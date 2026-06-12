Beth Mead, Manchester City ile sözleşme imzaladı! İngiltere milli takımının yıldızı, Arsenal'den ayrılmasının ardından partneri Vivianne Miedema ile yeniden bir araya gelmek üzere yeni Kadınlar Süper Ligi şampiyonu ile üç yıllık bir anlaşma imzaladı

Manchester'a transferiyle ilgili olarak Mead şunları söyledi: "Burada olmaktan büyük gurur duyuyorum. City'nin geçen yıl muhteşem bir sezon geçirdiği ortada ve burada yeni bir sayfa açmaktan heyecan duyuyorum. City'nin oyun tarzının bana çok uygun olduğunu düşünüyorum ve bu tarzın oyunumdan daha fazlasını ortaya çıkarabileceğini hissediyorum. Teknik direktörle konuştuktan sonra, buranın gerçekten uyum sağlayabileceğim, takıma yardımcı olabileceğim ve farklı bir dinamik getirebileceğim bir yer olduğunu düşündüm, bu yüzden benim için hiç tereddüt etmeden karar verdim."

City'nin futbol direktörü Therese Sjogran ise şunları ekledi: "Beth'in futboldaki başarıları ortada, bu yüzden onu kulübümüze kattığımız için çok mutluyuz. Geçen sezon çift kupayı kazanmak tarihimizde özel bir sayfa açtı, ancak önümüzdeki sezonlarda bunun üzerine daha da inşa etmek istiyoruz. Beth gibi kaliteli ve yetenekli bir oyuncuyu kadromuza katmak, bunu gerçekleştirmemize kesinlikle yardımcı olacaktır. O, düzenli olarak rekabet etmek istediğimiz büyük sahnelerde istikrarlı bir performans sergilemek için ne gerektiğini gösterdi, bu yüzden zaten etkileyici olan kadromuza harika bir katkı olacak."