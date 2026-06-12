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Beth Mead Arsenal Man City transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Beth Mead, Şampiyonlar Ligi'ne dönüş öncesinde Manchester City'nin kupa yarışında kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu derinliği katıyor: GOAL, 2026 yaz kadınlar transfer döneminin en önemli transferlerini değerlendiriyor

Women's football
M.City
B. Mead
Arsenal Women
WSL Lig İlkbahar Serisi
Chelsea FC Women
K. McCabe
FEATURES

İşte geldi. 2026 yaz transfer dönemi başladı ve kadın futbolunda son derece hareketli geçecek gibi görünüyor. Alexia Putellas, Sam Kerr ve Georgia Stanway gibi yıldızlar önümüzdeki haftalarda ve aylarda takım değiştirecek. Bir süredir söylentileri ve haberleri dolaşan birçok transfer var ve geriye sadece resmi açıklamalar kalmış gibi görünüyor, ancak her zamanki gibi bu süreçte bazı sürprizler de olacak.

Geçen yıl bu tür transferlere bolca şahit olduk; Manchester United ve Manchester City, Grace Clinton ile Jess Park’ın kulüplerini değiştirmesiyle bir nevi takas anlaşması yaptılar; Londra City Lionesses ise Paris Saint-Germain’den Grace Geyoro’yu transfer ederek yeni bir dünya rekoru kırdı.

Bu yaz da yine yüksek transfer ücretlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten bazı haberlerde, Chelsea'nin İsveçli yıldız Felicia Schroder'i transfer etmek istediği ve bu transferin Geyoro için ödenen ücreti aşacağı belirtiliyor.

Schroder, sözleşmesi bitmemiş ancak yine de transfer olabilecek isimlerden biri. PSG'nin forveti Romee Leuchter ve Chelsea'nin forveti Mayra Ramirez de kulüplerine uygun bir teklif gelirse ayrılabilecek diğer isimler arasında yer alıyor. Buna ek olarak, Mary Earps, Mapi Leon ve Ona Batlle gibi büyük isimler de yeni kulüplerle sözleşme imzalayarak yeni maceralara atılacak.

Bazı transferler tüm taraflar için iyi sonuçlanır, ancak çoğu öyle olmaz; en az bir kulübün ya da belki de oyuncunun aldığı kararlar şaşkınlık yaratır. GOAL, kadın futbolundaki her büyük transferden kimin en iyi sonucu elde ettiğini bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, her transferi gerçekleştiği anda derecelendireceğiz ve sezon dışı dönemin büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip etmenizi sağlayacağız.

Aşağıda tüm notlarımızı inceleyin ve yorumlar bölümünde düşüncelerinizi bizimle paylaşın...

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 Haziran: Beth Mead (Arsenal'den Manchester City'ye)

    Arsenal açısından: Birçok oyuncunun sözleşmesi bu yaz yenilenme aşamasına geldiği için Gunners’ın bu yaz birkaç as kadro oyuncusuyla yollarını ayırması kaçınılmaz görünse de, haberlere göre Mead, kulübün kadrosunda tutmak istediği, sözleşmesi sona eren oyunculardan biriydi. Geçtiğimiz sezon kesin bir ilk 11 oyuncusu olmasa da, İngiltere milli takım oyuncusu yine de çok etkiliydi ve iki kez Avrupa şampiyonu olan takım için topu elinde tutarken ve tutmadığında da çok katkı sağladı. Ancak Arsenal, Man City'nin sunduğu sözleşme süresine yetişemedi, bu da istenmeyen bir vedayı beraberinde getirdi. Bu transferin sonucunda kuzey Londra'dan bolca yaratıcılık ve gol tehdidi ayrıldığı için, bu yaz onun yerini iyi doldurmak çok önemli olacak. Not: D

    Man City için: Man City'nin kanatları zaten oldukça kalabalık, bu da bu transferi birçok kişi için bir dereceye kadar şaşırtıcı kılıyor. Henüz 31 yaşına basmış bir oyuncu için üç yıllık bir sözleşme de her zaman iki kez düşünülmesini gerektirecektir. Ancak Mead, yıllardır en üst seviyede istikrarlı bir performans sergiliyor ve yeni WSL şampiyonuna güvenilirlik, deneyim ve kazanma mentalitesi katıyor. City, gelecek sezon yine ulusal şampiyonluklar için mücadele etmek istiyorsa, Şampiyonlar Ligi'ne de geri döneceği için daha derin bir kadroya ihtiyacı var. Forvet hattının her yerinde oynayabilecek kadar çok yönlü olan Mead, tam da bunu sağlıyor. Not: B

    Mead için: Gelecek yıl Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte, İngiltere'nin Brezilya'da önemli bir rol oynamak istiyorsa (eğer elemeyi geçerse), Mead için önümüzdeki sezon maç süresi hayati önem taşıyor. City'nin hücumdaki derinliği göz önüne alındığında bu transfer bunu garanti etmiyor, ancak Andree Jeglertz'in takımı dört cephede mücadele edebilecek olursa rotasyon hayati önem taşıyacak ve bu nedenle Mead bolca oynama fırsatı bulacak ve dolayısıyla kendini ilk 11'e sokabilecektir. Bu transferin kanat oyuncusu için kişisel düzeyde olumlu yanlarına da değinmek gerekir. 31 yaşında bir üst düzey kulüple üç yıllık sözleşme imzalaması bunlardan biri, geçen sezon City'de forma giyen partneri Vivianne Miedema ile yeniden bir araya gelmesi de bir diğeri. Not: B

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  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 Haziran: Katie McCabe (Arsenal'den Chelsea'ye)

    Arsenal açısından: Arsenal'in McCabe'in sözleşme durumunu ele alış biçimi baştan sona kafa karıştırıcıydı. O, kilit bir oyuncu ve sakatlıkların yarattığı sorunlara düzenli bir çözüm olmasının yanı sıra çok yönlülüğüyle de öne çıkmasına rağmen, Gunners, İrlanda kaptanının ayrılmasına hazırdı ve yaz yaklaşırken onun pek çok kulübün ilgisini çekmesi de şaşırtıcı değildi. Daha sonra 180 derece dönerek ona yeni bir sözleşme teklif ettiler, ancak The Athletic, bunun "takımın gelecekteki planlarında çok özel bir rol için" olduğunu bildirdi, bu yüzden oyuncu yeni bir maceraya atılmayı tercih etti. Bu, Arsenal için Barcelona'nın bek oyuncusu Ona Batlle'yi kadroya katmamış olsaydı alacağı kadar büyük bir darbe değil, ancak Gunners'ın geçen sezon çeşitli pozisyonlardaki sorunları çözen McCabe ve çok yönlülüğünü bırakmaktan pişman olacağını düşünmemek zor - en azından artık bunu doğrudan bir rakibi güçlendirmek için kullanacağı için. Not: D

    Chelsea için: Bu, Chelsea için harika bir transfer. Bu duygu, kulübün, dikkat edilmesi gereken bir pozisyonu güçlendirmek için İrlandalı yıldızı transfer etmeye hazırlanan yeni WSL şampiyonu Manchester City'nin burnunun dibinden McCabe'i kapmış olmasıyla daha da güçlendi. Chelsea, geçen sezon sol bek pozisyonunda Niamh Charles, Sandy Baltimore ve Veerle Buurman gibi çeşitli seçenekleri kullandı, ancak hiçbiri bu pozisyonda doğal bir oyuncu değildi. McCabe'in gelişi, Baltimore'un tercih ettiği hücum rolüne ilerlemesine olanak tanıyor ve bu da Buurman'ın en iyi olduğu stoper pozisyonunda büyük ölçüde kullanılabileceği anlamına geliyor. Artık City'ye transfer olmaya hazır görünen Charles iyi bir oyuncu, ancak McCabe bu pozisyonda kadın futbolunun en iyilerinden biri ve bu sayede Blues'un ilk 11'ini önemli ölçüde güçlendirecek. Not: A

    McCabe için: Son 11 yılını bir Gunners efsanesi olarak geçirmiş olan McCabe'in büyük bir rakibe katılma kararı, birçok Arsenal taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Ancak 30 yaşındaki oyuncu bir üst düzey oyuncu ve bu, onun büyük hedefleri olan başka bir dev kulübe katılma fırsatı. İngiltere'de kalıp bunu başarması için her zaman çok fazla seçenek yoktu. O, Blues için mükemmel bir seçimdir, kilit bir ilk 11 oyuncusu olacak ve kulüp hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geride bırakıp son on yılın zirvesine geri dönebilirse, birçok kupa kazanma fırsatı yakalayacaktır. Arsenal'in kendisine sunduğu rolden memnun olmadığı göz önüne alındığında, bu transfer onun için kişisel olarak bir yükseliş anlamına geliyor. Not: B