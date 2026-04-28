Getty Images
Çeviri:
Beth Mead, Vivianne Miedema'nın ardından Man City'ye mi katılacak? WSL lideri, İngiltere milli takım oyuncusu ve Arsenal'deki takım arkadaşı Katie McCabe'i bedelsiz transfer etmek istiyor
Bir WSL rakibinden diğerine: Manchester City, Arsenal'den Mead ve McCabe'yi kadrosuna katmak istiyor
McCabe ve Mead, bu sezonun sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Arsenal'in birçok birinci takım yıldızından ikisi. McCabe, bu sezon da Gunners için hayati bir rol üstlenerek, sakatlıkların etkisini hafifletmek ve kulübü üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finalinin eşiğine taşımak için çeşitli görevlerde oynasa da, Şubat ayı başlarında Guardian'da yer alan bir haberde bu yönde bir ipucu verildiği için ayrılması muhtemel görünüyordu.
Ancak Mead'in geleceği o kadar net değil. İngiliz kanat oyuncusu, geçen yaz yeni yükselen Kadınlar Süper Ligi takımı London City Lionesses tarafından transfer edilmek istendi, ancak Arsenal'de kalmayı tercih etti. Şimdi ise The Athletic, Man City'nin hem Mead hem de McCabe'yi kadrosuna katmak istediğini bildiriyor. Mead ile yapılacak herhangi bir anlaşma, iki yıl önce Arsenal'den ayrılan partneri Miedema ile yeniden bir araya gelmesini sağlayacak. Haberde, henüz kesinleşen bir şey olmadığı ancak City'nin bu transferleri gerçekleştireceğine dair "artan bir beklenti" olduğu belirtiliyor.
- Getty Images
Değerli bir derinlik ve vazgeçilmez bir katkı: Mead ve McCabe’in Manchester City’ye katacağı değer
City'nin kadrosu kanat bölgelerinde oldukça zengin; Lauren Hemp, Kerolin, Mary Fowler, Aoba Fujino ve Iman Beney gibi isimler kadroda yer alıyor. Ancak kulüp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ve bu durum, bu yükün üstesinden gelmek için daha geniş bir kadroya ihtiyaç duyulmasını gerektirecek. Mead'in takıma katılması bu açıdan yardımcı olurken, Kerolin ve Fowler gibi oyuncuların da zaman zaman daha merkezi pozisyonlarda oynayabilmelerini sağlayacaktır.
Öte yandan, City'nin sol bek pozisyonuna acil ihtiyacı olduğu için McCabe'in yaz transfer döneminde takıma katılması çok mantıklı olacaktır. Leila Ouahabi, bu pozisyonda doğal bir yetenek olmasına rağmen giderek gözden düşmüştür. Bunun yerine teknik direktör Andree Jeglertz, Alex Greenwood'u bu pozisyonda oynatmış ve değişen derecelerde başarı elde etmiştir. İngiltere milli takımında forma giyen Ouahabi, orta sahada çok daha iyidir ve McCabe gibi kaliteli bir sol bek kadroya katılması, onun bu pozisyona geri dönmesini sağlayacaktır.
Mead ve McCabe, Shaw ile aynı takımda oynayacak mı? Manchester City'nin forvetinin geleceği hâlâ belirsiz
Her iki oyuncu da City'nin hücumuna büyük katkı sağlayacak ve kulüp, bu oyuncuların yıldız forvet Khadija Shaw'a büyük destek vereceğini umuyor; ancak Shaw'un geleceği şu anda büyük bir belirsizlik içinde. Bu sezon tüm kulüp müsabakalarında 28 maçta 22 gol atan WSL'nin en golcü oyuncusu da bu yaz sözleşmesinin süresi doluyor ve Athletic geçen hafta Chelsea'nin Shaw'a yıllık 1 milyon sterlin (1,35 milyon dolar) ödeyecek bir teklif sunduğunu bildirdi; City ise henüz bu teklifi eşleştiremedi.
Haberde, forvetin tercihi beş yıl önce geldiğinden beri dünya çapında bir santrfor haline geldiği Manchester'da kalmak olduğu belirtiliyor, ancak henüz hiçbir konuda anlaşma sağlanmadı. Shaw, WSL dışından da Avrupa ve ABD'deki kulüplerden teklifler aldı. Onu kulüpte tutmak, bu sezon 10 yıllık WSL şampiyonluğu hasretine son verecek gibi görünen City için büyük önem taşıyor ve Shaw, kulübün bu konumda olmasının en büyük nedenlerinden biri.
- Getty Images
Arsenal'in belirsiz geleceği: Gunners'ın alması gereken pek çok karar var
Arsenal'e gelince, kulübün McCabe ve Mead'in durumlarının ötesinde halletmesi gereken pek çok sözleşme meselesi var. Son haftalarda birkaç sözleşme yenilemesi halledildi; kaptan Kim Little ve forvet Stina Blackstenius yeni sözleşmeler imzalayanlar arasındaydı; savunma oyuncusu Steph Catley ise bu hafta onlara katıldı. Baş antrenör Renee Slegers de bu yılın başlarında yeni bir sözleşme imzaladı.
Ancak Caitlin Foord, Victoria Pelova, Laia Codina ve İngiltere kaptanı Leah Williamson'ın sözleşmeleri de sona ermek üzere. Kaleci Manuela Zinsberger'in ise bu yaz sözleşmesi bittiğinde takımdan ayrılacağı geçtiğimiz günlerde kesinleşti. Arseblog'a göre, Arsenal bu yaz hem Foord'u hem de Mead'i kaybetmek istemiyor, çünkü bu durum kanat oyuncuları kadrosuna büyük bir darbe vuracaktır. Nitekim rapora göre kulüp, Mead'e yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırdı, ancak City'nin daha uzun süreli bir teklif sunması muhtemel.
Daha olumlu haberlere gelince, Arsenal transfer piyasasında oldukça aktif görünüyor. Barcelona'nın bek oyuncusu Ona Batlle, McCabe'in ayrılmasıyla oluşan boşluğu dolduracak bir anlaşma kapsamında, Kuzey Londra'ya transfer olmak için Arsenal ile görüşmelerin son aşamasına geldi. İngiltere milli takım oyuncusu Georgia Stanway de Bayern Münih'teki sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulübe katılmak üzere görünüyor.