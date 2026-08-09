Figc Başkanı Giovanni Malagò'nun bu sabah Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda açıkladığı üzere, Diana Bianchedi'nin İtalya Milli Takımı'nda kafile başkanı olarak göreve getirilmesi,Coni tarafından "uygunluk ve olası uyumsuzluk" incelemelerini başlattı.
Çeviri:
Bianchedi, İtalya Milli Takımı'nın kafile başkanı; CONI: "Uyumsuzluk incelemeleri"
CONI'nin açıklaması
İtalya Olimpiyat Komitesi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Basının bazı organlarında yer alan haberlerle bağlantılı olarak, CONI Başkan Vekili için İtalya Futbol Federasyonu bünyesinde önemli bir görevin duyurulmasına ilişkin olarak, Statü ve yürürlükteki yasalar uyarınca, uygunluk, göreve atanamama ve bağdaşmazlık bakımından muhtemel durumları değerlendirmek amacıyla ilgili birimler ve yetkili organlar derhal harekete geçirilmiştir; bu da Ulusal Konsey'i korumak içindir" denildi.
FIGC'den yanıt
"CONI Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Diana Bianchedi'nin İtalya Milli Futbol Takımı kafile başkanlığına atanmasında herhangi bir çıkar çatışması görülmüyor". FIGC kaynakları, CONI'nin açıklamasının ardından federasyonun tutumunu Ansa'ya netleştirdi.
FIGC kaynakları, Ansa'nın aktardığı üzere şunu vurguladı: "CONI Yönetim Kurulu üyeliği ile federasyonda bir görev arasında açıkça bir bağdaşmazlık öngören ne devlet kaynaklı ne de statüye ilişkin bir kural var; ayrıca bu görevin, CONI statüsünün 7. maddesinde atıf yapılan kalıcı çıkar çatışması durumunu oluşturduğu da düşünülmüyor. Bu, sadece temsil niteliği taşıyan bir rol. Dahası, Bianchedi'ye verilen görev de Milli Takım ve FIGC'nin sadece temsil ve kurumsal eşlik görevi olarak değerlendiriliyor".
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