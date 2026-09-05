Getty Images Sport
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'Betisli oyuncular daha akıllı' - Jose Mourinho, 'saf' Real Madrid'in aldığı şok yenilginin ardından öfke saçtı
Mourinho, Madrid'in saflığını sert sözlerle eleştirdi
Mourinho, La Liga sezonundaki ilk büyük aksiliklerinin ardından Madrid'in mentalitesine dair değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Mücadelenin büyük bölümünü domine etmesine rağmen Real Madrid, Sevilla'dan puansız ayrıldı ve teknik direktörlerini iki takım oyuncu grubu arasındaki psikolojik farklar üzerine düşünmeye itti. Mourinho, özellikle takımının kurnazlık eksikliği olarak gördüğü noktada oldukça sert konuştu; oyuncularını, doksan dakika boyunca saati ve hakemin duygularını nasıl yöneteceğini çok iyi bilen daha tecrübeli bir Betis takımı karşısında "saf" ve "naif" olarak nitelendirdi.
Tarzlar arasındaki zıtlığı daha da açarak şöyle dedi: "Betis oyuncuları bu anlamda Real Madrid'inkilerden daha akıllı" dedi teknik adam. "Madrid'inkiler naif... Betis oyuncuları hakemi etkilemeye çalıştı ama Madrid oyuncuları, sarı kart gerektiren bir şey olduğunda hemen ayağa kalkıyor... Bu zihniyete sahip takımlarla oynadığınızda bu önemli bir faktör."
- AFP
Hakem yönetimi ve kendini yere atma konusundaki hayal kırıklığı
Mourinho, hakemin genel olarak oyunun akmasına izin vermesini övse de fauller ve kartlar konusundaki uygulama farkından derin bir memnuniyetsizlik duydu. Arda Guler'in küçük bir ihlal nedeniyle sarı kart gördüğünü, buna karşın Betis'in erken bölümde birkaç karttan kurtulduğunu belirtti. Mourinho ayrıca rakibin tiyatral tavırlarıyla da hızlıca alay etti ve kendi teknik alanının yakınındaki bir olaya dikkat çekti. "Kulübemin önünde orada ölmüş olan o çocuk... Ambulansın geleceğini sandım ama sonunda ambulans gelmedi. Bu anlamda söylüyorum," dedi.
Sonuca rağmen Mourinho, skor üstünlüklerini yansıtmasa da takımın ortaya koyduğu kolektif performanstan memnun olduğunu söyledi. "Maç berabere bitseydi buradan hayal kırıklığıyla ayrılırdık, çünkü daha fazlasını yaptık; bir de yenilgiyi düşünün. Beraberlik için oynayan ve piyangoyu kazanan Betis'i tebrik ediyorum," diye ekledi.
Mbappe penaltısı etrafındaki tartışma
La Cartuja'da maçın son bölümünde drama zirveye çıktı; Kylian Mbappe'ye penaltı noktasından eşitliği sağlamak için altın bir fırsat verildi. Ancak Fransız oyuncunun vuruşunu Alvaro Valles kurtardı ve Betis savunmacısı Marc Bartra'nın olası ceza sahası ihlali nedeniyle penaltının tekrarlanması yönünde anında çağrılar yapıldı. Madrid kulübesinden gelen belirgin itirazlara rağmen VAR devreye girmedi ve Mourinho, şansın yıldızlarla dolu kadrosunu tamamen terk etmiş göründüğü bir gecenin ardından değerlendirmelerde bulunmak zorunda kaldı.
Penaltı ve Carlos Espi'nin iptal edilen golü dahil olmak üzere hakem kararları hakkında sorulduğunda Mourinho kontrollü kalmayı sürdürdü, ancak netlik eksikliği karşısında açıkça hayal kırıklığı yaşadığı görüldü. "Onları görmedim," diye itiraf etti. "Soyunma odasında izlemedim, bu yüzden yorum yapamam," dedi Mourinho.
- Getty Images Sport
Sakatlık güncellemeleri ve savunmaya övgü
Yenilginin acısına rağmen Mourinho, savunma hattısını övmeye zaman ayırdı ve özellikle stoperlerini maçı kontrol etmelerinden dolayı "haşmetli" olarak nitelendirdi. Takımın tavrının eleştirilecek hiçbir yanı olmadığı konusunda da ısrarcıydı. "Hiçbir oyuncunun tavrıyla ilgili eleştirebileceğim bir şey yok. Herkes elinden gelen her şeyi ortaya koydu. Kazanmayı hak ettik ama hak etmek size puan kazandırmaz" dedi. Teknik direktör ayrıca Marc Cucurella'nın geç oyundan çıkmasının ciddi bir sakatlıktan değil, kramplardan kaynaklandığını doğruladı; bu da sol kanadı güçlendirmek için Alvaro Carreras'nın geç oyuna girmesini gerekli kıldı.
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