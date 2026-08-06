Adalı, kulübün transfer piyasasındaki itibarı konusunda özellikle savunmacı bir tavır sergiledi ve Trabzonspor gibi bir rakibin Mohamed Salah'ı başarıyla transfer etmesinin, Beşiktaş'ın Mısırlı hücumu kadrosuna katamamasını temsil ettiğine dair tüm imaları reddetti. Başkan, yönetimin aldığı her kararın hesaplanmış olduğunu ve Beşiktaş'ın oyuncuların kolay kolay vazgeçtiği bir adres olmadığını ısrarla vurguladı.

"O sırada taraftarların ne bağırdığını duymadım. Bu bizim planlarımızda ya da programımızda yoktu," diye açıkladı Adalı. "Planı revize etmemiz biraz zaman aldı. Zamanı geldiğinde bazı şeyler çok daha netleşecek. O zaman insanlar bu transferin neden gerçekleşmediğini çok iyi anlayacak. Biz alamadığımız bir oyuncudan değil, transfer etmediğimiz bir oyuncudan bahsediyoruz," dedi Adalı.

"Kendisine her türlü başarıyı diliyorum. Ortada dramatik bir gelişme yaşandığı ya da onu alamadığımız doğru değil. Bunların hiçbiri yok. Ben görevde olduğumdan beri hiç kimse Beşiktaş'ın elinden bir oyuncu almayı başaramadı."