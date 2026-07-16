Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın Arjantin ile İspanya arasında oynanacak Dünya Kupası finaline katılacağını doğruladı

Trump’ın, Aralık 2025’te kendisine ilk FIFA Barış Ödülü’nü takdim eden Infantino ile iyi belgelenmiş bir ilişkisi bulunmaktadır.

Ancak Folarin Balogun'un Bosna-Hersek maçında tartışmalı bir kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından bu yakın bağlar son zamanlarda tartışma konusu oldu. FIFA'nın Dünya Kupası maçlarında gösterilen kırmızı kartlar için itiraz hakkı tanımayan bir kuralı olmasına rağmen, Amerikalı forvetin cezası yönetim organı tarafından bir yıl süreyle askıya alındı. Kararın alındığı aynı gün Trump, FIFA'dan kararı yeniden gözden geçirmesini istediğini açıkladı. Trump’ın açıklamalarına rağmen FIFA, Balogun’un kırmızı kart cezasını askıya alma kararının tarafsız olduğunu ve bu tür durumların sporda nadir görülmediğini savunuyor.

Trump, bu Dünya Kupası’nda hiçbir maça katılmadı; ancak yönetiminin birkaç üyesi turnuva boyunca maçlara katıldı. Ayrıca Trump, iki gün sonra New York/New Jersey Stadyumu’nda oynanacak finale gitmeden önce, Cuma günü Trump Tower’da düzenlenecek bir FIFA resepsiyonuna katılmayı planlıyor.



