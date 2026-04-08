Kendi takımlarına karşı her zaman oldukça eleştirel bir tutum sergileyen İspanya medyası, takımlar kazanamadığı sürece bu durumu kısaca özetlemişti. Bayern, maçın büyük bir bölümünde gerçekten de üstünlük kurdu, tüm kadro ile fedakar bir performans sergiledi ve hatta daha yüksek bir skorla kazanabilirdi. Hatta kazanması gerekirdi. Ancak FCB, bazı durumlarda bu seviyede şüphesiz gerekli olan o küçük şans parçasını da kendi tarafında gördü.

Bestia Negria, bir yükselişle geri döndü ve artık şans da yine kendi tarafında gibi görünüyor; bu durum, Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerin alnına endişe kırışıklıkları çizecektir. Bu, yakın geçmişte, özellikle 2010'lu yıllarda Real Madrid'e karşı oynanan maçlarda, Şampiyonlar Ligi'nde işler ciddiye bindiğinde Münih ekibinin pek de nasibine düşmeyen bir durumdu.

Teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın takımının, hem ilk hem de ikinci yarıda "şu anda belki de Avrupa'nın en iyi takımı"na karşı birkaç önemli fırsat yakaladığı inkar edilemez. 1,97'lik beklenen gol değeri bu konuda çok şey anlatıyor. Ancak Manuel Neuer, en iyi dönemlerindeki performansıyla büyük bir geri dönüşe engel oldu ve maçın bitiminden sonra haklı olarak her taraftan övgüler aldı.

Bununla birlikte, kaptan ilk yarıda yaptığı iki hatanın cezasız kalmasıyla iki kez şanslı sayılabilirdi. Her zamanki gibi geçiş anlarında risk almaktan çekinmeyen 40 yaşındaki kaleci, önce kendi yaptığı hatalı bir vuruşu telafi etti, ardından kısa bir süre sonra rakibin sırtına bir atış yaptı ve top Real'in olağanüstü yetenekli oyuncuları tarafından kontrol edilemedi. Maçın bitimine kısa bir süre kala, Münihli taraftarların sinirlerini bir kez daha zorlayan riskli bir çıkış yaptı. Ayrıca Dayot Upamecano bir kez eski alışkanlıklarına geri döndü ve inanılmaz bir zamanlama hatası yaptı, bunun üzerine Vinicius Junior boş kaleye sadece dış ağları buldu.