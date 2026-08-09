Bianchedi, İtalya Milli Takımı'nın kafile başkanı; CONI: "Uyumsuzluk incelemeleri"

"CONI Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Diana Bianchedi'nin İtalya Milli Futbol Takımı kafile başkanlığına atanmasında herhangi bir çıkar çatışması görülmüyor". FIGC kaynakları, CONI'nin açıklamasının ardından federasyonun tutumunu Ansa'ya netleştirdi.





FIGC kaynakları, Ansa'nın aktardığı üzere şunu vurguladı: "CONI Yönetim Kurulu üyeliği ile federasyonda bir görev arasında açıkça bir bağdaşmazlık öngören ne devlet kaynaklı ne de statüye ilişkin bir kural var; ayrıca bu görevin, CONI statüsünün 7. maddesinde atıf yapılan kalıcı çıkar çatışması durumunu oluşturduğu da düşünülmüyor. Bu, sadece temsil niteliği taşıyan bir rol. Dahası, Bianchedi'ye verilen görev de Milli Takım ve FIGC'nin sadece temsil ve kurumsal eşlik görevi olarak değerlendiriliyor".