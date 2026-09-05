Mourinho, La Liga sezonundaki ilk büyük aksiliklerinin ardından Madrid'in mentalitesine dair değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Mücadelenin büyük bölümünü domine etmesine rağmen Real Madrid, Sevilla'dan puansız ayrıldı ve teknik direktörlerini iki takım oyuncu grubu arasındaki psikolojik farklar üzerine düşünmeye itti. Mourinho, özellikle takımının kurnazlık eksikliği olarak gördüğü noktada oldukça sert konuştu; oyuncularını, doksan dakika boyunca saati ve hakemin duygularını nasıl yöneteceğini çok iyi bilen daha tecrübeli bir Betis takımı karşısında "saf" ve "naif" olarak nitelendirdi.

Tarzlar arasındaki zıtlığı daha da açarak şöyle dedi: "Betis oyuncuları bu anlamda Real Madrid'inkilerden daha akıllı" dedi teknik adam. "Madrid'inkiler naif... Betis oyuncuları hakemi etkilemeye çalıştı ama Madrid oyuncuları, sarı kart gerektiren bir şey olduğunda hemen ayağa kalkıyor... Bu zihniyete sahip takımlarla oynadığınızda bu önemli bir faktör."