Cezayir milli takımı, yarın Cuma günü Mekke saatiyle sabah saat 6’da Dünya Kupası’nın 32’li turunda İsviçre ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Vladimir Petković yönetimindeki “Çöl Savaşçıları”, çeyrek finale yükselme biletini almayı ve Kolombiya ile Gana arasındaki maçın galibini beklemeyi hedefliyor.
La Gazette du Fennec sitesinin haberine göre, Petković, İsviçre karşısında Cezayir milli takımının kadrosunu büyük ölçüde belirledi.
Sitede, 3-3 berabere biten Avusturya ile oynanan son maçın, Petković’in ideal kadrosunu belirlemesine yardımcı olduğu, ancak bazı sınırlı değişiklikler yapılabileceği de vurgulandı.
Son maçta kaleci Usame Ben Bout forma giymiş olsa da, mütevazı performansı lehine işlemiyor; bu nedenle İsviçre karşısında Luka Zidane kaleci pozisyonuna geri dönebilir.
Savunma hattında ise Petković’in, İssa Mandi ve Rami Ben Sebaini’den oluşan stoper ikilisini koruyacağı tahmin ediliyor.