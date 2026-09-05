Mourinho, La Liga sezonundaki ilk büyük aksaklığın ardından Madrid'in mentalitesine ilişkin değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Karşılaşmanın büyük bölümünde oyuna hakim olmasına rağmen Real Madrid, Sevilla'dan puansız ayrıldı ve teknik direktörü de iki takım oyuncu grubu arasındaki psikolojik farklar üzerine konuştu. Mourinho, özellikle takımının oyun kurnazlığı konusundaki algılanan eksikliğine dikkat çekti; oyuncularını daha tecrübeli olan ve 90 dakika boyunca süreyi, ayrıca hakemin duygularını nasıl yöneteceğini çok iyi bilen bir Betis takımı karşısında "saf" ve "naif" olarak tanımladı.

Tarzlar arasındaki karşıtlığı açan teknik adam, "Betis oyuncuları bu anlamda Real Madrid'inkilerden daha akıllı" dedi. "Madrid'inkiler naif... Betis oyuncuları hakemi etkilemeye çalıştı ama Madrid'in oyuncuları, sarı kartı gerektiren bir şey olduğunda, hemen ayağa kalkıyor... Bu mentaliteye sahip takımlara karşı oynadığınızda bu önemli bir faktör oluyor."