştırmış ender teknik direktörlerden biri olmanız hasebiyle, taraftarların bildiği görüntünün ötesinde, perde arkasında iki kulüp arasındaki gerçek fark nedir?

    Al Ahly, kurumsal istikrarı ve son derece net bir karar alma yapısıyla öne çıkıyor; bu da daha akıcı süreçlere olanak tanıyor. Buna karşılık Zamalek, muazzam duygular ve tutkuyla hareket eden bir kulüp ve bu da daha değişken bir ortam yaratıyor.

    Bunlar birbirinden farklı iki güç: Biri metoda dayanıyor, diğeri ise taraftarlarının duygusal katılımına. Afrika'nın en büyük iki kulübünü çalıştırmak benim için bir onurdu.

  • Ahli ve Zamalek'teki tecrübelerinin adil bir şekilde değerlendirilebilmesi için yeterli zamanı bulamadığını düşünüyor musun ve her iki projeyi de beklediğinden daha zorlu hale getiren şartlar var mıydı?

    Porto beni teknik direktörü olmam için davet ettiğinde Ahly'den ayrılmamam gerektiğini defalarca dile getirdim. Büyük bir başarı elde ederdim, bundan hiçbir şüphem yok; çünkü harika bir takıma sahiptik ve bana göre o dönemde Afrika'nın en iyi takımıydık.

    Zamalek'te işimi aksatan çeşitli durumlarla karşılaştım. Buna rağmen takımı, daha sonra kazandığı Mısır Kupası finaline taşımayı başardım. Finali oynayan kişinin ben olmayışı beni hayal kırıklığına uğrattı.

  • Sizce Zamalek, CAF Şampiyonlar Ligi'nde genel olarak neden zorlanırken, ezeli rakibi Al Ahly turnuvaya yıllarca damga vurdu?

    Cevap istikrarda gizli. Kıtasal düzeyde kazanmak için, teknik direktörün çalışmasını koruyan ve takımın kadro istikrarını sağlayan bir yapıya ihtiyacınız var. Ahli ise bu istikrarı daha etkili bir şekilde sağlamayı başardı.

  • Ahly ya da Zamalek'ten yeni bir teklif alırsan, geri dönebilir misin?

    Büyük bir projenin parçasıyım ve beni heyecanlandıran, motive eden ve ilham veren büyük bir meydan okuma bu. Geleceğimi düşünmüyorum, sadece El-Ula ile günlük çalışmama odaklanıyorum.

  • Zamalek'teki döneminde aldığın en zor karar neydi ve taraftarlar bu kararın arkasındaki sebepleri tam olarak bilemedi mi?

    En karmaşık kararlar çoğunlukla iç dengelerin yönetimi ve grubu dış etkilerden koruma ihtiyacıyla ilgilidir. Teknik direktör, kısa vadede en popüler çözüm olmasa bile taktik ve disiplin ilkelerine bağlı kalmalıdır.

  • Al-Ahly-FC-vs-Zamalek-SC-Final-NBE-Egyptian-Super-Cup-2025AFP

    Zizo'nun Ahli'ye transfer olmadan önce Zamalek'te başında bulunduğu son teknik direktör bendim. Sizce bu transferi yaparak hata mı etti ve neden seviyesi düştü?

    Mısır gibi bir ülkede en büyük iki ezeli rakip arasında geçiş yapmak muazzam bir psikolojik baskı yaratıyor. Zizo çok profesyonel ve son derece özel bir oyuncu, ancak sportif performans temelde psikolojik durumla bağlantılıdır. Psikolojik denge etkilendiğinde, bu durum sonuçta oyuncunun sahadaki performansına yansır.

    Zizo'yu kaybetmenin, gerçekleştiği o anda, Konfederasyon Kupası çeyrek finalindeki Stellenbosch maçının arifesinde, o maçın sonucunu belirleyici şekilde etkilediğini biliyorum; aynı şekilde Zamalek ile olan serüvenimi de.