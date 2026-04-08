Korku salan Bernabeu'da 25 yıldır galibiyet alamayan takımın, Şampiyonlar Ligi'nde sekiz gün içinde FC Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanacak ilk karşılaşma öncesinde gündeme gelen birçok konudan biri şuydu: "La Bestia Negra" derin uykusundan uyanıp İspanya'nın başkentine dönüşünü kutlayacak mıydı?
"Bestia Negra" yenilenmiş bir kadroyla geri dönüyor: Real Madrid neden FC Bayern'e karşı "çaresizce teslim" kaldı – ve yine de umutlanabilir
90 dakika sonra Bayern, ilk maçta elde ettiği etkileyici 2-1'lik galibiyetle bu soruya kısa ve net bir "Evet" cevabı verdi! Efsaneye göre, 1980 yılında Alman rekor şampiyonu tarafından bir hazırlık maçında alınan ezici galibiyetten kaynaklandığı söylenen bu efsanevi lakap, "Kral"lar için tam bir alay konusu haline gelmiştir. Yaklaşık 46 yıl önceki 1-9'luk skor, bugüne kadar kulüp tarihinin en ağır yenilgisi olarak kalırken, resmi maçlarda ise 1930'da Espanyol Barcelona'ya karşı alınan 1-8'lik yenilgi en ağır yenilgi olarak kayıtlara geçti.
Salı günkü gösterişli maçın ardından Real'i alay etmek pek uygun olmasa da, İspanyol basını yine de sert ifadeler kullandı. Yerel AS gazetesi, Madridlilerin Bayern'e karşı "bir saat boyunca çaresizce teslim kaldıklarını" yazdı. Marca'ya göre ise Münih'teki rövanş maçında "bir mucize" bile gerekli.
- AFP
FC Bayern Münih: "Bestia Negra" yenilenmiş haliyle geri dönüyor
Kendi takımlarına karşı her zaman oldukça eleştirel bir tutum sergileyen İspanya medyası, takımlar kazanamadığı sürece bu durumu kısaca özetlemişti. Bayern, maçın büyük bir bölümünde gerçekten de üstünlük kurdu, tüm kadro ile fedakar bir performans sergiledi ve hatta daha yüksek bir skorla kazanabilirdi. Hatta kazanması gerekirdi. Ancak FCB, bazı durumlarda bu seviyede şüphesiz gerekli olan o küçük şans parçasını da kendi tarafında gördü.
Bestia Negria, bir yükselişle geri döndü ve artık şans da yine kendi tarafında gibi görünüyor; bu durum, Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerin alnına endişe kırışıklıkları çizecektir. Bu, yakın geçmişte, özellikle 2010'lu yıllarda Real Madrid'e karşı oynanan maçlarda, Şampiyonlar Ligi'nde işler ciddiye bindiğinde Münih ekibinin pek de nasibine düşmeyen bir durumdu.
Teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın takımının, hem ilk hem de ikinci yarıda "şu anda belki de Avrupa'nın en iyi takımı"na karşı birkaç önemli fırsat yakaladığı inkar edilemez. 1,97'lik beklenen gol değeri bu konuda çok şey anlatıyor. Ancak Manuel Neuer, en iyi dönemlerindeki performansıyla büyük bir geri dönüşe engel oldu ve maçın bitiminden sonra haklı olarak her taraftan övgüler aldı.
Bununla birlikte, kaptan ilk yarıda yaptığı iki hatanın cezasız kalmasıyla iki kez şanslı sayılabilirdi. Her zamanki gibi geçiş anlarında risk almaktan çekinmeyen 40 yaşındaki kaleci, önce kendi yaptığı hatalı bir vuruşu telafi etti, ardından kısa bir süre sonra rakibin sırtına bir atış yaptı ve top Real'in olağanüstü yetenekli oyuncuları tarafından kontrol edilemedi. Maçın bitimine kısa bir süre kala, Münihli taraftarların sinirlerini bir kez daha zorlayan riskli bir çıkış yaptı. Ayrıca Dayot Upamecano bir kez eski alışkanlıklarına geri döndü ve inanılmaz bir zamanlama hatası yaptı, bunun üzerine Vinicius Junior boş kaleye sadece dış ağları buldu.
Real Madrid umutlanabilir: FC Bayern Münih'in bir kez daha muhteşem bir performans sergilemesi gerekiyor
Real Madrid'in dünya klasmanındaki hücum hattını - orta saha ikilisi Toni Kroos ve Luka Modric'in ayrılmasından bu yana yaşanan eksikliklere rağmen - 90 dakika boyunca durdurmak neredeyse imkansız. FCB'nin teknik direktörü olarak 100. maçını Prime Video'da tamamlayan Vincent Kompany de bunu fark etti. "Bu oyuncular karşısında her zaman kontrolü elinde tutabileceğini sanmıyorum," diyen Kompany, şunları vurguladı: "Bu seviyede, bir kalecinin, savunmacının veya forvetin bu tür anları olmadan başarıya ulaşmak mümkün değildir. Önümüzdeki hafta da buna ihtiyacımız olacak."
Belçikalı oyuncu, açık bir çekişmeden bahsederken, genel olarak Bayern tarafının daha iyi fırsatlara sahip olduğunu vurguladı. "Bunları tekrar yakalarsak, o zaman golü de atacağımıza inanıyorum." Luis Diaz ve Harry Kane, daha önce oyunda pek varlık gösterememiş olmalarına rağmen attıkları gollerle hücumun ne kadar acımasız olabileceğini kanıtladılar. Ancak yeniden kazanılan şansın her zaman süreceğini varsaymak elbette doğru olmaz.
Bunu sadece Kompany ve oyuncuları değil, İspanyol basını da biliyor. AS gazetesinde de "kötü bir günün umutsuz sonu"ndan bahsediliyordu. Gazete, Real'in "neredeyse bir beraberlik koparacağını" ve "Münih'teki rövanş maçı öncesinde hala yarışta olduğunu" doğru bir şekilde kabul etti.
Barcelona'dan çıkan Mundo Deportivo ise bir adım daha ileri giderek şu manşeti attı: "Almanlar üstün oynadı, ancak şampiyonluğun açık favorisi olarak rolünü tam olarak kanıtlayamadı. Real Madrid ise elinden geleni yaptı ve yapabileceğini yaptı: koşmak ve Vinicius ile Mbappe'yi aramak. Sadece bununla bile Münih'e, hayallerini sürdürmesine izin verecek bir mağlubiyetle gidiyor."
Bunu önlemek için Bayern'in bir kez daha muhteşem bir performans sergilemesi gerekiyor - ve belki de bir hafta sonra kendi sahasında Bestia Negra, "yükseltme"sine hiç ihtiyaç duymayacak.
- AFP
Real Madrid - FC Bayern Münih: Maç bilgileri
Goller 0:1 Diaz (41.), 0:2 Kane (46.), 1:2 Mbappe (74.) Real Madrid Kadrosu Lunin - Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen (63. Militao), Carreras - Fede Valverde, Tchouameni, Pitarch (63. Bellingham), Arda Güler (72. Brahim Diaz) - Mbappe, Vinicius Junior FC Bayern kadrosu Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer (69. Davies) - Kimmich, Pavlovic (90.+3. Goretzka) - Olise, Gnabry (69. Musiala), Luis Diaz (90.+3. Bischof) - Kane Sarı kartlar 36. Tchouameni / 71. Tah, Luis Diaz (77.), Neuer (82.), Musiala (87.)