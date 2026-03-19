Beş puanlık bir aralıkta dokuz takım: Serie B'de küme düşme mücadelesi kızışıyor; Insigne, Pescara, Bari ve Sampdoria'ya dramı önleme umudu veriyor

Padova, Mantova ve Empoli küme düşmeme yarışında bir adım önde olsa da, altı takımın sadece iki puan farkla birbirine yakın olduğu göz önüne alındığında, bu iki takım da konsantrasyonlarını kaybetmemelidir. En formda takım şüphesiz Pescara’dır; Insigne’nin gelmesiyle birlikte tam anlamıyla bir dönüş yaşayan takım, arka arkaya beş galibiyet aldı. Biraz daha yukarıda, 30 puanla Reggiana ve Spezia yer alıyor. Delfino'nun aksine, Emiliani serbest düşüşte olsa da, hafta ortasında Monza ile oynadıkları maçta aldıkları beraberlik umutlarını yeniden canlandırdı. Monza'ya karşı 4-2'lik ikna edici galibiyet ve oyun düzeyinde çeşitli iyileşmelerin ardından toparlanmış gibi görünen Spezia, Modena'ya karşı 3-0'lık ağır bir yenilgiye uğradı ve hafta ortası maçında Empoli'ye uzatmalarda mağlup oldu (1-1).





Entella, Sampdoria ve Bari olmak üzere üç takım 31 puanda eşit durumda. Entella, yeni yükselmiş bir takım olarak sezona harika bir başlangıç yaptıktan sonra, küme düşme mücadelesine sürüklendi. Sampdoria ve Bari, Entella'dan farklı umutlarla sezona başlamışlardı ancak kendilerini yine Serie B'nin alt sıralarında buldular. Her iki takım da istikrarlı sonuçlar alamıyor ve özellikle Blucerchiati, birkaç olumlu sonucun ardından yeniden dibe vurdu ve Attilio Lombardo'ya emanet edilen teknik direktör değişikliği de umulan etkiyi yaratmadı. Hafta içi maçında Carrarese'ye yenilerek ligdeki 14. mağlubiyetini aldı.