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Lionel Messi Donald TrumpGetty
Thomas Hindle

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Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın Arjantin ile İspanya arasında oynanacak Dünya Kupası finaline katılacağını doğruladı

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
ABD

Beyaz Saray, Perşembe öğleden sonra yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın Pazar günü İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finaline katılacağını doğruladı. Geçen yıl Trump, Chelsea FC’ye FIFA Kulüpler Dünya Kupası kupasını takdim etmiş ve Gianni Infantino ile herkesin bildiği bir dostluk kurmuştu. Ancak ABD Başkanı, Folarin Balogun’a gösterilen kırmızı kart konusunda FIFA’ya başvurduğunu itiraf edince tartışmaların odağına oturmuştu; söz konusu kartın cezası daha sonra askıya alınmıştı.

  • Trump InfantinoGetty Images

    Onaylandı

    Beyaz Saray, Perşembe öğleden sonra yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın Pazar günü İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finaline katılacağını doğruladı.

    Trump, turnuva boyunca defalarca futbola desteğini dile getirmiş ve turnuva hazırlıklarında göze çarpan bir rol oynamış olmasına rağmen, bu turnuvada izleyeceği ilk maç olacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trump’ın kendisiyle birlikte kazanan takıma kupayı takdim edeceğini çoktan doğrulamıştı.

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Bir Dünya Kupası geleneği

    Trump’ın katılımı, özellikle ülkeleri turnuvaya ev sahipliği yaptığında devlet başkanlarının Dünya Kupası finallerine katılma konusundaki uzun bir geleneğin devamı niteliğindedir.

    Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, 2022'de Arjantin'in galibiyetinin ardından düzenlenen ödül törenine katılmış ve Infantino'nun Lionel Messi'ye kupayı vermesinden önce ona geleneksel bir bisht giydirmişti. Benzer şekilde, 2018'de Moskova'da Fransa madalyalarını alırken ve kupayı kaldırırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de törende hazır bulunmuştu.

    Infantino, Haziran ayında Trump’ın bu yılki ödül törenine katılacağını doğrulamıştı.

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Kulüpler Dünya Kupası’ndaki emsal

    Trump’ın bu görünüşü, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde sahneye çıkıp Chelsea’ye kupayı takdim ettikten sonra takımın kutlamaları sırasında podyumda kalmasından biraz fazla bir yıl sonra gerçekleşti.

    Chelsea, Trump’ın kupayı takdim edeceğini biliyordu ancak haberlere göre, kupayı havaya kaldırma anında sahnede kalacağından habersizdi. Chelsea’nin yıldızı Cole Palmer, daha sonra Trump’ın sahnede kalmasının oyuncuları şaşkına çevirdiğini itiraf etti.

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  • Folarin Balogun USMNT 2026 World CupGetty

    Balogun ve Trump

    Trump’ın, Aralık 2025’te kendisine ilk FIFA Barış Ödülü’nü takdim eden Infantino ile iyi belgelenmiş bir ilişkisi bulunmaktadır.

    Ancak Folarin Balogun'un Bosna-Hersek maçında tartışmalı bir kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından bu yakın bağlar son zamanlarda tartışma konusu oldu. FIFA'nın Dünya Kupası maçlarında gösterilen kırmızı kartlar için itiraz hakkı tanımayan bir kuralı olmasına rağmen, Amerikalı forvetin cezası yönetim organı tarafından bir yıl süreyle askıya alındı. Kararın alındığı aynı gün Trump, FIFA'dan kararı yeniden gözden geçirmesini istediğini açıkladı. Trump’ın açıklamalarına rağmen FIFA, Balogun’un kırmızı kart cezasını askıya alma kararının tarafsız olduğunu ve bu tür durumların sporda nadir görülmediğini savunuyor.

    Trump, bu Dünya Kupası’nda hiçbir maça katılmadı; ancak yönetiminin birkaç üyesi turnuva boyunca maçlara katıldı. Ayrıca Trump, iki gün sonra New York/New Jersey Stadyumu’nda oynanacak finale gitmeden önce, Cuma günü Trump Tower’da düzenlenecek bir FIFA resepsiyonuna katılmayı planlıyor.


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