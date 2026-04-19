Mathias Gidsel liderliğindeki Füchse oyuncuları maçın bitiş düdüğü çalınca sahada sevinç çığlıkları atarken, tribünlerdeki taraftarlar coşkuyla kutlama yaptı. Dünya Hentbol Şampiyonu Gidsel'in liderliğindeki Alman şampiyonu, Köln'de oynanan Final Four'un tek taraflı final maçında 42:33 (22:17) skorla sürpriz takım Bergischer HC'nin bir başka sansasyonel performansını daha başlangıçta engelledi ve 2014'teki DHB Kupası'ndaki tek zaferini tekrarladı.
BHC'den bir başka sürpriz olmadı: Füchse Berlin, ikinci kez DHB Kupası'nı kazandı
"Bu hafta sonu bunu başardığımıza inanamıyorum," dedi Gidsel, ARD'ye verdiği demeçte. "On iki yıl sonra ilk kez kulüp adına kupayı kazanmak beni son derece gururlandırıyor ve benim için çok, çok büyük bir anlam ifade ediyor."
Başarılı kariyerinde ilk kez Köln'ün hentbol tapınağında bir şampiyonluk kazanan Gidsel, Lanxess Arena'da 19.750 seyirci önünde bir kez daha dokuz golle parladı. Ancak kupa tarihinin en golcü finalinde en skorer oyuncu, Danimarkalı vatandaşı Lasse Andersson (on gol) oldu. İlk yarıdan önce bir ara atak yapan favori takım, ikinci yarıda hiç şüpheye yer bırakmadı.
Kulüp tarihindeki ilk şampiyonluktan ve geçen yılki Şampiyonlar Ligi finaline yükselmenin ardından, bu, başkent kulübünün yakın tarihindeki bir sonraki büyük başarı oldu. Ayrıca, yeni kupa şampiyonu 200.000 Euro'luk bir ödülün de sevincini yaşıyor.
Bir gün önce yarı finalde penaltı atışları sonucu Şampiyonlar Ligi şampiyonu SC Magdeburg'u sansasyonel bir şekilde mağlup eden BHC için, ilk final katılımında büyük bir başarı elde etme hayali suya düştü. Ancak finale yükselerek, Wuppertal ve Solingen'den gelen takım yine de hafta sonunun en muhteşem hikayesini yazdı.
"Saat 2 civarında uyuyabildim. Ama bu bir mazeret değil. Bugün tam gaz gideceğiz," dedi yarı finalde belirleyici penaltıyı gole çeviren BHC oyuncusu Noah Beyer, finalin başlamasından hemen önce ARD'ye verdiği demeçte. Beyer, "Dün yaptığımızın aynısını tekrar yapmaya hazırız," diye ekledi.
Füchse Berlin, BHC karşısında galibiyet azmini kanıtladı
Bergisch takımı maça gergin başladı ve erken dönemde üç gol geride kalmamakla şanslıydı. Ancak Sören Steinhaus'un 5:5'i (7.) attığı anda maç yeniden dengelendi. Bununla birlikte, Füchse takımı her zaman oyunun gidişatını belirledi ve 13:10'da (18.) ilk üç sayılık üstünlüğünü elde etti.
"Çok fazla hızlı gol yiyoruz, geri çekilmeyi daha iyi yapmamız gerekiyor," dedi BHC antrenörü Markus Pütz ilk molasında. Cumartesi günkü gibi olağanüstü bir savunma olmasa da, yeni yükselen takım 14:13 (21.) ve 17:16 (27.) skorlarıyla iki kez farkı bir gole indirdi.
Ancak 5-1'lik bir ara atakla fark tekrar beş sayıya çıktı. Alman Milli Takım Teknik Direktörü Alfred Gislason, ARD'ye verdiği demeçte, BHC'nin "galibiyeti hayal edebilmesi için mükemmel bir ikinci yarıya" ihtiyacı olduğunu söyledi.
Ancak Bergisch ekibi, fedakar bir mücadele sergilemesine rağmen bundan çok uzaktaydı. Bir gün önceki SCM'den farklı olarak, güçlü milli oyuncu Nils Lichtlein'ın liderliğindeki Füchse, gerçek bir katil zihniyetini sergiledi: Max Darj'ın 34:26 (47.) skoru ile fark ilk kez sekiz sayıya çıktı ve maçın kaderi belli oldu.
SC Magdeburg ise daha önce teselli ödülünü bile kaçırmıştı. "Endişeli miyim? Elbette," dedi antrenör Bennet Wiegert, TBV Lemgo Lippe ile oynanan üçüncülük maçında 31:35 (15:16) yenilginin ardından. Bundesliga'da takımın şampiyonluğu artık neredeyse garantilenmiş durumda. Ancak hafta sonundaki formuyla Haziran ayında Köln'e dönüp Şampiyonlar Ligi Final Four'una katılmak imkansız hale gelebilir.