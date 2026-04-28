Beth Mead, Vivianne Miedema'nın ardından Man City'ye mi katılacak? WSL lideri, İngiltere milli takım oyuncusu ve Arsenal'deki takım arkadaşı Katie McCabe'i bedelsiz transfer etmek istiyor

McCabe ve Mead, bu sezonun sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Arsenal'in birçok birinci takım yıldızından ikisi. McCabe, bu sezon da Gunners için hayati bir rol üstlenerek, sakatlıkların etkisini hafifletmek ve kulübü üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finalinin eşiğine taşımak için çeşitli görevlerde oynasa da, Şubat ayı başlarında Guardian'da yer alan bir haberde bu yönde bir ipucu verildiği için ayrılması muhtemel görünüyordu.

Ancak Mead'in geleceği o kadar net değil. İngiliz kanat oyuncusu, geçen yaz yeni yükselen Kadınlar Süper Ligi takımı London City Lionesses tarafından transfer edilmek istendi, ancak Arsenal'de kalmayı tercih etti. Şimdi ise The Athletic, Man City'nin hem Mead hem de McCabe'yi kadrosuna katmak istediğini bildiriyor. Mead ile yapılacak herhangi bir anlaşma, iki yıl önce Arsenal'den ayrılan partneri Miedema ile yeniden bir araya gelmesini sağlayacak. Haberde, henüz kesinleşen bir şey olmadığı ancak City'nin bu transferleri gerçekleştireceğine dair "artan bir beklenti" olduğu belirtiliyor.