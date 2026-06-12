Manchester City FC
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Beth Mead, Manchester City ile sözleşme imzaladı! İngiltere milli takımının yıldızı, Arsenal'den ayrılmasının ardından partneri Vivianne Miedema ile yeniden bir araya gelmek üzere yeni Kadınlar Süper Ligi şampiyonu ile üç yıllık bir anlaşma imzaladı
Resmi: Beth Mead, Manchester City ile sözleşme imzaladı
Mead'in City'ye transfer olacağına dair söylentiler bir süredir dolaşıyordu; The Athletic, nisan ayı sonlarında kulübün hem İngiliz kanat oyuncusu hem de o dönemde Arsenal'de takım arkadaşı olan Katie McCabe için görüşmeler yürüttüğünü bildirmişti. Yeni WSL şampiyonu ve bu yılın FA Cup galibi olan kulüp, McCabe'i kadrosuna katma konusunda başarısız oldu. İrlanda milli takım kaptanı, bu ayın başlarında Londra'nın rakip takımı Chelsea ile sözleşme imzaladı. Ancak Mead'in transferi tamamlandı ve kulüp tarafından Cuma günü doğrulandı.
- Manchester City FC
Mead, Manchester City'ye transferinin kendisine neden "uygun" olduğunu açıklıyor
Manchester'a transferiyle ilgili olarak Mead şunları söyledi: "Burada olmaktan büyük gurur duyuyorum. City'nin geçen yıl muhteşem bir sezon geçirdiği ortada ve burada yeni bir sayfa açmaktan heyecan duyuyorum. City'nin oyun tarzının bana çok uygun olduğunu düşünüyorum ve bu tarzın oyunumdan daha fazlasını ortaya çıkarabileceğini hissediyorum. Teknik direktörle konuştuktan sonra, buranın gerçekten uyum sağlayabileceğim, takıma yardımcı olabileceğim ve farklı bir dinamik getirebileceğim bir yer olduğunu düşündüm, bu yüzden benim için hiç tereddüt etmeden karar verdim."
City'nin futbol direktörü Therese Sjogran ise şunları ekledi: "Beth'in futboldaki başarıları ortada, bu yüzden onu kulübümüze kattığımız için çok mutluyuz. Geçen sezon çift kupayı kazanmak tarihimizde özel bir sayfa açtı, ancak önümüzdeki sezonlarda bunun üzerine daha da inşa etmek istiyoruz. Beth gibi kaliteli ve yetenekli bir oyuncuyu kadromuza katmak, bunu gerçekleştirmemize kesinlikle yardımcı olacaktır. O, düzenli olarak rekabet etmek istediğimiz büyük sahnelerde istikrarlı bir performans sergilemek için ne gerektiğini gösterdi, bu yüzden zaten etkileyici olan kadromuza harika bir katkı olacak."
Mead, kadrosu oldukça zengin olan Manchester City takımına nasıl uyum sağlayacak?
City'nin kadrosu kanat bölgelerinde oldukça zengin; Lauren Hemp, Aoba Fujino, Iman Beney, Kerolin ve Mary Fowler'ın hepsi zaten kulüpte yer alıyor. Bu nedenle Mead'in transferi bir dereceye kadar şaşırtıcı olarak değerlendirilebilir. Ancak City önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne geri dönecek; bu nedenle kulüp, yurt içinde de kupa mücadelelerinde rekabet gücünü korumak istiyorsa kadro derinliğini artırması bir zorunluluk haline geliyor.
Mead'in takıma katılması, Beney'in sağ bek pozisyonunda oynayabilme yeteneği ve Fowler, Kerolin ve Fujino'nun hepsinin 10 numara pozisyonunda oynayabilme özelliği de eklendiğinde, teknik direktör Andree Jeglertz'in yeni sezona girerken kadro seçiminde oldukça esnek bir yapıya sahip olduğu görülüyor.
City, geçen sezon sakatlık konusunda mükemmel bir performans sergiledi. Miedema ve Khadija Shaw gibi oyuncuların sürekli forma giyebilmesi, WSL ve FA Cup şampiyonluğunda kilit rol oynadı. Kulüp, bu durumun gelecek yıl da devam etmesini umsa da, Avrupa futbolunun getirdiği yükümlülükler işleri zorlaştırıyor. Ancak bu kadro derinliği ve rotasyon yapma yeteneği, bu konuda yardımcı olacaktır.
- Getty Images Sport
Arsenal, Mead'in yerini nasıl dolduracak?
Arsenal, sezon sonunda pek çok oyuncuyla vedalaştı; Mead ve McCabe, takımdan ayrılan altı birinci takım oyuncusu arasında yer aldı. Kulüp, Perşembe günü sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Caitlin Foord ile yeni bir anlaşma yaptığını duyurmuş olsa da, bu kadar çok oyuncunun ayrılmasının ardından kadrosunu henüz takviye etmedi.
Ancak Gunners, birçok oyuncuyla anılıyor. İngiltere'nin orta saha oyuncusu Georgia Stanway'in aylardır Kuzey Londra'ya transfer olacağı söyleniyor, İspanya milli takımı oyuncusu Ona Batlle de öyle. Her ikisi de sözleşmelerinin sona ermesinin ardından sırasıyla Bayern Münih ve Barcelona'dan ayrıldı.
Hoffenheim formasıyla Bundesliga'da 43 maçta 32 gol atan Selina Cerci, Geraldine Reuteler ile birlikte Arsenal'e bedelsiz transfer olabilecek bir başka isim. İsviçre milli takım oyuncusu, geçen yaz Avrupa Şampiyonası'ndaki olağanüstü performansının ardından Arsenal'in ilgisini çekmişti, ancak anlaşma sağlanamamıştı. Ancak oyuncu, Eintracht Frankfurt'tan bedelsiz ayrıldı ve bu da transferin önünü açtı.
RB Leipzig'de forma giyen 19 yaşındaki yetenekli Lisa Baum da Renee Slegers'in takımına transfer olacağı söylenen isimlerden biri. Yetenekli ve yaratıcı bir kanat oyuncusu olan Baum'un takıma katılması, Mead'in bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olacaktır.