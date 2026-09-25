Uzatmalarda oyuna giren Tasos Douvikas'ın 95. dakikada attığı kafa golüyle gelen galibiyetin ardından basın mensuplarına konuşan Jovanovic, geç yaptığı taktiksel riskin kendisinde yarattığı duygusal yükü açıkça kabul etti. Yunan teknik adam, Sırbistan'ın derin savunma bloğunu aşmak için Vangelis Pavlidis, Fotis Ioannidis, Charalampos Kostoulas, Christian Tetteis ve Douvikas'ı aynı anda sahaya sürdü.

Jovanovic, bu aşırı hücumcu hamlenin son bölümde savunmada zaaf yarattığını, ancak takımın bitmek bilmeyen baskısının sonunda karşılığını bulduğunu belirtti.

Jovanovic gülümseyerek, "Beşini birden oyuna sürdüğüm için ben de acı çektim" dedi. "Bazen bazı riskler alırsınız. Hepsinin iyi bir maç çıkarmasından mutluyum. Bunu yaşadığımı sizden saklamayacağım, ben de acı çektim. Bu, bu kadar çok fırsattan sonra risk aldığınız bir maçtı."