Henüz birkaç ay önce Beşiktaş'a geldi ama Vincenzo Italiano şimdiden yeni taraftarlarının gönlünü kazandı ve takımına net bir oyun kimliği kazandırdı. Dün akşam Beşiktaş Park, Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya karşı alınan net 4-1'lik galibiyetin ardından İtalyan teknik direktör için tezahüratlarla inledi.
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Beşiktaş, taraftarın hayran olduğu İtalyan: Onun için Toto Cutugno’nun şarkısı bile var
En ilginç saygı duruşu ise stat hoparlörlerinden geldi; son düdüğün ardından Toto Cutugno’nun “L’Italiano” şarkısı çalındı. Taraftarlar da şarkının nakaratına eşlik edip bunu teknik adama armağan etti; o da bu sahneyi gülümseyerek, gözle görülür şekilde eğlenmiş halde karşıladı. İstanbul’da tam anlamıyla İtalyan usulü bir kutlama yaşanırken, Italiano da Beşiktaş kulübesindeki başrolünü giderek daha da güçlendiriyor.
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