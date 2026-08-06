Giovanni Bia, Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın savunma kanadı oyuncusu Andrea Cambiaso'nun menajeri, Sky Sport'a verdiği röportajda oyuncusuyla ilgili şunları söyledi: "Andrea'nın Juventus'tan ayrılması için hiçbir sebep yok, tabii hem onu hem de Juventus'u tatmin edecek çok önemli bir teklif gelmedikçe".
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Bia, Cambiaso’nun menajeri: “Juventus’tan ayrılması için hiçbir neden yok. Inter hakkında...”
Bia sözlerini şöyle sürdürdü: "Andrea, Juventus'ta oynadığı için çok mutlu, her çocuğun hayali Juventus, Inter ya da Milan'da oynamaktır. Geçmişte Manchester City'nin ilgisi olmuştu, Andrea Juventus'tan ayrılmayı ancak üst düzey bir kulüpten çok çok önemli bir teklif gelirse düşünür, orta seviyedeki bir takım için değil, Premier League'den olsa bile".
Inter'den size hiç telefon geldi mi? "Dürüst olmak gerekirse bana hiçbir zaman herhangi bir talep gelmedi. Bazen bazıları bana Frattesi ile bir takasın doğru olup olmadığını soruyor. Hiçbir zaman bir takas konuşulmadı".
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