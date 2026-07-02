Kanatlarda ise, performansında gözle görülür bir iyileşme gösteren Belkalı'nın sağ bek pozisyonunda yer alması muhtemelken, Rayan Aït Nouri'nin sol kanattaki yerini geri alması bekleniyor.

Orta sahada ise Fares Şaybi ve Nabil Ben Taleb ikilisi, Avusturya karşısında ikna edici bir performans sergiledi; bu da ikilinin ilk 11'de yer almaya en yakın adaylar olmasını sağlıyor.

Bu taktiksel tercih, büyük olasılıkla Hicham Boudou'nun bir kez daha yedek kulübesinde oturmasına neden olacak.

Cezayir milli takımının en önemli oyuncularından biri olan İbrahim Mazza ise forvetlerin arkasında, ileri pozisyonda oyun kurucu rolünü üstlenecek.

Forvet hattında ise, Muhammed El-Amin Amoura’nın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması devam ederken, Hossam Aouar’ın sol kanatta yerini koruduğu, Amin Djouiri’nin forvetin merkezinde ve milli takım kaptanı Riyad Mahrez’in sağ kanatta yer alacağı tahmin ediliyor.