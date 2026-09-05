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"'Betis oyuncuları daha akıllı' - Jose Mourinho, 'saf' Real Madrid'in aldığı şok yenilginin ardından öfke saçtı"
Mourinho, Madrid'in saflığını sert sözlerle eleştirdi
Mourinho, La Liga sezonundaki ilk büyük aksaklığın ardından Madrid'in mentalitesine ilişkin değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Karşılaşmanın büyük bölümünde oyuna hakim olmasına rağmen Real Madrid, Sevilla'dan puansız ayrıldı ve teknik direktörü de iki takım oyuncu grubu arasındaki psikolojik farklar üzerine konuştu. Mourinho, özellikle takımının oyun kurnazlığı konusundaki algılanan eksikliğine dikkat çekti; oyuncularını daha tecrübeli olan ve 90 dakika boyunca süreyi, ayrıca hakemin duygularını nasıl yöneteceğini çok iyi bilen bir Betis takımı karşısında "saf" ve "naif" olarak tanımladı.
Tarzlar arasındaki karşıtlığı açan teknik adam, "Betis oyuncuları bu anlamda Real Madrid'inkilerden daha akıllı" dedi. "Madrid'inkiler naif... Betis oyuncuları hakemi etkilemeye çalıştı ama Madrid'in oyuncuları, sarı kartı gerektiren bir şey olduğunda, hemen ayağa kalkıyor... Bu mentaliteye sahip takımlara karşı oynadığınızda bu önemli bir faktör oluyor."
- AFP
Hakem yönetimi ve aldatmaya yönelik hayal kırıklığı
Mourinho, genel olarak oyunun akmasına izin verdiği için hakemi övse de, fauller ve kartlar konusundaki uygulama farkından derin bir memnuniyetsizlik duydu. Arda Guler'in küçük bir ihlal nedeniyle kart gördüğünü, buna karşın Betis'in maçın başlarında birkaç net karttan kurtulduğunu belirtti. Mourinho ayrıca rakibin teatral tavırlarıyla da hızlıca alay etti ve kulübesinin yakınında yaşanan bir olaya dikkat çekti. "Kulübemin önünde orada ölmüş olan o çocuk... Ambulansın geleceğini düşündüm ama sonunda ambulans gelmedi. Bu anlamda söylüyorum bunu" dedi.
Sonuca rağmen Mourinho, skor üstünlüklerini yansıtmasa da takım performansından memnun olduğunu söyledi. "Maç berabere bitseydi buradan hayal kırıklığıyla ayrılırdık, çünkü daha fazlasını yaptık; yenilgiyle bunu siz düşünün artık. Beraberlik için oynayıp piyangoyu kazanan Betis'i tebrik ederim" diye ekledi.
Mbappe penaltısı etrafındaki tartışma
La Cartuja'da maçın son bölümünde drama zirveye çıktı; Kylian Mbappe, penaltı noktasından skoru eşitlemek için altın bir fırsat yakaladı. Ancak Fransız yıldızın vuruşunu Alvaro Valles kurtardı ve Betis savunmacısı Marc Bartra'nın olası ceza sahası ihlali nedeniyle anında penaltının tekrarlanması çağrıları yapıldı. Madrid kulübesinden gelen belirgin itirazlara rağmen VAR devreye girmedi ve Mourinho, şansın yıldızlarla dolu kadrosunu tamamen terk etmiş göründüğü bir gecenin ardından yaşananları değerlendirmek zorunda kaldı.
Penaltı ve Carlos Espi'nin iptal edilen golü dahil, hakem kararlarıyla ilgili özel olarak soru yöneltildiğinde Mourinho kontrollü kaldı ancak netlik eksikliğinden açıkça rahatsız olduğu görüldü. "Ben [pozisyonları] görmedim" itirafında bulundu. "Soyunma odasında da izlemedim, bu yüzden yorum yapamam" dedi Mourinho.
- Getty Images Sport
Sakatlık güncellemeleri ve savunmaya övgü
Yenilginin acısına rağmen Mourinho, savunma hattısını övmeye zaman ayırdı ve özellikle stoperlerini maçı kontrol etmeleri nedeniyle “mükemmel” olarak nitelendirdi. Takımın tutumunun eleştirilemeyecek kadar iyi olduğu konusunda da ısrarcıydı. “Hiçbir oyuncunun tutumu konusunda eleştireceğim bir şey yok. Herkes her şeyini ortaya koydu. Kazanmayı hak ettik ama hak etmek size puan kazandırmaz” dedi. Teknik direktör ayrıca, Marc Cucurella’nın geç saatte oyundan alınmasının ciddi bir sakatlıktan değil, kramplardan kaynaklandığını doğruladı; bu da sol kanadı güçlendirmek için Alvaro Carreras’nın oyuna geç dahil olmasını gerektirdi.
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