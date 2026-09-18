En ilginç saygı duruşu ise stat hoparlörlerinden geldi; son düdüğün ardından Toto Cutugno’nun “L’Italiano” şarkısı çalındı. Taraftarlar da şarkının nakaratına eşlik edip bunu teknik adama armağan etti; o da bu sahneyi gülümseyerek, gözle görülür şekilde eğlenmiş halde karşıladı. İstanbul’da tam anlamıyla İtalyan usulü bir kutlama yaşanırken, Italiano da Beşiktaş kulübesindeki başrolünü giderek daha da güçlendiriyor.



















