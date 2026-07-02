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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Beticovic, İsviçre maçında Luka Zidane’ın forma giyip giymeyeceğine karar verdi

İsviçre - Cezayir
İsviçre
Cezayir
Dünya Kupası
L. Zidane
V. Petkovic
Cezayir

Cezayir milli takımı, yarın Cuma günü Mekke saatiyle sabah saat 6’da Dünya Kupası’nın 32’li turunda İsviçre ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Vladimir Petković yönetimindeki “Çöl Savaşçıları”, çeyrek finale yükselme biletini almayı ve Kolombiya ile Gana arasındaki maçın galibini beklemeyi hedefliyor.

La Gazette du Fennec sitesinin haberine göre, Petković, İsviçre karşısında Cezayir milli takımının kadrosunu büyük ölçüde belirledi.

Sitede, 3-3 berabere biten Avusturya ile oynanan son maçın, Petković’in ideal kadrosunu belirlemesine yardımcı olduğu, ancak bazı sınırlı değişiklikler yapılabileceği de vurgulandı.

Son maçta kaleci Usame Ben Bout forma giymiş olsa da, mütevazı performansı lehine işlemiyor; bu nedenle İsviçre karşısında Luka Zidane kaleci pozisyonuna geri dönebilir.

Savunma hattında ise Petković’in, İssa Mandi ve Rami Ben Sebaini’den oluşan stoper ikilisini koruyacağı tahmin ediliyor.

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    Ön hatta Awar, Mahrez ve Guiri

    Kanatlarda ise, performansında gözle görülür bir iyileşme gösteren Belkalı'nın sağ bek pozisyonunda yer alması muhtemelken, Rayan Aït Nouri'nin sol kanattaki yerini geri alması bekleniyor.

    Orta sahada ise Fares Şaybi ve Nabil Ben Taleb ikilisi, Avusturya karşısında ikna edici bir performans sergiledi; bu da ikilinin ilk 11'de yer almaya en yakın adaylar olmasını sağlıyor.

    Bu taktiksel tercih, büyük olasılıkla Hicham Boudou'nun bir kez daha yedek kulübesinde oturmasına neden olacak.

    Cezayir milli takımının en önemli oyuncularından biri olan İbrahim Mazza ise forvetlerin arkasında, ileri pozisyonda oyun kurucu rolünü üstlenecek.

    Forvet hattında ise, Muhammed El-Amin Amoura’nın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması devam ederken, Hossam Aouar’ın sol kanatta yerini koruduğu, Amin Djouiri’nin forvetin merkezinde ve milli takım kaptanı Riyad Mahrez’in sağ kanatta yer alacağı tahmin ediliyor.

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