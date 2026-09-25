MN Press Photo
Çeviri:
Beş yıldızlı kumar! Cesur Jovanovic'in Sırbistan karşısında beş forvetin tamamını sahaya sürmesiyle çılgın Yunanistan geri dönüşüne Tzolis ilham verdi
Tzolis geri dönüşü ateşledi, ardından Jovanovic tam kapsamlı hücumu başlattı
Arsenal kanat oyuncusu Christos Tzolis, Yunanistan'ın Rajko Mitic Stadyumu'nda UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan'ı 2-1 yenerek erken geri dönüşle unutulmaz bir galibiyet almasına önemli katkı sağladı. Andrija Zivkovic'in henüz dördüncü dakikada ev sahibi ekibi öne geçiren kafa golünün ardından Tzolis, Sırbistan savunmasına zor anlar yaşattı ve 74. dakikada hak edilen beraberlik golünü attı.
Dramatik bir galibiyet golü arayan Yunanistan Teknik Direktörü Ivan Jovanovic, benzeri görülmemiş bir taktik değişikliğe gitti.
Teknik adam, maçın son bölümünde tüm beş forvetini sahaya sürerek 4-2-4 dizilişine geçti.
- MN Press Photo
Tzolis, deplasmandaki baskın performansın ardından takımın soğukkanlılığını övdü
Maçı kazandıran katkısına değinen Tzolis, zorlu deplasman atmosferinde erken bir gol yemelerinin ardından panik yapmayı reddeden takım arkadaşlarını övdü. 24 yaşındaki oyuncu, takımın soğukkanlılığından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederken, kalede ilham verici bir performans sergileyen Vanja Milinkovic-Savic'e rağmen Yunanistan'ın maç boyunca 21 şut girişimi ürettiğini vurguladı.
Tzolis, A Ligi kampanyalarına deplasmanda üç puanla başlamalarının, benimsedikleri agresif yaklaşımı haklı çıkardığını söyledi.
"Bu sonucu lehimize çevirdiğimiz için çok mutluyum" diyen Tzolis, sözlerini şöyle sürdürdü: "Golü çok çabuk yedik, bu da rakibin sahasında yönetmesi zor bir durumdu. Bence endişeyle oynamadık. Son dakikada gelmiş olsa da bu adil bir galibiyetti. Bunu biraz daha erken hak etmiştik."
Jovanovic, beş forvetli çılgın kumar nedeniyle endişe duyduğunu itiraf etti
Uzatmalarda oyuna giren Tasos Douvikas'ın 95. dakikada attığı kafa golüyle gelen galibiyetin ardından basın mensuplarına konuşan Jovanovic, geç yaptığı taktiksel riskin kendisinde yarattığı duygusal yükü açıkça kabul etti. Yunan teknik adam, Sırbistan'ın derin savunma bloğunu aşmak için Vangelis Pavlidis, Fotis Ioannidis, Charalampos Kostoulas, Christian Tetteis ve Douvikas'ı aynı anda sahaya sürdü.
Jovanovic, bu aşırı hücumcu hamlenin son bölümde savunmada zaaf yarattığını, ancak takımın bitmek bilmeyen baskısının sonunda karşılığını bulduğunu belirtti.
Jovanovic gülümseyerek, "Beşini birden oyuna sürdüğüm için ben de acı çektim" dedi. "Bazen bazı riskler alırsınız. Hepsinin iyi bir maç çıkarmasından mutluyum. Bunu yaşadığımı sizden saklamayacağım, ben de acı çektim. Bu, bu kadar çok fırsattan sonra risk aldığınız bir maçtı."
- Starsport
Özgüvenli Yunanistan, zorlu Almanya sınavına odaklandı
Dramatik galibiyet, Yunanistan'ı pazar günü Augsburg'da Almanya ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde Hollanda ile birlikte A2 Grubu'nun zirvesine taşıdı. Tzolis, takım arkadaşlarını Avrupa'nın daha üstün rakiplerine karşı taktiksel odaklarını ve savunma disiplinlerini korumaya çağırdı.
Yunanistan, ikinci grup maçı için Almanya'ya gitmeden önce maç sonrası toparlanma sürecini Belgrad'da tamamlayacak.
Jovanovic'in ekibi, hücumdaki özgüvenini Augsburg'a taşımayı hedefliyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun