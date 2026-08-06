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Beşiktaş başkanı, Mohamed Salah’ın neden reddettiğini açıklarken Manchester United’ın hedefi Dusan Vlahovic için girişimi doğruladı
Beşiktaş'ın Vlahovic ile görüşmeleri
Vlahovic yarışı önemli bir dönemece girerken Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün eski Juventus forvetine olan ilgisini kamuoyu önünde kabul etti. Türk medya kuruluşu Fanatik'e konuşan Adalı, kulübün transfer stratejisine dair şeffaf bir güncelleme yaptı ve Sırp golcünün Süper Lig ekibi için birincil hedef olduğunu doğruladı.
Başkan, yaklaşan sezon öncesinde kadroyu güçlendirmek için yüksek kaliteli takviyeleri kadroya katma konusunda kulübün planlı şekilde ilerlediğini vurgulayarak şöyle dedi: "Sezon başında belirlediğimiz plan doğrultusunda transferlerde ilerliyoruz. Vlahovic mi? Üzerinde çalışıyoruz, görüşüyoruz. Brahim Diaz planlarımız arasında yok."
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Manchester United'ın forvet ikilemi
Beşiktaş en açık hamleyi yapan taraf olsa da, United kendi hücum hattındaki belirsizliklere çözüm olarak Vlahovic ile güçlü şekilde anılmayı sürdürüyor. Manchester United şu anda Joshua Zirkzee ile ilgili karmaşık bir durumu yönetiyor; oyuncu istikrarlı form bulmakta zorlandı. Hollandalı futbolcu süre almakta güçlük çekti ve bu da, kulübe katılmasının üzerinden yalnızca bir yıl geçmişken ayrılığa yönelebileceğine dair yoğun spekülasyonlara yol açtı.
Haberlere göre United, Zirkzee'nin kiralık olarak ayrılmasına onay vermeye açık ve eski Bologna oyuncusu için en muhtemel adresin ironik şekilde Juventus olduğu belirtiliyor. Zirkzee'nin İtalya'ya dönmesi halinde United, forvet hattında derhal doldurulması gereken önemli bir boşlukla karşı karşıya kalacak. Vlahovic, Premier League devleri için ideal bir hedefi temsil ediyor, ancak Zirkzee'nin durumu çözüme kavuşmadan ilgilerini henüz resmileştirmiş değiller.
Mohamed Salah bağlantılarının ardındaki gerçek
Adalı, kulübün transfer piyasasındaki itibarı konusunda özellikle savunmacı bir tavır sergiledi ve Trabzonspor gibi bir rakibin Mohamed Salah'ı başarıyla transfer etmesinin, Beşiktaş'ın Mısırlı hücumu kadrosuna katamamasını temsil ettiğine dair tüm imaları reddetti. Başkan, yönetimin aldığı her kararın hesaplanmış olduğunu ve Beşiktaş'ın oyuncuların kolay kolay vazgeçtiği bir adres olmadığını ısrarla vurguladı.
"O sırada taraftarların ne bağırdığını duymadım. Bu bizim planlarımızda ya da programımızda yoktu," diye açıkladı Adalı. "Planı revize etmemiz biraz zaman aldı. Zamanı geldiğinde bazı şeyler çok daha netleşecek. O zaman insanlar bu transferin neden gerçekleşmediğini çok iyi anlayacak. Biz alamadığımız bir oyuncudan değil, transfer etmediğimiz bir oyuncudan bahsediyoruz," dedi Adalı.
"Kendisine her türlü başarıyı diliyorum. Ortada dramatik bir gelişme yaşandığı ya da onu alamadığımız doğru değil. Bunların hiçbiri yok. Ben görevde olduğumdan beri hiç kimse Beşiktaş'ın elinden bir oyuncu almayı başaramadı."
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Kadro güncellemeleri ve Trossard'ın ilk maçı
Vlahovic'in olası gelişinin ötesinde, Beşiktaş Premier League yeteneğini İstanbul'a getirme konusunda şimdiden aktif davrandı. Arsenal'den Belçikalı milli oyuncu Leandro Trossard, şu ana kadar yazın en dikkat çeken transferi oldu. Kaydıyla ilgili küçük idari gecikmeler yaşansa da Adalı, çok yönlü hücum oyuncusunun çok yakında forma giymeye hazır olacağı konusunda taraftarlara hızla güvence verdi ve bu durum takımın hücumdaki yaratıcılık seçeneklerine büyük bir katkı sağlayacak.
Trossard'ın evraklarıyla ilgili endişelere değinen Adalı, "İkinci maçta sahada olacak. Kimsenin morali bozulmasın" ifadelerini kullandı.
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