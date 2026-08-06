Bia sözlerini şöyle sürdürdü: "Andrea, Juventus'ta oynadığı için çok mutlu, her çocuğun hayali Juventus, Inter ya da Milan'da oynamaktır. Geçmişte Manchester City'nin ilgisi olmuştu, Andrea Juventus'tan ayrılmayı ancak üst düzey bir kulüpten çok çok önemli bir teklif gelirse düşünür, orta seviyedeki bir takım için değil, Premier League'den olsa bile".





Inter'den size hiç telefon geldi mi? "Dürüst olmak gerekirse bana hiçbir zaman herhangi bir talep gelmedi. Bazen bazıları bana Frattesi ile bir takasın doğru olup olmadığını soruyor. Hiçbir zaman bir takas konuşulmadı".







