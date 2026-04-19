BHC'den bir başka sürpriz olmadı: Füchse Berlin, ikinci kez DHB Kupası'nı kazandı

"Bu hafta sonu bunu başardığımıza inanamıyorum," dedi Gidsel, ARD'ye verdiği demeçte. "On iki yıl sonra ilk kez kulüp adına kupayı kazanmak beni son derece gururlandırıyor ve benim için çok, çok büyük bir anlam ifade ediyor."

Başarılı kariyerinde ilk kez Köln'ün hentbol tapınağında bir şampiyonluk kazanan Gidsel, Lanxess Arena'da 19.750 seyirci önünde bir kez daha dokuz golle parladı. Ancak kupa tarihinin en golcü finalinde en skorer oyuncu, Danimarkalı vatandaşı Lasse Andersson (on gol) oldu. İlk yarıdan önce bir ara atak yapan favori takım, ikinci yarıda hiç şüpheye yer bırakmadı.

Kulüp tarihindeki ilk şampiyonluktan ve geçen yılki Şampiyonlar Ligi finaline yükselmenin ardından, bu, başkent kulübünün yakın tarihindeki bir sonraki büyük başarı oldu. Ayrıca, yeni kupa şampiyonu 200.000 Euro'luk bir ödülün de sevincini yaşıyor.

Bir gün önce yarı finalde penaltı atışları sonucu Şampiyonlar Ligi şampiyonu SC Magdeburg'u sansasyonel bir şekilde mağlup eden BHC için, ilk final katılımında büyük bir başarı elde etme hayali suya düştü. Ancak finale yükselerek, Wuppertal ve Solingen'den gelen takım yine de hafta sonunun en muhteşem hikayesini yazdı.

"Saat 2 civarında uyuyabildim. Ama bu bir mazeret değil. Bugün tam gaz gideceğiz," dedi yarı finalde belirleyici penaltıyı gole çeviren BHC oyuncusu Noah Beyer, finalin başlamasından hemen önce ARD'ye verdiği demeçte. Beyer, "Dün yaptığımızın aynısını tekrar yapmaya hazırız," diye ekledi.